ศุภมาส เปิดงานลอยกระทง 2569 วัดอรุณฯ เน้นเทคโนโลยีรักษ์สิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดงานลอยกระทง 2569 ที่วัดอรุณฯ ผสมผสานพิธีกรรมดั้งเดิมกับเทคโนโลยีอินเทอร์แอคทีฟ ส่งเสริมความยั่งยืนด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
นางสาว ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2569 ที่ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้เป็นตัวแทนนำพิธีการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดลอยกระทง ไท ไทย สืบสานคุณค่า สู่คนรุ่นใหม่ ซึ่งมีหน่วยงานราชการ คณะทูตานุทูต และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ระบุว่าประเพณีลอยกระทงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สะท้อนความกตัญญูต่อพระแม่คงคาและการดูแลรักษาแหล่งน้ำ โดยการจัดงานในปีนี้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิธีการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ พร้อมทั้งสามารถเลือกปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม ทั้งการลอยกระทงตามประเพณีดั้งเดิมที่ท่าน้ำ และการลอยกระทงผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์แอคทีฟ ซึ่งเป็นสองรูปแบบที่ช่วยให้ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีไทยไปพร้อมกับการดูแลสายน้ำอย่างยั่งยืนAlso readลอยกระทงออนไลน์ 2569 มัดรวมพิกัดลอยกระทงรักษ์โลกทั่วไทย
การแสดงวัฒนธรรมและกิจกรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ในพิธีมีโอปอล สุชาตา ช่วงศรี Miss World 2025 และ Miss Universe Thailand 2024 ร่วมแสดงในชุดลอยกระทงสุขใจ 4 มิติทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมบรรยากาศงาน โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ และเสื้อพระราชทาน 3 แบบ ชมการแสดงทางวัฒนธรรม ณ ลานอรุณ by Thai Group และร่วมลอยกระทงบริเวณท่าน้ำวัดอรุณฯ ก่อนจะเยี่ยมชมบ่อลอยกระทงรักษ์โลกและร่วมกิจกรรมลอยกระทงแบบอินเทอร์แอคทีฟกับประชาชน
แนวทางความยั่งยืน 4 มิติจากกระทรวงวัฒนธรรม
นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ระบุว่าเป็นการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการบูรณาการจาก 33 หน่วยงาน เพื่อกำหนดแนวทางจัดงานลอยกระทงประจำปี 2569 ที่คำนึงถึงความยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กองทัพเรือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23 ถึง 24 พฤศจิกายน 2569 อย่างต่อเนื่อง
ตลาดนัดวัฒนธรรมและการสาธิตภูมิปัญญาไทย
ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ตลาดนัดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ การสาธิตทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ตลอดจนการสาธิตทำอาหารและขนมไทย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบคุณค่าของประเพณีไทยอย่างรอบด้าน ซึ่งนางสาวศุภมาส อิศรภักดี ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทงให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และภาคภูมิใจ พร้อมแสดงความหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยเผยแพร่คุณค่าของประเพณีลอยกระทงไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
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