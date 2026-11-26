ศุภจี ยันสหรัฐฯ เก็บภาษีไทย 18% ตามคาด ผลการเจรจา ART สำเร็จ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สหรัฐฯ เสนอเก็บภาษีสินค้าไทย 18% ตามการเจรจา ART ซึ่งช่วยรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐ
นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประกาศยืนยันว่า สหรัฐฯ เลือกเก็บภาษีสินค้าจากไทยในอัตราร้อยละ 18 เป็นไปตามที่ไทยคาดหวังไว้จากการดำเนินการทางการทูตและเศรษฐกิจ
ผลลัพธ์การไต่สวนมาตรา 301 และอัตราภาษีของไทย
สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) ได้ประกาศร่างผลการไต่สวนตามมาตรา 301 กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้าง (Structural Excess Capacity) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาประเทศไทยAlso readเจนิส เจณิสตา เปิดใจร่วมงานผู้กำกับ 'บับเบิ้ล' คดีอุ้มเรียกค่าไถ่
ร่างเอกสารดังกล่าวเปิดไต่สวนรวม 14 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ โดยเสนออัตราภาษีสูงสุดไม่เกินร้อยละ 18 สำหรับสินค้าไทย ซึ่งตัวเลขนี้รวมภาษีจากกรณีการไม่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับ (Forced Labor) ที่เก็บอยู่แล้ว โดยไม่ได้มีการบวกเพิ่มใหม่
อัตราภาษีร้อยละ 18 นี้เท่ากันกับประเทศกลุ่มอาเซียนอื่น ๆ ที่ลงนามความตกลง ART แล้ว ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และกัมพูชา ซึ่งสะท้อนความสำเร็จของกลยุทธ์ทางการทูตเศรษฐกิจของไทยในการเชื่อมโยงผลประโยชน์ร่วมกัน
ในทางกลับกัน ประเทศในภูมิภาคที่ยังไม่ได้ข้อสรุปความตกลง ART เช่น เวียดนาม ถูกเสนออัตราภาษีสูงถึงร้อยละ 35 และสิงคโปร์อยู่ที่ร้อยละ 20 ซึ่งตัวเลขที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนชี้ให้เห็นว่าการสรุปความตกลงกับสหรัฐฯ เป็นปัจจัยชี้ขาดสำคัญในการกำหนดระดับภาระภาษี
ความเชื่อมโยงระหว่างการเจรจา ART กับอัตราภาษีที่กำหนด
ร่างผลการไต่สวนระบุว่า สหรัฐฯ อาจพิจารณาเพิ่มอัตราภาษีสูงถึงร้อยละ 25 หากผลการหารือหรือการปฏิบัติตามพันธกรณีไม่เป็นที่น่าพอใจต่อรัฐบาลวอชิงตัน
หากไทยไม่สามารถสรุปการเจรจาได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด ไทยอาจต้องสูญเสียโอกาสและเสียภาษีสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านถึงร้อยละ 7 ซึ่งเท่ากับอัตราภาษีของสิงคโปร์แทนที่จะเป็นอัตราที่ต่ำกว่าเพื่อนบ้านอาเซียน
ร่างเอกสารดังกล่าวจึงยืนยันว่า การที่นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เป็นการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ถูกต้องและสร้างผลลัพธ์เชิงรูปธรรม
การคุ้มครองอุตสาหกรรมเกษตรและตลาดส่งออกหลัก
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เน้นย้ำว่า อัตราภาษีร้อยละ 18 นี้จะช่วยรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของประเทศ มีมูลค่ากว่า 2.37 ล้านล้านบาทในปี 2568 หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ของการส่งออกรวมทั้งหมด
นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวยังช่วยปกป้องอุตสาหกรรมเกษตรส่งออกที่มีมูลค่ากว่า 1.7 แสนล้านบาท และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีกไม่น้อยกว่า 1.6 แสนล้านบาท รวมถึงการจ้างงานในภาคส่วนนี้กว่า 1.25 ล้านคนที่ต้องพึ่งพาตลาดดังกล่าวเป็นหลัก
คาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกไทยไปตลาดสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 3 ล้านล้านบาท ในปี 2569 ซึ่งการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสำคัญนี้ถือเป็นภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ขั้นตอนการชี้แจงข้อเท็จจริงและการลงนามความตกลง
ในชั้นนี้ร่างผลการไต่สวนยังไม่มีผลบังคับใช้ ทำให้การส่งออกของไทยยังคงเสียภาษีในอัตราเดิมคือร้อยละ 12.5 ไปจนกว่าจะมีการประกาศผลการไต่สวนขั้นสุดท้ายอย่างเป็นทางการ
USTR จะเปิดช่องทางการส่งความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 5 มกราคม 2570 และจะจัดให้มีการไต่สวนสาธารณะ (public hearing) ในวันที่ 25 มกราคม 2570 เพื่อให้ฝ่ายไทยใช้โอกาสตรงนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้อัตราภาษีที่บังคับใช้จริงอยู่ในระดับต่ำที่สุด
สำหรับความตกลง ART ขั้นตอนต่อไปคือทีมไทยแลนด์ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จะร่วมกันขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมายของความตกลง (legal scrub) แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำไปสู่การลงนามความตกลงอย่างเป็นทางการ
หลังจากนั้น จะต้องนำความตกลงไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งจัดทำมาตรการที่เหมาะสมเพื่อดูแลกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบ ก่อนเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และดำเนินการให้สัตยาบันเพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับต่อไป
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