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Economy

ศูนยฯ สิริกิต์ ยกระดับอีเวนต์ปลายปี 2569 เต็มรูปแบบครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม

prachachat#59 in ประเทศไทย
ศูนยฯ สิริกิต์ ยกระดับอีเวนต์ปลายปี 2569 เต็มรูปแบบครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม
สุรพล อุทินทุ · ศูนยฯ สิริกิต์ · พฤศจิกายน 2569
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สุรพล อุทินทุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนยฯ สิริกิต์ประกาศความพร้อมจัดกิจกรรมระดับนำตลอดเดือนพฤศจิกายน 2569 รวมกว่า 10 งานครอบคลุมเทคโนโลยี ความยั่งยืน และการเงิน

สุรพล อุทินทุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนยการประชุมนานาชาติสิรินธร หรือ ศูนยฯ สิริกิต์ แถลงยืนยันความพร้อมในการรองรับกิจกรรมระดับนานาชาติตลอดเดือน พฤศจิกายน 2569 อย่างเต็มรูปแบบโดยครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม

ทั้งด้านความยั่งยืน เทคโนโลยี นวัตกรรม อุตสาหกรรมอาหาร การท่องเที่ยว การเงิน การออกแบบ และเศรษฐกิจดิจิทัล สะท้อนถึงการเติบโตของตลาดอีเวนต์ในประเทศไทยที่มีการแข่งขันสูงขึ้น

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สำหรับช่วงปลายปี 2569 นี้ มีกิจกรรมจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้ามาจัดอย่างต่อเนื่องและมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในด้านการจัดรูปแบบ เนื้อหา และกลุ่มเป้าหมาย

สุรพล อุทินทุ กล่าวถึงความมั่นใจในการบริการว่า สิ่งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้จัดงานที่วางใจในศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการของศูนยฯ สิรินธร

ทางศูนยฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความพร้อมในทุกมิติ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายและยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และผู้เข้าร่วมงานได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ๆ

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กิจกรรมความยั่งยืนและเมืองอัจฉริยะเริ่มต้นเดือน

เริ่มต้นต้นเดือนด้วย Sustainability Expo 2026 หรือ SX Expo ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ถึง 15 พฤศจิกายน 2569 เป็นมหกรรมด้านความยั่งยืนที่รวบรวมแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

งานนี้ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด ประปรับ รับ เปลี่ยน พร้อมนำเสนอแนวทางการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ที่หลากหลาย

ถัดมาในเดือนเดียวกันคือ Thailand Smart City Expo 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 พฤศจิกายน 2569 นำเสนอเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและภาครัฐ

พร้อมกันนั้น Secutech Thailand 2026 จัดในช่วงวันที่ 18 ถึง 20 พฤศจิกายน 2569 เช่นกัน เน้นนำเสนอระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ขณะที่ FoodX 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ถึง 19 พฤศจิกายน 2569

FoodX 2026 นำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมเปิดโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการอาหารไทยและระดับสากลโดยตรง

อุตสาหกรรมกัญชงและการท่องเที่ยวผสานการเงิน

ในงาน Asian International Hemp Expo & Forum 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 พฤศจิกายน 2569 เวทีที่รวบรวมผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกัญชงเพื่อสร้างความร่วมมือ

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ส่วนงานเที่ยวไทยเที่ยวครั้งใหม่ ครั้งที่ 80 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 มุ่งเน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศควบคู่ไปกับงาน MONEY EXPO 2026 BANGKOK YEAR-END

MONEY EXPO 2026 BANGKOK YEAR-END จัดในช่วงวันที่ 19 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 รวบรวมข้อเสนอด้านการท่องเที่ยวและบริการทางการเงินอย่างครบวงจรเพื่อรองรับความต้องการผู้บริโภคในช่วงสิ้นปี

ปลายเดือนพฤศจิกายน 2569 พบกับงาน NoVacancy Hotel & Accommodation Industry Expo 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ถึง 25 พฤศจิกายน 2569 เป็นงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจโรงแรมที่พัก

เทคโนโลยีน้ำและบล็อกเชนปิดท้ายปี

Aquatech Asia 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 พฤศจิกายน 2569 งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันด้านน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำ

ตามด้วยการจัดงาน FIND Design Fair Asia 2026 ระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 พฤศจิกายน 2569 งานแสดงด้านการออกแบบและเฟอร์นิเจอร์ระดับนานาชาติที่ดึงดูดนักออกแบบทั่วโลก

ปิดท้ายด้วยงาน Binance Blockchain Week 2026 Bangkok จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ถึง 29 พฤศจิกายน 2569 รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจในเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล

ติดตามปฏิทินกิจกรรมและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.qsncc.com เพื่อวางแผนการเข้าร่วมงานและพบปะภาคธุรกิจที่ตรงกับความต้องการ

prachachat#59 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

สุรพล อุทินทุ ศูนยฯ สิริกิต์ พฤศจิกายน 2569 Sustainability Expo 2026 Thailand Smart City Expo 2026 Binanceblockchain Week 2026 Aquatech Asia 2026

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