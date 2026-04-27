สกพอ. เผย 4 แผนหลักพัฒนา EEC ระยะ 5 ปี มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและดึงส่วนร่วมประชาชน

สกพอ. จัดประชุมชี้แจงแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ระยะ 5 ปี (2571-2575) เน้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ EEC และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น โดยมี 4 แผนหลักครอบคลุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน บริการภาครัฐ และการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( สกพอ.
) หรือ EECO ได้จัดประชุมชี้แจงอย่างละเอียดเกี่ยวกับ 4 แผนหลักในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในระยะ 5 ปีข้างหน้า โดยมีเป้าหมายหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่ตอบโจทย์ความต้องการและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ EEC ซึ่งถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลในการดึงดูดการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนา EEC ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 8 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้มีความทันสมัยและเอื้อต่อการลงทุน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจในทุกระดับ ปัจจุบัน สกพอ.
กำลังดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ระยะ 5 ปีฉบับใหม่ (2571-2575) ซึ่งจะเป็นแผนแม่บทที่กำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ EEC ในอนาคตอย่างชัดเจน การประชุมชี้แจงดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้าร่วมกว่า 300 คน เพื่อรับฟังข้อมูลและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา EEC ฉบับใหม่ เลขาธิการ สกพอ.
ได้กล่าวเปิดการประชุมโดยเน้นย้ำว่า แผนพัฒนาฉบับนี้จะให้ความสำคัญกับการตอบโจทย์การใช้ประโยชน์ของคนในพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองจากการที่ส่วนกลางเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนา มาเป็นการรับฟังความคิดเห็นเชิงลึกจากประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง เพื่อให้แผนงานที่เกิดขึ้นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่ EEC ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ประโยชน์จากการพัฒนาที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ สามารถตกถึงมือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนท้องถิ่น แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนี้ จะเป็นแผนแม่บทหลักที่กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะ 5 ปีข้างหน้า โดยมีองค์ประกอบหลัก 4 แผน ได้แก่ แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวม ซึ่งมุ่งเน้นการกำหนดการใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน โดยแผนนี้จะถูกนำไปพัฒนาเป็นผังเมืองเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ครอบคลุมการพัฒนาด้านคมนาคม ขนส่ง พลังงานสะอาด ระบบบริหารจัดการน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แผนการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One-Stop Service) หรือ 'OSS' ที่มุ่งเน้นการปฏิรูปการบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล เพื่อลดขั้นตอน ลดต้นทุน และสร้างความสะดวกในการติดต่อประสานงานสำหรับทั้งภาคธุรกิจและประชาชน และแผนการพัฒนาที่เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นแนวคิดประชาชนเป็นศูนย์กลาง หรือ People-centric ที่ยึดถือประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังเติบโต เช่น Data Center และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งต้องวางแผนพลังงานสะอาดและระบบหล่อเย็นอย่างเป็นระบบ โดยภาคเอกชนได้สะท้อนความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นมากขึ้
EEC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สกพอ. แผนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต การลงทุน ภาคเอกชน ประชาชน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
