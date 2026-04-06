สกสว. ขับเคลื่อนนวัตกรรมไทย สู่ระบบสุขภาพที่เท่าเทียมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

สกสว. ขับเคลื่อนนวัตกรรมไทย โดยเชื่อมโยงงานวิจัยและเทคโนโลยี AI เข้ากับระบบสุขภาพ เพื่อสร้างระบบสุขภาพที่เท่าเทียมและส่งเสริมเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
กองทุน ววน. โดย สกสว. ได้วางกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ Genomics Thailand ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานสำคัญที่เชื่อมโยงข้อมูลพันธุกรรมเข้ากับการแพทย์แม่นยำ หรือ Precision Medicine โดยผสานเทคโนโลยี AI และเทคโนโลยีขั้นสูงอื่น ๆ เพื่อต่อยอดสู่ เศรษฐกิจ BCG และอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยในระดับโลก กองทุน ววน.
ได้ขยายขอบเขตการจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุม “ระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรม” อย่างครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การพัฒนาความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ (Pilot Scale) ไปจนถึงการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่ผลิตได้จริงและนำไปใช้งานได้จริง การสร้างกลไกสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup และการเชื่อมโยง Global Value Chain เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้นวัตกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และทำให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมได้ใน “ราคาที่เป็นธรรม” จากการเป็น “System Integrator” ที่เชื่อมโยงทุกส่วนของระบบสุขภาพ ทำให้เกิด “ระบบสุขภาพที่เท่าเทียม” ภายใต้ระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมที่ซับซ้อนนี้ สกสว. ในฐานะ “System Integrator” ทำหน้าที่เชื่อมโยงทุกส่วนของระบบ ตั้งแต่นโยบาย งานวิจัย ภาคธุรกิจ ไปจนถึงการนำไปใช้งานจริง และเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เช่น การใช้ AI ในการคัดกรองมะเร็งระยะเริ่มต้น ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้โดยเฉลี่ย 500,000 บาทต่อราย รวมถึงนวัตกรรมอื่น ๆ เช่น รากฟันเทียม และแผ่นปิดกะโหลกศีรษะ ที่ผลิตโดยคนไทย ซึ่งช่วยลดการนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์จากต่างประเทศ นวัตกรรมเหล่านี้กำลังเข้ามาแทนที่อุปกรณ์ที่ต้องนำเข้า แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าถึงนวัตกรรมของประชาชน “นวัตกรรมจะไม่มีความหมายเลย ถ้าคนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึง” ศ. ดร.สมปอง ได้กล่าวไว้ ดังนั้น โจทย์สำคัญคือการเชื่อมโยงเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าสู่ระบบหลักของประเทศ เช่น การนำนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” มาใช้ เพื่อให้การเข้าถึงนวัตกรรมไม่ใช่สิทธิพิเศษของคนบางกลุ่ม แต่เป็น “สิทธิของทุกคน” \Medical AI เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในเวทีโลก เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ ด้วยระบบสาธารณสุขที่แข็งแกร่ง การผสาน AI เข้ากับการแพทย์จึงเป็นโอกาสทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์ม AI ที่ใช้ในการอ่านผลเอกซเรย์ปอด ซึ่งช่วยลดภาระของแพทย์ในพื้นที่ห่างไกล และยังมีการพัฒนาเพื่อส่งออกไปยังตลาดอาเซียนและตลาดโลก แสดงให้เห็นว่า “นวัตกรรมไทย” ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภายในประเทศอีกต่อไป นวัตกรรมที่จับต้องได้และเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน ‘Lab to Life’ ไม่ได้อยู่ในแนวคิดอีกต่อไป แต่ได้เกิดขึ้นจริงแล้ว เช่น ระบบคัดกรองมะเร็งที่ใช้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ เครื่องเอกซเรย์ฟันที่ช่วยลดการนำเข้า เท้าเทียม และอุปกรณ์ที่ผลิตได้เอง อุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยโรคไตที่เข้าถึงได้มากขึ้น นวัตกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนและภาระของประเทศเท่านั้น แต่ยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท และที่สำคัญที่สุดคือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นได้จริง การสร้างสังคมที่ “อยู่ได้นาน และอยู่ได้ดี” ในอนาคต อาจไม่ใช่สังคมที่เต็มไปด้วยภาระ แต่เป็นสังคมที่ผู้สูงอายุยังคงมีพลัง “ถ้าเรามีระบบวิจัยที่เข้มแข็ง แม้คนไทยจะอายุถึง 80 ปี เราก็ยังสามารถเป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง ยังทำงานได้ และมีโอกาสได้ Pay Back ส่งต่อคุณค่ากลับคืนสู่สังคม นี่คือภาพของสังคมไทยที่เราอยากเห็น” นี่คือการเปลี่ยนมุมมองจาก “ภาระ” เป็น “ศักยภาพ” และทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาด “ความเท่าเทียม” เป็นฐาน นวัตกรรมไทยจะนำพาคนไทยไปสู่ชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมได้อย่างแน่นอน “การทำเรื่องยากให้กลายเป็นผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ (High Risk, High Return) อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าเราร่วมมือกัน เดินไปด้วยกัน เราก็จะถึงเป้าหมายได้ไม่ยากนัก ปลดล็อกนวัตกรรมสู่ New Growth Engine การเปลี่ยน ‘Lab to Life’ ให้เกิดขึ้นจริง ไม่อาจขับเคลื่อนโดยภาครัฐเพียงลำพัง ความร่วมมือระหว่าง สกสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ Techsauce จึงเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการเชื่อม “ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ” ของระบบนวัตกรรม มีเป้าหมายชัดเจน เปลี่ยน “งานวิจัย” ให้กลายเป็น “มูลค่าทางเศรษฐกิจ” โดยมี SME เป็นตัวแปรสำคัญที่สุด ในฐานะฟันเฟืองที่ครองสัดส่วนกว่า 99% ของภาคธุรกิจไทย อย่างไรก็ตาม เมื่อ SME ได้ “นวัตกรรม + AI” เข้าไปเสริมศักยภาพ ก็ไม่ต่างจาก “เสือติดปีก” ไม่ใช่นำนวัตกรรมมาแค่ลดต้นทุน เพื่อขายของให้ถูกลงแต่ต้องสร้างสินค้าและบริการใหม่ที่ตลาดต้องการ และสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นเครื่องยนต์ใหม่ (New Growth Engine) ในการผลักดันเศรษฐกิจไทยได้ ศ. ดร.สมปอง สะท้อนให้เห็นว่า ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้มุ่งแค่ “สร้างรายได้” แต่ยกระดับไปสู่การสร้าง “ภูมิคุ้มกันประเทศ” ผ่านการสนับสนุนงานวิจัยและองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการอยู่รอด ทั้งพลังงานทางเลือก อาหาร และความปลอดภัยในชีวิต เพื่อให้ภาคธุรกิจไทยปรับตัวและยืนหยัดได้ท่ามกลางความไม่แน่นอน ในภาพรวม นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่ประเทศไทยจะต้องบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และต่อยอดด้วยศักยภาพของนักวิจัยไทย เพื่อสร้างโอกาสทางยุทธศาสตร์ในการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในอนาคต การผนึกกำลังครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเท่านั้น แต่เป็นการหลอมรวมเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อวาง “รากฐานใหม่” ของประเทศ ขับเคลื่อน SME ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ก้าวสู่เวทีโลกอย่างมั่นคง พร้อมทั้งสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ (New Growth Engine) ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เป็นรูปธรร
สกสว. นวัตกรรม AI สุขภาพ เศรษฐกิจ Precision Medicine SME
