ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ภาษีอีวี 35% ดันแข่งขันยุติธรรม ลั่นต้องมี Local Content 60%
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเสนออัตราภาษีนำเข้านำเข้า 35% เพื่อสร้างความยุติธรรม พร้อมเสนอเงื่อนไข Local Content 60% ยกระดับห่วงโซ่อุปทานไทย หลังคาดยอดขายทะลุ 2.1 แสนคัน
ดร.รุจิพันธุ์ อัสสรันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เสนอแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ไฟฟ้านำเข้า โดยเสนอให้ใช้อัตราภาษี ณ พิกัดอัตราศุลกากรที่ 35% เพื่อลดความได้เปรียบด้านราคาของรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ หรือ BEV จากค่ายจีน และเปิดพื้นที่ให้รถยนต์ไฮบริดจากค่ายญี่ปุ่นสามารถแข่งขันได้โดยตรงในภาคตลาดยานยนต์ของไทย
การเสนออัตราภาษีดังกล่าวไม่ใช่เพียงการเรียกเก็บรายได้เข้าสู่รัฐ แต่เป็นกลไกสำคัญในการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต โดยระบุชัดเจนว่าหากต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจในประเทศ ผู้ผลิตรถยนต์ต้องกำหนดสัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบในประเทศ หรือ Local Content ให้ชัดเจน และควรตั้งเป้าหมายไว้ที่ระดับ 60% เพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศอย่างยั่งยืนAlso readCPF ชู 3 ทายาทธุรกิจเกษตร เปลี่ยนประสบการณ์รุ่นก่อนสู่ฟาร์มยุคใหม่
กลไกภาษีและเงื่อนไข Local Content ที่ต้องชัดเจน
อัตราภาษี 35% ที่ออกมาถือว่าสูงแต่ไม่ผิดคาดจากการประเมินเดิมของศูนย์วิจัยกสิกรไทย โดยครอบคลุมไปถึงรถประเภทปลั๊กอินไฮบริดแบบเสียบปลั๊ก หรือ REEV ด้วย เนื่องจากภาครัฐกังวลว่าหากขึ้นภาษีเฉพาะ BEV เพียงอย่างเดียว อาจทำให้ผู้ประกอบการหันไปนำเข้ารถ REEV แทนได้ ซึ่งค่ายรถจีนเองก็มีความพร้อมในเทคโนโลยีนี้
ประเด็นสำคัญถัดไปคือมาตรการลงทุนจะต้องมีการกำหนดนิยามและวิธีการคำนวณ Local Content ให้ชัดเจน ทั้งในแง่อัตราส่วน กระบวนการตรวจสอบ และมาตรฐานการรับรอง โดยสัดส่วน Local Content ต้องสูงพอที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทย โดยเบื้องต้นคาดว่าการกำหนดที่ต่ำสุดคือ 40% แต่หากต้องการให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ควรถือตั้งแต่ 60% ขึ้นไป
เนื่องจากชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้ามีจำนวนน้อยกว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือ ICE ทำให้ห่วงโซ่อุปทานของ BEV สั้นกว่า ดังนั้นการคำนวณ Local Content ไม่ควรวัดเพียงขั้นที่ 1 หรือการประกอบในไทยเท่านั้น แต่ต้องรวมไปถึงชิ้นส่วนย่อยในขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 เข้าไปด้วย เพื่อให้ครอบคลุมมูลค่าจริงของอุตสาหกรรม
ข้อจำกัดการคำนวณและตัวอย่างชิ้นส่วนสำคัญ
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือระบบแบตเตอรี่ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 30% ของราคาขายรถยนต์ไฟฟ้าทั้งคัน หากผู้ประกอบการเพียงนำชิ้นส่วนมาประกอบเป็นแบตเตอรี่แพ็กในไทย แล้วอ้างว่าเป็น Local Content ทั้งหมด 30% ถือว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมจริง และควรต้องมีเกณฑ์การวัดที่เข้มงวดกว่านี้
สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าแม้ว่าจะมีแม่เหล็กซึ่งเป็นส่วนประกอบภายในส่วนใหญ่ผลิตในจีนกว่า 80% เนื่องจากมีแหล่งแร่ที่ใช้ในการผลิตที่เพียงพอ แต่หากไทยเน้นเพียงการประกอบมอเตอร์ แล้วนำเข้าแม่เหล็กหรือวงจรควบคุมเข้ามา ก็จะทำให้ค่า Local Content มีนัยสำคัญน้อยมาก และไม่สามารถยกระดับอุตสาหกรรมพื้นฐานได้อย่างมีนัยสำคัญ
สมรภูมิตลาดไฮบริดกับ BEV และการแข่งขันของผู้ผลิตรถยนต์
ในแง่การแข่งขันเชิงโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ ประเมินว่ามาตรการภาษีนี้จะทำให้รถยนต์ไฮบริดสามารถทำราคาเข้ามาแข่งขันกับ BEV ได้โดยตรง เนื่องจากความได้เปรียบด้านราคาของค่ายจีนในสินค้าประเภท BEV จะลดหายไปหลังจากมีการประกาศอัตราภาษีใหม่
ด้านทิศทางของผู้ผลิตรถยนต์ คาดว่าค่ายรถจีนยังคงเน้นการผลิตและจำหน่าย BEV เป็นหลัก โดยรถไฮบริดอาจเข้ามาเป็นทางเลือกเสริม ในขณะที่ค่ายรถญี่ปุ่นน่าจะมีแผนรุกตลาดไฮบริดเป็นลำดับแรก และอาจพัฒนา BEV ในอนาคต โดยใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตซึ่งอาจจะมาถึงตลาดไทยในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า
พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าปี 2567
การชะลอตัวของการดัมพ์ราคา BEV เป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นอีกในเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะในปีหน้า หากมีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตตามโครงสร้างใหม่ แม้ว่าจะยังมีช่องว่างในการลดราคาบ้างแต่จะรุนแรงน้อยกว่าอดีต เนื่องจากราคาขายรถ BEV ในไทยสูงกว่าราคาในจีนประมาณ 20% อยู่แล้ว
มาตรการกระตุ้นตลาด EV 3.5 ที่จะสิ้นสุดลงในช่วงปลายปีนี้ อาจส่งผลให้ค่ายรถจีนเร่งแคมเปญโปรโมชั่นอย่างหนักในช่วงงานมอเตอร์เอ็กซ์โป เพื่อเร่งยอดขายในช่วงปลายปี โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า BEV ในปีนี้ น่าจะสูงกว่า 2.1 แสนคัน
ข้อมูลในช่วง 9 เดือนแรกของปีพบว่ามียอดขายรถยนต์ไฟฟ้ารวมกว่า 1.6 หมื่นคัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เติบโตต่อเนื่อง มาตรการภาษีใหม่นี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 ดังนั้นช่วงเวลาที่เหลือของปีจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ตลาดจะต้องปรับตัวและแข่งขันกันอย่างเข้มข้น
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