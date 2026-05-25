ศูนย์ ACSC เปิดสถิติคดีและภัยคุ้มครองภัยไซเบอร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสร้างความเสียหาย 214 ล้าน

ข้อมูลสถิติแสดงจำนวนคดีว่าลดลงแต่มูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคดีหลอกลวงด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งการโจมตีแบบ CEO Fraud เพิ่มความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล
25 พ.
ค. 2569 ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) เปิดสถิติคดีและความเสียหายที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการดำเนินการสืบสวนจับกุมและให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อจากการถูกหลอกลวง ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 23 พฤษภาคม 2569 มีคดีที่ได้รับแจ้งผ่านทาง Thaipoliceonline จำนวน 5,583 คดี มูลค่าความเสียหายรวมถึง 214,377,369 บาท ซึ่งการรับแจ้งในรอบสัปดาห์นี้ลดลงเมื่อเทียบกับระยะเวลา 10 ถึง 16 พฤษภาคม 2569 ที่มี 58 คดีและมูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้น 12.5 ล้านบาท ข้อมูลจากทีมวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าจำนวนคดีมีแนวโน้มภาวะเสถียรเพียงไม่กี่คดีในระดับน้อย ในขณะที่มูลค่าความเสียหายเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังจากมูลค่าความเสียหายในต้นเดือนทำจุดต่ำสุด ส่วนในสองสัปดาห์ล่าสุดมูลค่าความเสียหายเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นประมาณ 197 ล้านบาท และล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 214 ล้านบาท คดีหลอกลวงด้านสินค้าและบริการยังคงเป็นประเภทอันดับหนึ่ง ที่ประชาชนถูกหลอกมากที่สุด โดยมีมากกว่า 4,700 คดีต่อสัปดาห์ ซึ่งคิดเป็น 84.9% ของรวมจำนวนคดีทั้งหมด มิจฉาชีพมักจะหลอกจำนวนมากแต่สมาชิกแต่ละครั้งจะมีมูลค่าต่ำ ขณะที่มิจฉาชีพซึ่งแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือรีบขายหรือผันตัวกับการเงินและการลงทุนมีจำนวนรวมไม่ถึง 8% ของระบบ แต่ความเสียหายที่เกิดในแต่ละเหตุการณ์สูงถึง 63% ถึง 65% ของมูลค่าความเสียหาย ทั้งหมด เรียกได้ว่าในสัปดาห์ล่าสุด “คดีหลอกลงทุน” ได้สร้างความเสียหายสูงสุดถึง 83.3 ล้านบาท รวมทั้งการโจมตีทางเทคนิคเชิงรุก แม้จะมีจำนวนคดีน้อย แต่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากจำนวนพุ่งขึ้นจาก 5 คดีเป็น 23 คดี และมูลค่าความเสียหายโตขึ้นเกือบ 4 เท่า บริบูรณ์จาก 2.2 ล้านบาทเป็น 8.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าแก๊งแฮกเกอร์กำลังเพิ่มความรุนแรงในการโจมตี ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าผู้หญิงเป็นเหยื่อที่มีจำนวนมากกว่าผู้ชาย โดยกลุ่มอายุ 21-30 ปี ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดที่ถูกมิจฉาชีพหลอกต่อเนื่อง เมื่อจำแนกตามประเภทคดี กลุ่มอายุ 21-30 ปี ครองสถิตผู้เสียหายสูงสุดในสามอันดับแรก คืออันดับหนึ่งคดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ อันดับสองคดีหลอกลวงโดยการแอบอ้างบุคคลอื่น และอันดับสามคดีหลอกลวงเสนอผลประโยชน์ ทั้งนี้ ศูนย์ ACSC ร่วมประสานงานกับทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือเหยื่ออย่างทันท่วงที โดยมีการเข้าตรวจสอบทั้งหมด 2 เคส และช่วยเหลือรวมทั้งระงับการโอนเงินของผู้เสียหายก่อนจะโอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพได้ 15 ราย คิดเป็นจำนวนเงินกว่า 1,033,122 บาท นอกจากนั้น ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ยังได้เปิดแผนประทุษกรรมใหม่ที่เรียกว่า CEO Fraud หรือ Business Email Compromise (BEC) โดยมิจฉาชีพจะปลอมอีเมลหรือแอบอ้างเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (CEO) รวมทั้งอ้างตัวเป็นบริษัทแม่หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ส่งข้อความสั่งให้พนักงานฝ่ายการเงินเร่งโอนเงินชำระค่าบริการค่าใช้จ่าย หรือเปลี่ยนบัญชีรับเงิน โดยใช้คำว่า ด่วน เพื่อสร้างความกดดันให้หลงเชื่อและสูญเสียเงินจำนวนมาก รูปแบบที่พบบ่อยคือการปลอมชื่อและอีเมลให้คล้ายคลึงกับของจริง เช่น ปรับตัวอักษรเพียงเล็กน้อยหรือใช้อีเมลที่มีโลโก้บริษัทเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และสั่งห้ามพนักงานแจ้งผู้อื่นโดยอ้างว่าเป็นเรื่องลับภายในองค์กร สอดคล้องกับข้อมูลจากการแจ้งความที่พบว่ามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความเกี่ยวกับกรณีนี้ในเดือนพฤษภาคม 2569 มี 3 เคส มูลค่ารวมเกือบ 93 ล้านบาท เคสแรกเกิดในพื้นที่ สน.
ทองหล่อ บก.
น.5 ภายใต้วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ที่บริษัทของผู้เสียหายได้รับอีเมลแจ้งเปลี่ยนบัญชีธนาคารจากบริษัทคู่ค้าและจนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 พนักงานได้ส่งอีเมลยืนยันเพื่อให้โอนเงินตามบัญชีใหม่ ทำให้เกิดการโอนเงินจำนวน 3,774,582.68 บาท ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 และโอนเพิ่มอีก 40,176,463.02 บาทในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เมื่อบริษัทคู่ค้าติดต่อทวงถาม ยังถูกตรวจสอบอีเมลอีกครั้งและพบว่ามีความคล้ายคลึงมากจนผู้เสียหายเข้าใจว่าเป็นอีเมลของบริษัทคู่ค้า จนได้แจ้งความทันที จำนวนความเสียหายรวมถึง 43.9 ล้านบาท เคสที่สองเกิดในพื้นที่ สภ.
ปลวกแดง และเคสที่สามในพื้นที่ ที่ยังไม่เพิ่เติมรายละเอียด ให้ความสำคัญกับการระมัดระวังและป้องกันการถูกหลอกลวงในอนาคต การฝึกอบรมและการให้คำแนะนำสาธารณะเป็นสิ่งสำคัญเพื่อยกระดับความตระหนักทางความปลอดภัยไซเบอร์ของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีกลุ่มอายุแค่ 21-30 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่เก่งต่อการป้องกันตัวเองจากภัยไซเบอร์ต่าง ๆ ข่าวสารนี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และผู้ที่อาจเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทางออนไลน
ACSC คดีหลอกลวง การโจมตีไซเบอร์ CEO Fraud BE
