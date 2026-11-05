สismo 7 ครั้งใน 2 วัน ไทยและเพื่อนบ้านสั่นสะเทือน
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านประสบเหตุแผ่นดินไหว 7 ครั้งในช่วงวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2026 โดยศูนย์กลางอยู่บริเวณชายแดนเมียนมา ลาว และเวียดนาม
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ แผ่นดินไหว อย่างต่อเนื่องในช่วงสองวันที่ผ่านมา นับเป็นช่วงที่ активностьทางธรณีวิทยาในพื้นที่ชายแดนมีความเคลื่อนไหวมากเป็นพิเศษ โดยมีศูนย์กลางของแรงสั่นสะเทือนกระจายตัวอยู่ทั้งในดินแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา ลาว เวียดนาม และ จีน
นับตั้งแต่ช่วงเวลา 01:10:58 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2026 เป็นต้นมาจนถึงช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2026 ได้มีรายงานการเกิดแผ่นดินไหวขนาดต่างๆ รวมทั้งหมด 7 ครั้ง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงสถิติที่แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของชั้นเปลือกโลกในบริเวณดังกล่าวอย่างชัดเจนและไม่ปรากฏมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แต่อย่างใดAlso read“เคน ภูภูมิ” เปิดใจไม่นอยด์ดราม่า ”นาคี 3” ลั่นตัดฉาก “แต้ว ณฐพร” ออกก็ไม่เสียอรรถรส
รายละเอียดแผ่นดินไหวตามเวลาจริง
เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นคือแรงสั่นสะเทือนขนาด 2.9 แมกนิจูด ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 01:10:58 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2026 โดยมีจุดศูนย์กลางลึกลงไปใต้อากาศบริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวัดระยะห่างประมาณ 296 กิโลเมตร
ต่อมาในเวลา 01:15:13 น. ของวันเดียวกัน ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.5 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้ดิน 10 กิโลเมตร ในประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 640 กิโลเมตร ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ที่มีขนาดแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างสูงกว่าจุดอื่นๆ ในช่วงแรก
ช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2026 เวลา 03:08:34 น. ได้เกิดแรงสั่นสะเทือนขนาด 3.3 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้ดิน 10 กิโลเมตร ในประเทศเวียตนาม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 251 กิโลเมตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขอบเขตอิทธิพลของกิจกรรมทางธรณีวิทยานี้ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง
ในเวลา 07:39:34 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2026 ได้มีการบันทึกข้อมูลแผ่นดินไหวขนาด 2.1 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้ดิน 3 กิโลเมตร ในประเทศลาว ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านน้ำช้าง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ประมาณ 99 กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดที่เกิดขึ้นใกล้กับพื้นที่ชายแดนไทยมากที่สุดจุดหนึ่ง
ถัดมาในช่วงสายของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:00:55 น. ได้เกิดแรงสั่นสะเทือนขนาด 3.0 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้ดิน 10 กิโลเมตร ในประเทศเวียตนาม ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ประมาณ 156 กิโลเมตร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแนวทแยงมุมของเส้นแบ่งพรมไทย-ลาว-เวียตนาม
ในเวลา 13:41:17 น. ของวันเดียวกัน ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.1 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้ดิน 10 กิโลเมตร ในประเทศเวียตนาม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 282 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการเกิดขึ้นซ้ำในบริเวณใกล้เคียงกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แต่มีทิศทางและระยะทางที่แตกต่างไปเล็กน้อย
และเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นคือเมื่อเวลา 14:52:26 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2026 มีแรงสั่นสะเทือนขนาด 2.3 แมกนิจูด ลึกลงไปใต้ดิน 2 กิโลเมตร ที่ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางเดียวที่เกิดขึ้นภายในดินแดนไทยทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว
ลักษณะทางธรณีวิทยาและระยะห่างจุดศูนย์กลาง
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั้ง 7 ครั้งนี้ พบว่ามีความหลากหลายในเชิงความลึกและขนาดของแรงสั่นสะเทือนอย่างมีนัยสำคัญ โดยจุดที่ลึกที่สุดและตื้นที่สุดต่างมีความหมายในทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ความลึกของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวแปรผันตั้งแต่ 2 กิโลเมตร ไปจนถึง 10 กิโลเมตร ซึ่งเป็นช่วงความลึกที่บ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดแรงสั่นสะเทือนที่อยู่ในชั้นเปลือกโลกส่วนบน
สำหรับจุดที่ลึกที่สุดซึ่งอยู่ที่ 10 กิโลเมตร พบในเหตุการณ์ส่วนใหญ่ ได้แก่ แอ่งแม่ฮ่องสอน แอ่งโขงเจียม อุบลราชธานี และบ้านแพง ซึ่งความลึกดังกล่าวอาจบ่งชี้ถึงการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนที่ลึกขึ้นหรือมีความซับซ้อนของโครงสร้างชั้นหินในบริเวณดังกล่าว
ในทางตรงกันข้าม จุดที่ตื้นที่สุดคือที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา ที่มีความลึกเพียง 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกในระยะใกล้ผิวพื้น ซึ่งแม้ว่าจะมีขนาดแรงสั่นสะเทือนไม่สูงมากคือ 2.3 แมกนิจูด แต่อาจส่งแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ชัดเจนกว่าจุดที่มีความลึกมากกว่าในบางกรณี
นอกจากนี้ ระยะทางจากจุดศูนย์กลางไปยังประเทศไทยยังมีความแตกต่างกันอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ 99 กิโลเมตร ไปจนถึง 640 กิโลเมตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของแรงสั่นสะเทือนสามารถแพร่กระจายไปได้ในระยะทางที่ไกลมาก โดยเฉพาะจากประเทศเมียนมาที่อยู่ห่างออกไป 640 กิโลเมตร ซึ่งสามารถส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน
ผลกระทบต่อประชาชนและการติดตามสถานการณ์
แม้ว่าจำนวนเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในช่วงสองวันจะมีปริมาณมาก แต่ขนาดของแรงสั่นสะเทือนทั้งหมดอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานหรืออาคารบ้านเรือน โดยขนาดสูงสุดที่บันทึกได้คือ 3.5 แมกนิจูด ซึ่งเป็นระดับที่ถือว่าต่ำมากในทางธรณีวิทยาและมักจะไม่มีความรู้สึกหรือไม่รู้สึกเลยสำหรับคนส่วนใหญ่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีรอยเลื่อนมีพลังกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้ตลอดเวลา
สำหรับประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือน ควรเตรียมพร้อมรับมือโดยการศึกษาวิธีการป้องกันตัวที่ถูกต้องและเตรียมชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ให้พร้อมใช้งานเสมอ ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่เกิดเหตุธรรมชาติที่ไม่สามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้า
ข้อมูลจากการตรวจสอบแผ่นดินไหวทั้ง 7 ครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัยทางธรณีวิทยาและการพยากรณ์ทางธรณีวิทยา ซึ่งจะช่วยให้ออกแบบโครงสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผ่นดินไหว
ทั้งนี้ ยังไม่มีการประกาศเตือนสึนามิหรือภัยพิบัติรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนทั้งหมดเกิดขึ้นบนบกและมีความลึกไม่มากจน足以ที่จะกระตุ้นให้เกิดคลื่นยักษ์หรือภัยพิบัติอื่นๆ ตามมาได้ ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันถือว่ามีเสถียรภาพและสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมตามปกติได้
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