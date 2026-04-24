สกสว. C asean ร่วมมือสร้างอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย ด้วยทุนวัฒนธรรมเพอราณากันภาคใต้

สกสว. ร่วมกับ C asean และเครือข่ายภาคเอกชน พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจาก 25 อำเภอภาคใต้ ภายใต้โครงการ 'เพอราณากัน' มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เพิ่มมูลค่า และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ( สกสว. ) ร่วมกับ บริษัท ซี. เอ. ไอ.
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด (C asean) และเครือข่ายภาคเอกชน ผนึกกำลังสร้างอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย โดยมุ่งเน้นการนำทุนทางวัฒนธรรมจาก 25 อำเภอทั่วภาคใต้มาพัฒนาต่อยอดด้วยนวัตกรรม ภายใต้โครงการ 'เพอราณากัน' โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะแปลงองค์ความรู้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยเริ่มต้นจากเศรษฐกิจฐานรากเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการ 'เพอราณากัน' มุ่งเน้นการพัฒนาบนฐานทุนวัฒนธรรมของกลุ่มเพอราณากัน ซึ่งเป็นทายาทเชื้อสายลูกผสมจีน-มลายู-พื้นถิ่น ที่อาศัยอยู่ใน 12 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กลุ่มคนเหล่านี้มีมรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม อาหาร เครื่องแต่งกาย และวิถีชีวิต ซึ่งโครงการจะนำมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และโมเดลธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจโลก โดยคำนึงถึงแนวคิด ESG เพื่อสร้างคุณค่าร่วมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ ดร.
สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นมากกว่าความร่วมมือเชิงนโยบาย แต่เป็นการวางรากฐานให้ ววน.
เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในระดับเศรษฐกิจฐานราก การผสานความเชี่ยวชาญกับ C asean จะช่วยยกระดับทุนทางวัฒนธรรมสู่มูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด 'ววน.
เพื่อคนไทยทุกคน' ความร่วมมือนี้ยังเป็นกลไกสำคัญของการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ ผ่านการสร้างนวัตกรรม การเพิ่มมูลค่าทุนวัฒนธรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์อนาคต ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน การดำเนินงานโครงการนี้จะช่วยสืบสาน ส่งเสริม และส่งต่อวัฒนธรรมเพอราณากันให้อยู่คู่กับประเทศไทยสืบไ
เดินทางไร้รอยต่อในอาเซียนด้วย Asean Explorer Pass แพ็กบินฟินตะลุยอาเซียน แพ็กเกจเรือธงจาก AirAsia MOVEAsean Explorer Pass หรือแพ็กบินฟินตะลุยอาเซียน ประกาศเปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการ พบข้อเสนอสุดพิเศษ เพียง 8,640 บาท ตั้งแต่วันที่ 25-30 เมษายนนี้ เท่านั้น
Read more »
HILL ASEAN เผยผลวิจัย 1 ทศวรรษครอบครัวไทย สร้างเอกลักษณ์ใหม่ 'The Weaving Family–สายใยครอบครัวแบบผสมผสาน'สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN) หรือ HILL ASEAN เผยผลวิจัย 'ครอบครัวอาเซียน' ในเวที 'ASEAN SEI-KATSU-SHA FORUM 2024' ที่กรุงเทพฯ 1 ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง สร้างเอกลักษณ์ของครอบครัวยุคใหม่ที่ผสมผสานมุมมองครอบครัวแบบใหม่กับสายใยแบบดั้งเดิม โอกาสทางการตลาดสำหรับทุกเจนเนอเรชั่น HILL ASEAN...
Read more »
นายกฯ ร่วมวงอาเซียน-จีน ย้ำการบูรณาการทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยง-ความร่วมมือด้านความมั่นคงรับมือปัญหาในภูมิภาคนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ประเทศจีน (ASEAN-จีน) โดยย้ำถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ ASEAN-จีน ในการส่งเสริมสันติภาพ, ความเจริญรุ่งเรือง และความมั่นคงในภูมิภาค.
Read more »
โครงการ ASEAN in One Cultural Garden ของมหาวิทยาลัยภูมินทร์วิจิตรศิลปะกัมพูชาโครงการ ASEAN in One Cultural Garden ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยภูมินทร์วิจิตรศิลปะ ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้งบประมาณจาก ASEAN Cultural Fund มุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์และสร้างความตระหนักรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน ในวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2567 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
Read more »
TOA คว้ารางวัล ASEAN Asset Class PLCs ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการกำกับดูแลกิจการและ ESG ในระดับอาเซียนTOA คว้ารางวัล ASEAN Asset Class PLCs ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการกำกับดูแลกิจการและ ESG ในระดับอาเซียน บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำตลาดสีทาอาคารอันดับหนึ่ง เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้างรักษ์โลกครบวงจรของไทย ได้รับรางวัลเกียรติยศระดับอาเซียน “ASEAN Asset Class PLCs” จากการประเมิน ASEAN...
Read more »
C asean ครบ 10 ปี 'ฐาปน' ปลุกพลังอาเซียน ร่วมเติบโตยั่งยืน ท่ามกลางโลกผันผวนC asean Forum 2025 จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 58 ปีอาเซียน และ 10 ปีศูนย์ C asean ร่วมแบ่งปันกลยุทธ์และแนวทางเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของอาเซียนท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
Read more »