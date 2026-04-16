ศุภมาส พร้อมลาออก สส.บัญชีรายชื่อ รอหารือ วราวุธ-เอกนัฏ ด้าน กทม. ยันยังไม่ช้าสำหรับส่งผู้ว่าฯ

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการลาออกจากการเป็น สส.บัญชีรายชื่อ เพื่อเปิดทางให้ผู้ที่มีเวลาทำงานในสภาได้อย่างเต็มที่ โดยกำลังหารือกับนายวราวุธ ศิลปอาชา และนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ส่วนการส่งผู้ว่าฯ กทม. ของพรรคภูมิใจไทย ยังไม่ชัดเจน แต่เชื่อว่ายังไม่ช้าเกินไป
นางสาว ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงประเด็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ พรรคภูมิใจไทย ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี จำเป็นต้องพิจารณา ลาออก จากตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ หรือไม่ ว่า โดยหลักการแล้วเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีเวลาและความพร้อมมากกว่าในการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลผลประโยชน์ของประชาชนในภาพรวม ซึ่งการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรนั้นต้องการเวลาและความทุ่มเทอย่างเต็มที่ ดังนั้น การที่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งมีภารกิจที่ต้องบริหารราชการแผ่นดิน จะสละตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ เพื่อให้ผู้ที่มีเวลาว่างมากกว่าเข้ามาทำหน้าที่แทน จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในทางการเมือง
ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยจำนวน 3 ท่านที่กำลังอยู่ระหว่างการหารือและพิจารณาประเด็นดังกล่าว ได้แก่ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี เอง, นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ทั้งสามท่านได้มีการพูดคุยหารือกันเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม โดยนางสาวศุภมาสได้แสดงความประสงค์ส่วนตัวที่จะรีบดำเนินการลาออกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ก็ยังคงต้องรอการตัดสินใจและความพร้อมในภาพรวมของพรรคก่อน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องให้ความสำคัญกับการประสานงานและความลงตัวภายในพรรค
เมื่อถูกถามถึงความคืบหน้าและการเตรียมความพร้อมของพรรคภูมิใจไทยในการส่งผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวศุภมาสได้กล่าวว่า พรรคยังคงต้องรอการกำหนดนโยบายและทิศทางที่ชัดเจนจากพรรคก่อน อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตการณ์ในแวดวงการเมือง พบว่าพรรคการเมืองอื่นๆ ก็ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีความชัดเจนในการตัดสินใจว่าจะส่งผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายใดลงแข่งขัน การที่พรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้มีการประกาศตัวผู้สมัครอย่างเป็นทางการในขณะนี้ จึงยังไม่ถือว่าล่าช้าเกินไป และยังมีเวลาเพียงพอในการดำเนินการตามขั้นตอนและกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งต่อไป
นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องการปรับเปลี่ยนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของระบบการเมืองที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเหมาะสมและมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในสภาได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและเป็นตัวแทนของประชาชนในวงกว้าง การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการยึดหลักธรรมาภิบาลและเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนผู้เลือกตั้ง การที่รัฐมนตรีซึ่งมีภารกิจสำคัญของประเทศจำเป็นต้องสละตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและเพื่อให้การทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การตัดสินใจดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายใต้กรอบการหารือและการพิจารณาอย่างรอบคอบของพรรค เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการเมือง
การที่ยังมีเวลาอีกพอสมควรในการเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้น แสดงให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยกำลังอยู่ในช่วงของการประเมินสถานการณ์และวางแผนกลยุทธ์ทางการเมืองอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการเลือกตั้งครั้งสำคัญนี้ และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต อันเป็นเป้าหมายหลักของการทำงานในระดับนโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรค
