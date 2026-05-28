ศูนย์ต่อต้านฉ้อโกงออนไลน์เปิดการบุกขยายผลคุกคามคอกม้าฟอกเงินเป็นทองคำ เผชิญบอสจีนระดับสูง

การบุกคอยจับกุมเครือข่ายคอกม้าฟอกเงินในเยาวราชโดยศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ เผยบอสชาวจีนระดับสูงและการทำฟอกเงินเป็นทองคำผ่านบัญชีม้า พร้อมการหลอกลวงหลายรูปแบบที่ทำให้ผู้เสียหายเสียหายเป็นจำนวนมาก
ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ภายใต้การอำนวยการของพล. ต. อ. ธนา ชูวงศ์ รองผบ.
ตร. /ผอ. สปอส. ตร.
และพล. ต. ท. จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผบ.
ตร. /รองผอ. สปอส. ตร.
ได้ออกคำสั่งให้หน่วยงานตำรวจทั่วประเทศเร่งดำเนินการจับกุมและปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทุกประเภท โดยมีคดีหนึ่งที่เป็นจุดสนใจอย่างยิ่ง ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหน่วยตรวจคนจราจรพลับพลาไชย 2 ทำการตรวจสอบและจับกุมชาวไทยจำนวนเก้าคนที่กำลังจัดมยุ่งรวมกันในห้องพักของโรงแรมหนึ่งในย่านเยาวราช หลังจากการสอบสวนต่อเนื่องพบว่าการกระทำข้างต้นเชื่อมโยงกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับข้ามชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มคอกม้า (Horse‑racing) ที่ทำการฟอกเงินโดยเปลี่ยนเป็นทองคำ และได้รับคำสั่งจากบอสชาวจีนที่คอยจัดหาบัญชีม้า (horse account) เพื่อใช้สแกนหน้าและทำการฟอกเงินอย่างเป็นระบบ ผู้ต้องหาบางส่วนได้แปลงตัวจากผู้ใช้บัญชีม้าเป็นผู้ควบคุมบัญชีโดยตรง ทำให้เครือข่ายนี้มีความคล่องตัวและยากต่อการตรวจจั
