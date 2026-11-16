สกสค. เปิด TOR พิมพ์แบบเรียนปี 69 เน้นคัดผู้ผลิตที่มีศักยภาพจริง
องค์การค้า สกสค. ประกาศ TOR จ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน 149 รายการ ปีการศึกษา 2570 โดยเน้นเกณฑ์ด้านเทคนิค 60 คะแนนต่อราคา 40 คะแนน เพื่อคุมคุณภาพและจัดส่งทันเปิดภาคเรียน
องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. ได้ประกาศขอบเขตของงานและราคากลาง (TOR) สำหรับการจ้างพิมพ์ หนังสือแบบเรียน จำนวน 149 รายการ สำหรับปีการศึกษา 2570 แล้ว โดย นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ ประธานกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและราคกลาง (TOR) การจ้างพิมพ์ หนังสือแบบเรียน ได้ให้ข้อมูลว่ากระบวนการนี้มุ่งเน้นการคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีศักยภาพการผลิตที่แท้จริง พร้อมความโปร่งใสและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน
เกณฑ์คัดเลือกเน้นศักยภาพการผลิตมากกว่าราคา
ประกาศ TOR ขององค์การค้า สกสค. กำหนดให้มีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการพิมพ์หนังสือแบบเรียนรวม 21,075,000 เล่ม โดยวางเกณฑ์การประเมินที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการผลิตควบคู่ไปกับราคา โดยกำหนดน้ำหนักด้านราคาไว้ที่ 40 คะแนน และด้านเทคนิคพร้อมกับข้อเสนออื่น ๆ อีก 60 คะแนน ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของผู้จ้างที่ต้องการคุณภาพและความพร้อมในการผลิตจำนวนมากภายในระยะเวลาที่จำกัดAlso readสภาพัฒน์ปรับจีดีพี Q3 รับ MPI ใหม่โต 2.9% คาดทั้งปีแตะ 2.5% ปีหน้ายังขยายตัว 2.5%
ในการประเมินศักยภาพการผลิต องค์การค้าฯ ได้กำหนดเกณฑ์ที่ละเอียดอ่อนครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ ระบบตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต รวมถึงระบบบริหารงานคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมีการให้คะแนนความยืดหยุ่นในกรณีฉุกเฉิน โดยพิจารณาจากความพร้อมของเครื่องพิมพ์สำรองและเครื่องเข้าเล่มสำรอง ตลอดจนทีมช่างซ่อมบำรุงที่มีอยู่ เพื่อลดความเสี่ยงที่สายการผลิตจะหยุดชะงักจากความขัดข้องของเครื่องจักรหลัก
ระบบตรวจสอบคุณภาพและการส่งมอบที่เข้มงวด
นอกจากเรื่องเครื่องจักรแล้ว TOR ยังกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องแสดงแผนการผลิตและการส่งมอบที่สอดคล้องกับงวดงานอย่างชัดเจน โดยต้องระบุความพร้อมของยานพาหนะ ระบบติดตามการขนส่งด้วย GPS รวมถึงการคำนวณเส้นทางและระยะเวลาขนส่งที่แน่นอน พร้อมทั้งต้องจัดทำมาตรการป้องกันความเสียหายต่อหนังสือและแผนรองรับกรณีที่เกิดความล่าช้า แผนการผลิตและขนส่งนี้จะถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา หากผู้ชนะไม่ปฏิบัติตามจะถือเป็นความผิดสัญญา
เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต องค์การค้าฯ ยังได้กำหนดระบบรักษาความปลอดภัยต้นฉบับอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการควบคุมพื้นที่ในการทำเพลทและการพิมพ์ปก การติดตั้งกล้องวงจรปิด การบันทึกจำนวนการพิมพ์ และการตรวจสอบยอดการใช้กระดาษอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมการทำลายไฟล์ต้นฉบับและเพลทที่ใช้แล้ว โดยผู้ชนะการเสนอทุกรายจะต้องมีระบบครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้
ขั้นตอนการตรวจสอบก่อนเริ่มการผลิต
กระบวนการหลังการตัดสินผลจะมีขั้นตอนการตรวจสอบจากผู้ใช้บริการ โดยองค์การค้าฯ จะดำเนินการตรวจสอบระบบของผู้ชนะการเสนอราคาภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ก่อนจะอนุญาตให้เริ่มดำเนินการทำเพลทและพิมพ์ปกได้ ซึ่งกระบวนการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรับรองว่าผู้ประกอบการที่ชนะการประมูลจะสามารถควบคุมคุณภาพและส่งมอบหนังสือแบบเรียนได้ตามกำหนดเวลาอย่างแท้จริง
ขณะนี้อ้างอิงจากเอกสารที่เปิดเผยออกมา ยังไม่ปรากฏรายชื่อหรือผลประเมินของผู้เสนอราคาที่จะผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้นในขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าสำนักพิมพ์รายใดสามารถผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไปได้บ้าง โดยกระบวนการวิจารณ์ TOR ตามกฎหมายกำหนดไว้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา และพร้อมสำหรับการดำเนินการขั้นต่อไปตามตารางเวลาที่กำหนด
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