ศูนย์ต่อต้านกลโกงและหน่วยสืบสวนไซเบอร์ของสิงคโปร์ ร่วมมือกับกระดานเทรดคริปโตรายใหญ่ สกัดกั้นเงินของเหยื่อไม่ให้โอนไปถึงมือมิจฉาชีพ
ศูนย์ต่อต้าน กลโกง และหน่วยสืบสวนไซเบอร์ของ สิงคโปร์ ร่วมมือกับ กระดานเทรดคริปโต รายใหญ่ สกัดกั้นเงิน ของ เหยื่อ ไม่ให้โอนไปถึงมือมิจฉาชีพได้ทันท่วงทีรวมมูลค่ากว่า 4.2 ล้านดอลลาร์ ปฏิบัติการร่วมครั้งที่สองนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2026 โดยได้รับความร่วมมือจากแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX และ Upbit ในการส่งข้อมูลเพื่อเข้าถึงตัวเหรียญและ เหยื่อ ได้อย่างรวดเร็ว ทางการได้นำเครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนระดับโลกจาก Chainalysis และ TRM Labs มาใช้แกะรอยธุรกรรมต้องสงสัย ทำให้สามารถเข้าแทรกแซงและแจ้งเตือน เหยื่อ ได้มากกว่า 145 ครั้ง ก่อนที่ความเสียหายจะขยายวงกว้างตำรวจ สิงคโปร์ ประสบความสำเร็จในการสกัดเงินทุนของ เหยื่อ ไม่ให้ไหลไปสู่เครือข่ายต้มตุ๋นคิดเป็นมูลค่ากว่า 4.
2 ล้านดอลลาร์ ผ่านปฏิบัติการกวาดล้างกลโกงคริปโตครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และเพิ่งมีการแถลงผลงานอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2026 ที่ผ่านมา ในปฏิบัติการรอบนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขยายผลการสืบสวนคดีหลอกลวงหลากรูปแบบ ทั้งการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ การหลอกลงทุน หลอกสมัครงาน และโรแมนซ์สแกม โดยได้รับแรงสนับสนุนด้านข้อมูลที่รวดเร็วจาก 7 กระดานเทรดคริปโตชั้นนำ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปตรวจสอบร่วมกับเครื่องมือแกะรอยบนออนเชนขั้นสูง จนสามารถระบุตัวตนและส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดต่อแจ้งเตือนเหยื่อได้ทั้งทางโทรศัพท์และเดินทางไปพบด้วยตัวเองรวมกว่า 145 กรณี ก่อนที่เหยื่อจะหลงกลโอนสินทรัพย์ดิจิทัลออกไป ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการยกระดับมาตรการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสิงคโปร์อย่างเข้มข้น โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2026 ทางการสิงคโปร์เพิ่งประกาศจัดตั้งหน่วยงานใหม่อย่าง Cyber Command ซึ่งมีกำหนดการเริ่มเปิดไฟเขียวปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อเข้ามาดูแลรับผิดชอบด้านการสืบสวนคดีไซเบอร์ การทลายเครือข่ายต้มตุ๋น และการแกะรอยอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีโดยเฉพาะ นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังคงเดินหน้าเอาผิดกับกลุ่มธุรกิจคริปโตที่กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทางอัยการได้สั่งฟ้อง Zhu Juntao อดีตซีอีโอของ Hodlnaut แพลตฟอร์มกู้ยืมคริปโตที่ล่มสลายไป ในข้อหาบิดเบือนและแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เครือข่าย Terra ล่มสลายเมื่อปี 2022 แม้คดีดังกล่าวจะเป็นคนละส่วนกับปฏิบัติการสกัดกลโกงล่าสุด แต่ก็เป็นสิ่งยืนยันว่าสิงคโปร์กำลังเอาจริงกับการล้างบางสิ่งผิดกฎหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับนักลงทุ
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