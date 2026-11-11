ศูนย์วิจัยยืนยันดาวทะเล-ซาลป์ หาดกะรนไม่มีพิษร้ายแรง น้ำทะเลปกติ
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลฯ ยืนยันพบดาวแสงอาทิตย์และซาลป์ขึ้นชายหาดกะรน จ.ภูเก็ต ไม่เป็นพิษร้ายแรง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ พร้อมแนะหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง
เหตุการณ์สัตว์ทะเลจำนวนมากมาเกยตื้นที่ชาย หาดกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา ได้สร้างความสงสัยและความกังวลใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งต่อมาทาง ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน หรือ ศวอบ. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมแจ้งผลการวิเคราะห์เบื้องต้นว่า สัตว์น้ำที่พบนั้นไม่จัดว่ามีพิษร้ายแรงต่อมนุษย์แต่อย่างใด
ผลการตรวจสอบสัตว์น้ำเกยตื้นที่หาดกะรน
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุจาก นายตฤณ ทิพยมงคล รองนายกเทศมนตรีตำบลกะรน ทางเจ้าหน้าที่จาก ศวอบ. ได้ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 หรือ สทช.10 ลงพื้นที่สำรวจบริเวณชายหาดกะรนอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบสาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศและสุขภาพของประชาชนAlso readPanduit เปิดตัว 4 โซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์และไฟเบอร์ VSSF
จากการสำรวจพบสิ่งมีชีวิตสองชนิดหลักที่กระจายตัวอยู่ตามแนวชายหาด ได้แก่ ดาวแสงอาทิตย์ (Luidia maculata) ซึ่งมีขนาดเฉลี่ยประมาณ 20-30 เซนติเมตร โดยมีความหนาแน่นประมาณ 0.5 ตัวต่อตารางเมตร ซึ่งสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ทะเลปกติที่อาศัยตามพื้นทรายบริเวณแนวปะการังและชายฝั่ง นอกจากนี้ยังพบเพรียงลอยหรือซาลป์ (Salp) ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่ดำรงชีวิตล่องลอยในมวลน้ำ โดยมีความหนาแน่นประมาณ 15 ตัวต่อตารางเมตร
นางสาวราตรี สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกมาเปิดเผยผลสรุปจากการตรวจสอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญว่า สิ่งมีชีวิตทั้งสองชนิดนี้ไม่จัดเป็นสัตว์ทะเลที่มีพิษร้ายแรงต่อมนุษย์ อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีของซาลป์ (Salp) ทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำเพิ่มเติมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองผิวหนังได้ในบางรายที่มีความไวต่อการสัมผัส
ข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลและสภาพอากาศ
ด้านผลการวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นในบริเวณพื้นที่ที่พบสัตว์เกยตื้น แสดงให้เห็นว่าน้ำทะเลยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีค่าความเค็มอยู่ที่ 32 ppt อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 29.6 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ที่ 7.95 และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) อยู่ที่ 6.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมทางทะเลยังไม่มีความผิดปกติร้ายแรงที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำในภาพรวม
ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่เกิดการสำรวจ สภาพอากาศโดยทั่วไปท้องฟ้าโปร่ง แต่มีคลื่นลมค่อนข้างแรง ซึ่งเป็นปัจจัยทางธรรมชาติที่อาจมีส่วนช่วยผลักดันให้สัตว์น้ำบางชนิดเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ชายฝั่งมากกว่าปกติ หรืออาจเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่นๆ ที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจนได้ในทันที โดยเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากมลพิษหรือภาวะน้ำเป็นพิษ
มาตรการประชาสัมพันธ์และข้อควรระวัง
เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องและลดความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่พบ พร้อมแจ้งเตือนข้อควรระวังอย่างเร่งด่วน โดยเน้นย้ำให้ระมัดระวังในการสัมผัสสัตว์น้ำเหล่านี้โดยเฉพาะซาลป์ (Salp) เพื่อป้องกันอาการแพ้ทางผิวหนัง
การดำเนินการต่างๆ ล้วนมุ่งหวังเพื่อให้สาธารณะรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ Rather than การแพร่กระจายของข่าวลือที่ไม่เป็นความจริง ซึ่งจะช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตต่อไป
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