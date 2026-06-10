ศุภจีเร่งหาตลาดใหม่หลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย ไม่ท้อถอยต่อวิกฤติ

นางศุภจี แนะนำแนวทางระยะกลาง-ยาวเพื่อกระจายกุ้งไทยหลังการระงับนำเข้าจากมาเลเซีย พร้อมปรับปรุงการสื่อสารและสนับสนุนเกษตรกรหาโอกาสตลาดใหม่
ศุภจี เร่งหาตลาดใหม่เพื่อรองรับการผลิตกุ้งของไทย หลังจากที่ มาเลเซีย ประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง 5 สายพันธุ์จากประเทศไทย สำนักข่าวได้รายงานว่า นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569 เกี่ยวกับสถานการณ์ที่มาจากการระงับนำเข้ากุ้งของ มาเลเซีย ซึ่งคาดว่าอาจทำให้การส่งออกกุ้งของไทยสูญเสียประมาณ 400 ตันต่อเดือน นาง ศุภจี ย้ำว่าการจัดการปัญหาในระยะกลางและระยะยาวต้องพึ่งพาตลาดใหม่หลายตลาด เพื่อไม่ให้การส่งออกพึ่งพาตลาดเดียวจนเกินไป เธอย้ำว่ารัฐบาลได้วางแผนเร่งด่วนเพื่อกระจายสินค้าภายในประเทศและสร้างกิจกรรมตลาดเพิ่มเติม โดยร่วมมือกับโครงการ "โมเดิร์นเทรด" และโครงการ "ไทยช่วยไทย" เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง แม้ว่าเธอจะไม่อ้างว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลย แต่บ่งบอกว่ารัฐบาลกำลังพยายามลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในส่วนของการปรับตัวของเกษตรกร นาง ศุภจี ชี้ว่า กุ้งไทย ยังคงมีรูปแบบการผลิตที่หลากหลาย ทั้งแบบแปรรูปและแบบแช่แข็ง ซึ่งเปิดโอกาสให้หาตลาดใหม่ได้หลากหลายยิ่งขึ้น เธอเน้นว่าต้องมีการเจรจากับหน่วยงานด้านการค้านานาชาติของ มาเลเซีย อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจว่ากุ้งของไทยไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและความปลอดภัย การระงับนำเข้าทันทีของ มาเลเซีย จึงเป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสม ควรเป็นขั้นตอนค่อยเป็นค่อยไปจากการจำกัดมาตรฐานหนักไปสู่มาตรฐานเบา แทนที่จะหยุดการนำเข้าโดยทันที นอกจากนี้ ศุภจี ยังให้กำลังใจกรมประมงให้ดำเนินการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมระบุว่า กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ดูแลผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบโดยการกระจายสินค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อถูกถามถึงความรู้สึกต่อดราม่าที่พบเจอในระหว่างการทำงาน นาง ศุภจี ได้ตอบว่าแม้จะมีความท้าทายหลายประการ แต่ไม่มีความท้อแท้ เธออธิบายว่าข้อมูลและ การสื่อสาร เป็นหัวใจสำคัญในการจัดการวิกฤติ มีการอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาในระยะสั้น กลาง และยาวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การสื่อสาร บางครั้งอาจถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นโดยผู้สื่อข่าวหรือโฆษกของรัฐและพรรคการเมืองที่มองแค่ระยะสั้นเท่านั้น เพื่อแก้ไขปัญหานี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับปรุง การสื่อสาร โดยให้โฆษกของกระทรวงจัดทำอินโฟกราฟิกที่แสดงห่วงโซ่การผลิตและการกระจายสินค้าอย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้รับข่าวสารเข้าใจภาพรวมอย่างชัดเจนและลดการตีความผิดพลาดในอนาค.
ศุภจีเร่งหาตลาดใหม่เพื่อรองรับการผลิตกุ้งของไทย หลังจากที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง 5 สายพันธุ์จากประเทศไทย สำนักข่าวได้รายงานว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569 เกี่ยวกับสถานการณ์ที่มาจากการระงับนำเข้ากุ้งของมาเลเซีย ซึ่งคาดว่าอาจทำให้การส่งออกกุ้งของไทยสูญเสียประมาณ 400 ตันต่อเดือน นางศุภจีย้ำว่าการจัดการปัญหาในระยะกลางและระยะยาวต้องพึ่งพาตลาดใหม่หลายตลาด เพื่อไม่ให้การส่งออกพึ่งพาตลาดเดียวจนเกินไป เธอย้ำว่ารัฐบาลได้วางแผนเร่งด่วนเพื่อกระจายสินค้าภายในประเทศและสร้างกิจกรรมตลาดเพิ่มเติม โดยร่วมมือกับโครงการ "โมเดิร์นเทรด" และโครงการ "ไทยช่วยไทย" เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง แม้ว่าเธอจะไม่อ้างว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลย แต่บ่งบอกว่ารัฐบาลกำลังพยายามลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในส่วนของการปรับตัวของเกษตรกร นางศุภจีชี้ว่ากุ้งไทยยังคงมีรูปแบบการผลิตที่หลากหลาย ทั้งแบบแปรรูปและแบบแช่แข็ง ซึ่งเปิดโอกาสให้หาตลาดใหม่ได้หลากหลายยิ่งขึ้น เธอเน้นว่าต้องมีการเจรจากับหน่วยงานด้านการค้านานาชาติของมาเลเซียอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจว่ากุ้งของไทยไม่มีปัญหาด้านคุณภาพและความปลอดภัย การระงับนำเข้าทันทีของมาเลเซียจึงเป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสม ควรเป็นขั้นตอนค่อยเป็นค่อยไปจากการจำกัดมาตรฐานหนักไปสู่มาตรฐานเบา แทนที่จะหยุดการนำเข้าโดยทันที นอกจากนี้ ศุภจียังให้กำลังใจกรมประมงให้ดำเนินการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมระบุว่า กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ดูแลผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบโดยการกระจายสินค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อถูกถามถึงความรู้สึกต่อดราม่าที่พบเจอในระหว่างการทำงาน นางศุภจีได้ตอบว่าแม้จะมีความท้าทายหลายประการ แต่ไม่มีความท้อแท้ เธออธิบายว่าข้อมูลและการสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการวิกฤติ มีการอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาในระยะสั้น กลาง และยาวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การสื่อสารบางครั้งอาจถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นโดยผู้สื่อข่าวหรือโฆษกของรัฐและพรรคการเมืองที่มองแค่ระยะสั้นเท่านั้น เพื่อแก้ไขปัญหานี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับปรุงการสื่อสารโดยให้โฆษกของกระทรวงจัดทำอินโฟกราฟิกที่แสดงห่วงโซ่การผลิตและการกระจายสินค้าอย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้รับข่าวสารเข้าใจภาพรวมอย่างชัดเจนและลดการตีความผิดพลาดในอนาค
กุ้งไทย ตลาดส่งออก ศุภจี มาเลเซีย การสื่อสาร