สกมช. ประสาน Apple รับมือโจมตีไซเบอร์ระดับประวัติศาสตร์ พร้อมชี้ระบบธนาคารไทยยังมั่นคง
สกมช. ประสานงาน Apple และภาคเอกชน รับมือการโจมตีไซเบอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติการณ์ที่มีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 99 ประเทศ โดยยืนยันระบบธนาคารและข้อมูลเลือดของไทยยังไม่ถูกเจาะแต่ยังคงเฝ้าระวังใกล้ชิด
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบกิจการสารสนเทศ หรือ สกมช. ร่วมกับผู้แทนจากบริษัท Apple และภาคเอกชนผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือสถานการณ์ภัยคุกคามทาง ไซเบอร์ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยมี นาย ไชยชนก ชิดชอบ เป็นผู้นำการประชุม
การโจมตีไซเบอร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
สถานการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางดิจิทัล จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพูดคุยและประสานงานเพื่อหาข้อมูลให้ครบถ้วนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินการที่ถูกต้องและทันท่วงทีAlso readเฮอเนสชี้มูเซียล่าคงไม่กลับมาท็อปฟอร์มอีก มัตเธอุสเชื่อแค่กระตุ้นเท่านั้น
ขณะนี้มีหน่วยงานใดบ้างที่ถูกโจมตีและได้รับผลกระทบจากการโจมตีดังกล่าว นายไชยชนก ชิดชอบ ได้ชี้แจงว่า น่าจะมีหลายหน่วยงานได้รับผลกระทบ เนื่องจากทุกอุตสาหกรรมมีความพยายามถูกโจมตีมาโดยตลอด เป็นเรื่องที่ภาครัฐและเอกชนเผชิญมาสักช่วงหนึ่งแล้ว
ข้อมูลจากทางบริษัท Apple ยืนยันว่า มีมากกว่า 99 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ รวมถึงนักการเมืองหลายคนในไทยที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน ได้แก่ นัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงพลังงาน เอกนิธ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง และอีกหลายท่าน
แผนการประสานงานกับ Apple และภาคเอกชน
ในการรับมือกับวิกฤตการณ์นี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ นายไชยชนก ชิดชอบ เป็นผู้นำในการเจรจากับบริษัท Apple ก่อนกำหนดวันที่ 11 พฤศจิกายน เพื่อหาทางรับมือและป้องกันระบบให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
สำหรับแนวทางในการเสริมระบบการรับมือภัยไซเบอร์ของประเทศ นายไชยชนก ชิดชอบ ระบุว่าจะขอรอฟังข้อมูลจากผู้ที่มีประสบการณ์ในสายงานนี้โดยตรงจากทางบริษัท Apple ก่อน เมื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกแล้ว จะมาพูดคุยในทันทีว่าแผนของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้า
การรวมพลังร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ถือเป็นการสำคัญสูงสุดในการแก้ปัญหาครั้งนี้ เนื่องจากภัยคุกคามมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนร่วมกัน
ความมั่นคงของระบบธนาคารและข้อมูลสุขภาพ
ประชาชนจำนวนมากมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบธนาคารในขณะนี้เป็นพิเศษ นายไชยชนก ชิดชอบ ยืนยันว่าเป็นสิ่งสำคัญที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญมาก ระบบธนาคารสามารถทำงานร่วมกับ สกมช. และล่าสุดสามารถป้องกันได้ แต่เราไม่สามารถประมาทได้ เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ต้องพัฒนาและแข่งขันกันอยู่เสมอ
เมื่อมีการตั้งข้อสังเกตว่า ขณะนี้ระบบของประเทศเรายังเอาอยู่หรือไม่ นายไชยชนก ชิดชอบ ชี้แจงว่า ไม่ได้หมายความว่าระบบโดยรวมเราอาจไม่เอาอยู่ แต่ระบบที่มีความพยายามและโดนแฮ็กไปแล้ว ก็สามารถรับมือได้ โดยมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด
จุดที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ ข้อมูลเลือด เบื้องต้นจากการดูแหล่งข้อมูลว่าประเทศอื่นๆ โดนแฮ็ก ยืนยันว่าไทยเรายังไม่โดน แต่เราจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
มาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อม
การรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความรวดเร็วและความถูกต้องในการตัดสินใจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมแผนสำรองและระบบแจ้งเตือนเพื่อให้ประชาชนได้รับความมั่นใจ
ทั้งนี้ การประสานงานระหว่าง สกมช. และบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Apple จะช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศไทยให้ทัดเทียมระดับสากล
ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าของมาตรการป้องกันได้จากช่องทางทางการของ สกมช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการรับรู้ข่าวสาร
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