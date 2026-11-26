ศุภจี เผยร่างผลไต่สวนมาตรา 301 สหรัฐเสนอภาษีไทยไม่เกิน 18%
รองนายกฯ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ เผยร่างผลไต่สวนมาตรา 301 ของ USTR เสนอเก็บภาษีสินค้าไทยไม่เกิน 18% รวมภาษีเดิม ช่วยรักษาการแข่งขันในตลาดสหรัฐ พร้อมเร่งปิดดีล ART ก่อนสหรัฐกำหนดอัตราสุดท้าย
นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ อเมริกา หรือ USTR ได้ประกาศร่างผลการไต่สวนตาม มาตรา 301 กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้าง ครอบคลุม 14 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ
ในร่างดังกล่าว USTR เสนอเรียกเก็บภาษีสินค้าไทยในอัตราไม่เกิน 18% โดยอัตรานี้รวมภาษีมาตรา 301 กรณีการไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับ ซึ่งเรียกเก็บอยู่แล้ว จึงไม่ใช่การเก็บเพิ่มจากอัตราเดิม ผลดังกล่าวเป็นไปตามที่ไทยได้หารือกับฝ่ายสหรัฐAlso readพาณิชย์ ลุ้นสหรัฐฯ เปิดผลสอบกำลังการผลิตส่วนเกิน ม.301 ทำใจรอตัวเลขอาจสูง
อัตราภาษีที่สหรัฐเสนอให้ไทยและประเทศในภูมิภาค
ร่างผลการไต่สวนเสนออัตราภาษีของไทยไม่เกิน 18% ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับมาเลเซีย อินโดนีเซีย และกัมพูชา ประเทศเหล่านี้ได้ลงนามความตกลงการค้าต่างตอบแทน หรือ ART กับสหรัฐแล้ว
นางศุภจีระบุว่า ผลการไต่สวนเบื้องต้นสะท้อนผลจากการเร่งสรุปสาระสำคัญของความตกลง ART และการลงนามแถลงการณ์ร่วม หรือ Joint Statement ระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีสหรัฐ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์
ส่วนประเทศที่ยังไม่ได้ข้อสรุปความตกลง ART เช่น เวียดนาม ถูกเสนออัตราภาษีสูงถึง 35% และสิงคโปร์ 20% USTR ระบุว่าจะพิจารณาปรับลดอัตราให้หากประเทศดังกล่าวสามารถสรุปความตกลงกับสหรัฐได้ ซึ่งสะท้อนว่าการสรุป ART เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอัตราภาษีของสหรัฐ
อย่างไรก็ตาม ร่างผลการไต่สวนระบุว่า สหรัฐอาจพิจารณาเรียกเก็บภาษีสูงถึง 25% หากผลการหารือหรือการปฏิบัติตามพันธกรณีไม่เป็นที่น่าพอใจ หากไทยไม่สามารถสรุปผลการเจรจาได้ อาจต้องเผชิญอัตราภาษีสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านถึง 7 จุดเปอร์เซ็นต์
ท่าทีของกระทรวงพาณิชย์และทีมไทยแลนด์
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ยืนยันว่า ทีมไทยแลนด์ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันชี้แจงข้อเท็จจริงและหารือกับ USTR อย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการไต่สวนและการเจรจาความตกลง ART
ไทยยืนยันว่าไม่มีนโยบายอุดหนุนที่จูงใจให้เกิดกำลังการผลิตส่วนเกิน และนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทยสอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก หรือ WTO การเจรจาจะยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ ภายใต้กรอบกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศ
นางศุภจีระบุว่า รัฐบาลจะมุ่งลดผลกระทบต่อภาคส่วนต่าง ๆ ให้มากที่สุด และหากภาคส่วนใดได้รับผลกระทบ รัฐบาลพร้อมจัดทำมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสม ควบคู่กับการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ากับสหรัฐในระยะยาว
ผลกระทบต่อการส่งออกและขั้นตอนถัดไปของการไต่สวน
อัตราภาษีที่สหรัฐเสนอจะช่วยรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐ ซึ่งเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย โดยในปี 2568 มีมูลค่าการส่งออก 2.37 ล้านล้านบาท คิดเป็นประมาณ 25% ของการส่งออกรวม และคาดว่าในปี 2569 จะแตะระดับ 3 ล้านล้านบาท
นางศุภจีระบุเพิ่มเติมว่า ตลาดสหรัฐยังมีความสำคัญต่อสินค้าเกษตรส่งออกมูลค่า 1.7 แสนล้านบาท ไม่รวมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1.6 แสนล้านบาท และการจ้างงานกว่า 1.25 ล้านคน
ร่างผลการไต่สวนดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ ผู้ส่งออกไทยยังคงเสียภาษีมาตรา 301 กรณีแรงงานบังคับในอัตราเดิม 12.5% สำหรับสินค้าที่ไม่ได้รับการยกเว้น จนกว่าจะมีการประกาศผลการไต่สวนขั้นสุดท้าย
USTR จะเปิดรับความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 5 มกราคม 2570 และเปิดการไต่สวนสาธารณะในวันที่ 25 มกราคม 2570 ก่อนประกาศผลการไต่สวนขั้นสุดท้าย ไทยจะใช้กระบวนการนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อผลักดันให้อัตราภาษีที่มีผลจริงอยู่ในระดับต่ำที่สุด ควบคู่กับการเร่งลงนามความตกลง ART
สำหรับความตกลง ART ไทยและสหรัฐจะร่วมกันขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมาย หรือ Legal Scrub ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเสนอรัฐสภาพิจารณาก่อนการให้สัตยาบันเพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับ
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