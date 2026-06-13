สกสค. ส่งหนังสือเรียนถึงมือนักเรียนครบ 100% ครั้งแรกในรอบ 5 ปี ภายใต้ข้อตกลงคุณธรรม

สกสค. ประกาศความสำเร็จโครงการจัดพิมพ์และส่งมอบหนังสือเรียนปี 2569 โดยส่งถึงมือนักเรียนครบ 100% ก่อนเปิดเทอมเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี ภายใต้การใช้ข้อตกลงคุณธรรมที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัดงบประมาณกว่า 255 ล้านบาท
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง การศึกษา ( สกสค.
) ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการดำเนินโครงการจัดพิมพ์และส่งมอบหนังสือเรียนสำหรับปีการศึกษา 2569 โดยสามารถส่งหนังสือเรียนถึงมือนักเรียนทั่วประเทศได้ครบถ้วน 100% ก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีที่การดำเนินงานดังกล่าวราบรื่นไร้ข้อร้องเรียน ความสำเร็จนี้เกิดจากการนำระบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้ในการบริหารจัดการ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR) การจัดพิมพ์ ไปจนถึงการตรวจรับงาน โดยเปิดให้หน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญร่วมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ได้แก่ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ซึ่งส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการ นายสุชาติ กลัดสุข รองเลขาธิการ สกสค.
เปิดเผยว่า การส่งมอบหนังสือเรียนในปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2569 และสามารถดำเนินการได้ครบทุกเล่มภายในกำหนดเวลา โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพิมพ์ทุกแห่ง ทำให้การจัดส่งมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาการขาดแคลนหรือความล่าช้าเช่นในอดีต นักเรียนทุกคนจึงได้รับหนังสือเรียนทันเวลาเริ่มเปิดภาคเรียน ซึ่งช่วยลดภาระของโรงเรียน ครู และผู้ปกครองที่ไม่ต้องเร่งหาหนังสือเสริมหรือสำเนาเอกสารทดแทน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองว่าบุตรหลานจะได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ตั้งแต่เริ่มต้นปีการศึกษา ด้านนางสาวชนนิกานต์ สืบชนะ รองเลขาธิการ สกสค.
ในฐานะประธานคณะกรรมการร่าง TOR กล่าวว่า โครงการนี้ได้นำกระบวนการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มาใช้ร่วมกับข้อตกลงคุณธรรม โดยมีผู้สังเกตการณ์อิสระเข้าร่วมติดตามทุกขั้นตอน ส่งผลให้สามารถประหยัดงบประมาณได้อย่างมีนัยสำคัญ จากงบประมาณที่ตั้งไว้ 1,010 ล้านบาท การจัดจ้างจริงอยู่ที่ 754.3 ล้านบาท คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้มากกว่า 255 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 25 ของวงเงินเดิม เงินที่ประหยัดได้นี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ของการศึกษา เช่น การพัฒนาคุณภาพครู หรือการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน ความสำเร็จครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการปฏิรูปองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับเสียงชื่นชมจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง รวมถึงองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่ชื่นชมความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินงานในปีนี้จึงเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการบริหารจัดการภาครัฐในอนาค
สกสค. หนังสือเรียน ข้อตกลงคุณธรรม ประหยัดงบประมาณ การศึกษา
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