ศุภจี ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทย Thai SELECT ในเทศกาลหนังเมืองคานส์

ศุภจี ตรวจเยี่ยม ร้านอาหารไทย Thai SELECT กลางเมืองคานส์ ดันเสน่ห์อาหารไทยสู่สายตาโลกช่วง เทศกาลหนังเมืองคานส์ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวราวุฒิ สมหวังประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร้านอาหารไทย Tuk Tuk Thai ณ เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งเป็น ร้านอาหารไทย ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ระดับ 1 ดาว โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ติดตามการดำเนินธุรกิจของ ร้านอาหารไทย ในต่างประเทศ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการส่งเสริม ภาพลักษณ์อาหารไทย ใน ตลาดยุโรป โดยร้าน Tuk Tuk Thai ถือเป็นหนึ่งใน ร้านอาหารไทย ที่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวฝรั่งเศส นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากร้าน Tuk Tuk Thai ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองคานส์ บนถนน Rue Bivouac Napoléon ให้บริการอาหารไทยต้นตำรับในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง ภายในร้านตกแต่งด้วยแรงบันดาลใจจาก วัฒนธรรมไทย ทั้งโทนสี ภาพถ่าย และของตกแต่งจากประเทศไทย สะท้อนเอกลักษณ์และเสน่ห์ความเป็นไทยได้อย่างโดดเด่น สำหรับเมนูอาหารของร้าน เน้นอาหารไทยยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล อาทิ ผัดไทย ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวานไก่ และผัดกะเพรากุ้ง โดยเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพสูง ควบคู่กับเครื่องเทศและซอสที่นำเข้าจากประเทศไทย เพื่อคงรสชาติอาหารไทยแท้ดั้งเดิม พร้อมปรับระดับความเผ็ดให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ยังมีเมนูอาหารเจและอาหารมังสวิรัติ รองรับผู้บริโภคที่มีข้อจำกัดด้านอาหารอีกด้วย กระทรวงพาณิชย์มองว่า ร้านอาหารไทย ในต่างประเทศถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย และเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการผลักดัน Soft Power ไทยสู่เวทีโลก ผ่านเสน่ห์ของอาหาร วัฒนธรรม และการ บริการแบบไทย ซึ่งช่วยสร้างการรับรู้และความนิยมในสินค้าและบริการไทยในระดับนานาชาติปัจจุบัน ประเทศฝรั่งเศสมีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT รวม 37 ร้าน แบ่งเป็นระดับ 3 ดาว จำนวน 1 ร้าน ได้แก่ L’Orchidée เมือง Ensisheim และระดับ 1 ดาว จำนวน 36 ร้าน กระจายอยู่ในกรุงปารีสและเมืองสำคัญต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ Thai SELECT โฉมใหม่ ได้ปรับรูปแบบการรับรองออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ Thai SELECT Casual, Thai SELECT 1 ดาว, Thai SELECT 2 ดาว และ Thai SELECT 3 ดาว ครอบคลุมตั้งแต่ ร้านอาหารบรรยากาศเป็นกันเอง ไปจนถึง ร้านอาหารระดับพรีเมียม โดยมีการยกระดับเกณฑ์การประเมินให้เข้มข้นมากขึ้นใน 5 ด้านสำคัญ ได้แก่ รสชาติและการนำเสนออาหาร บรรยากาศและประสบการณ์ของผู้บริโภค มาตรฐานสุขอนามัย ความเชี่ยวชาญของเชฟ และ คุณภาพวัตถุดิบท้องถิ่น พร้อมใช้ “ ดาวเกียรติยศรูปดอกกล้วยไม้ ” เป็นสัญลักษณ์สะท้อนคุณภาพ มาตรฐานอาหารไทย ในระดับสากล ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทร.
1169 หรือเว็บไซต์ www.ditp.go.th
