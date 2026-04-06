ศุภาลัยฯ มองผลกระทบราคาน้ำมันและสงครามเป็นระยะสั้น เดินหน้าเปิดโครงการใหม่

ผู้บริหารศุภาลัยฯ ประเมินผลกระทบจากราคาน้ำมันและสงครามเป็นเพียงระยะสั้น พร้อมเดินหน้าเปิดโครงการใหม่ 33 โครงการทั่วประเทศ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) วิเคราะห์ว่า แม้ ราคาน้ำมัน ที่พุ่งสูงขึ้นจะส่งผลให้ราคาสินค้าโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น เนื่องจาก สงคราม มักจะจบลงด้วยความสูญเสียของทุกฝ่าย และไม่มีผู้ใดเป็นผู้ชนะที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่สถานการณ์ยังคงผันผวน ผู้รับเหมาก่อสร้างเริ่มต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ผู้ประกอบการพยายามประคองสถานการณ์ให้ดีที่สุดผ่านการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น การจ่ายเงินให้ตรงเวลา
และให้ความช่วยเหลือในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง เพื่อบรรเทาแรงกดดันในระบบเศรษฐกิจโดยรวม ภาพรวมตลาดในช่วงไตรมาสแรกยังคงสดใส ก่อนที่สงครามจะปะทุขึ้น หากพิจารณาภาพรวมตลาดในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ พบว่าทิศทางโดยรวมมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ภาระของผู้ซื้อบ้านลดลง และช่วยกระตุ้นกำลังซื้อในตลาดอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม แรงกระแทกจากสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเพียง 1 เดือน เริ่มส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาด หากสถานการณ์คลี่คลายลงได้อย่างรวดเร็ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจำกัดอยู่ในช่วงระยะเวลาเพียง 1-2 เดือนเท่านั้น ปัจจัยสำคัญที่จะเป็นตัวชี้ขาดต่อสถานการณ์ในอนาคตคือ ระยะเวลาของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น หากสถานการณ์ยืดเยื้อ ต้นทุนในการก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องทยอยปรับราคาบ้านให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงที่เกิดขึ้น โดยคาดการณ์ว่าราคาบ้านมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 4-5% ต่อเนื่องจากการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าเปิดโครงการใหม่ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้านที่ส่งผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริษัทเตรียมเปิดโครงการใหม่เพิ่มเติมอีก 5 โครงการ จากเดิมที่มีโครงการอยู่แล้ว 28 โครงการ รวมเป็น 33 โครงการ ครอบคลุมทั้งโครงการบ้านแนวราบและคอนโดมิเนียมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด การเดินหน้าขยายโครงการอย่างต่อเนื่องนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของบริษัทต่อแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย บริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบ และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จะช่วยให้บริษัทสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ และสร้างผลประกอบการที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภค เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะยาว และสามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค
ศุภาลัย อสังหาริมทรัพย์ ราคาน้ำมัน สงคราม โครงการใหม่
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
