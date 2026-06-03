ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลิกโฉมสู่ เมืองสีเขียว

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (แจ้งวัฒนะ) ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมสูงถึง 145 ไร่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานและชุมชนโดยรอบ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (แจ้งวัฒนะ) พลิกโฉมสู่ เมืองสีเขียว ( Urban Green City ) ภายใต้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.
) หรือ DAD Asset Development (DAD) ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมสูงถึง 145 ไร่หรือประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานและชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเป็นต้นแบบอาคาร Net Zero แห่งแรกของภาครัฐภายในปี 2050 รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บรรเทาความแออัดคับคั่งของจราจร สามารถเดินทางเชื่อมต่อภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และกระจายตัวสู่ภายนอกซึ่งเป็นเส้นทางหลักได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกเหนือจากการเชื่อมต่อด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพู สำหรับพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกโซนรวมกันมีขนาดประมาณ 1,120,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินเกือบ 400 ไร่ โดยแบ่งสัดส่วนพื้นที่ตามอาคารหลักดังนี้ อาคาร A (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300,000 ตารางเมตร อาคาร B (อาคารรัฐประศาสนภักดี) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 460,036 ตารางเมตร เป็นอาคารสำนักงานส่วนราชการหลักและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทางด้านนวัตกรรมอาคารสีเขียวและการประหยัดพลังงาน โดยจุดเด่นเรื่องการเป็นต้นแบบ อาคารพลังงานสะอาด ด้วยการใช้โซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในส่วนกลาง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและลดภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยงานราชการที่เช่าพื้นที่ มีแผนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของต้นแบบอาคารพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Zero Energy Building) โดยมีการต่อยอดนำพลังงานทางเลือกอื่นๆมาใช้ในอนาคต โดยล่าสุดเริ่มทดลองใช้พลังงานไฮโดรเจนจากประเทศเยอรมนี เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากฟอสซิล ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนให้ศูนย์ราชการฯกลายเป็นพื้นที่ที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล โดยนำร่องนี้ติดตั้งที่ อาคารธนพิพัฒน์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานของ ธพส.
เอง ที่ใช้เทคโนโลยีแยกไฮโดรเจนจากน้ำ และเก็บสะสมไว้เป็นพลังงานสำรอง เป้าหมายหลักคือการทำให้เป็นอาคาร Zero Energy อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบให้กับอาคารภาครัฐอื่นๆทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าหมายใหญ่ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการบรรลุ Net Zero ภายในปี 205
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เมืองสีเขียว Urban Green City พลังงานไฮโดรเจน Zero Energy Building
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