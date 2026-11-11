ศ.ดร.ยศชนัน ชูปฏิรูปการศึกษาไทยใช้ AI ต่อยอดเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ 3 ขา
ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน นำเสนอแนวคิดปฏิรูปการศึกษาโดยทลายกำแพงความรู้เดิมและใช้ปัญญาประดิษฐ์บูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อเปลี่ยนผู้เรียนเป็นผู้สร้างงานและขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของไทยอย่างยั่งยืน
ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วรเชษฐบัญชา ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการปฏิรูประบบการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยมุ่งเน้นการทลายกำแพงความรู้แบบแยกส่วน (Silo) และนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาเป็นกลไกหลักในการบูรณาการข้ามสาขาวิชา แนวคิดนี้มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนสถานะของผู้เรียนจาก "ผู้หางาน" ไปสู่ "ผู้สร้างงาน" ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้กับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ ( New Growth Engines) ของประเทศไทย
ทิศทางโลก AI และความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี
ในเวทีเสวนาเมื่อค่ำวันที่ 11 พฤศจิกายน ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน ได้ฉายภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยชี้ให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ที่สามารถใช้งาน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ กำลังขยายตัวออกไปอย่างมหาศาลจนมีลักษณะเป็นเส้นตรงดิ่ง (K-shape) หากเด็กหรือประชาชนทั่วไปรู้จักพัฒนาและใช้งาน AI อย่างเต็มที่ พวกเขาจะสามารถทำในสิ่งที่ผู้จบปริญญาเอกยังทำได้ยาก สิ่งสำคัญจึงไม่ใช่แค่ความรู้ตามหลักสูตร แต่คือวิสัยทัศน์ (Visionary) ที่ต้องมองเห็นแนวโน้มก่อนผู้อื่นAlso readCasio เปิดตัว G-SHOCK 2500 Series รุ่นใหม่ GMC-2500 และ GAC-2500
กลยุทธ์ AI for Thai Discovery
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้ผลักดันแนวคิด "AI for Thai Discovery" เพื่อใช้ AI ที่มี Foundation Model เป็นของตนเองในการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ที่โลกยังไม่เคยมีมาก่อน ไม่ใช่เพียงแค่นำเข้าโมเดลสำเร็จรูปมาใช้เผชิญหน้ากับการแข่งขันระดับโลกใน Silicon Valley การพัฒนานี้จำเป็นต้องก้าวข้ามระบบไซโลแบบเดิมที่แยกฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยาออกจากกัน เพราะโลกยุคใหม่ต้องการการบูรณาการข้ามศาสตร์ผ่าน AI เพื่อทลายข้อจำกัดและสร้างนวัตกรรมที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์
เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ 3 สาขาหลัก
ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประเทศไทยกำลังกำหนดทิศทางไปยังเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ (New Growth Engines) จำนวน 3 ขา ได้แก่ สยามซิลิกา ซึ่งมุ่งเน้นอุตสาหกรรมมูลค่าสูง สยามเมดิคา สำหรับการแพทย์และสุขภาพ และสยามเทอร์รา สำหรับภาคเกษตรและอาหาร โดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ซินโครตรอน เทคโนโลยีอวกาศ และพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็ก (SMR) เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนในระยะยาว
ปฏิรูปทักษะแรงงานและระบบนิเวศนวัตกรรม
ปัญหาเดิมที่ภาคอุตสาหกรรมมักมองว่ามหาวิทยาลัยผลิตคนไม่ตรงความต้องการนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน มองว่าแม้ส่วนหนึ่งอาจจะจริง แต่อีกครึ่งหนึ่งคือหน้าที่ในการสร้างคนให้รองรับกับอุตสาหกรรมใหม่ ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ไม่มีใครการันตีได้ว่าอุตสาหกรรมเดิมจะอยู่รอดอีก 5 หรือ 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอื้อให้เกิดการคิดค้นและสร้างสรรค์ พร้อมปรับ Mindset ให้คนไทยมีความยืดหยุ่น (Resilience) พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
โครงการยกระดับทักษะและโครงสร้างพื้นฐาน
กระทรวง อว. ได้ผลักดัน Thailand Future Skill Map เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ทำงานเข้ากับทักษะต่าง ๆ แปลงเป็นปริญญาได้ ขจัดปัญหา Zero Dropouts และตั้งเป้าปูพื้นฐานความเข้าใจด้าน AI ให้กับประชาชน 20 ล้านคน ไล่ระดับตั้งแต่ Foundation, Industry Ready, Technology Creator ไปจนถึง Frontier Master นอกจากนี้ยังมีโครงการ Physical AI, Programmable Biology และ Organoid ที่ช่วยย่นเวลาทดสอบยาเหลือ 1.5 - 2 ปี รวมถึง Precision Medicine และการออกแบบวัสดุใหม่จากผลผลิตการเกษตร ผ่านกลไก Skill Bridge จาก สวทช.
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