ศุภจี ผุดไอเดีย รถพุ่มพวง-ธงฟ้าโมบายล์ ลดค่าครองชีพ รับมือวิกฤตปุ๋ยยูเรีย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยแผนการช่วยเหลือประชาชน พร้อมรับมือสถานการณ์ปุ๋ยยูเรียขาดแคลนและผลกระทบจากวิกฤติตะวันออกกลาง
ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 20.25 น. นาง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาชี้แจงต่อกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.
) แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยนางศุภจียืนยันว่า รัฐบาลตระหนักถึงความซับซ้อนของวิกฤติการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งมีผลกระทบในหลายมิติ ทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อภูมิเศรษฐศาสตร์ และระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ รัฐบาลพยายามดำเนินงานในทุกด้านไปพร้อมๆ กัน\นางศุภจีกล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนที่ตนดูแลในเรื่องของค่าครองชีพว่า รัฐบาลจะไม่พิจารณามิติใดมิติหนึ่ง แต่จะมุ่งเน้นไปที่การลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มรายได้ และการกระจายโอกาส เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ริเริ่มโครงการ “ไทยช่วยไทย” เพื่อสร้างทางเลือกสินค้าที่มีราคาสมเหตุสมผลสำหรับประชาชน พร้อมทั้งใช้กลไกภาครัฐในการยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้ได้มาตรฐาน มอก. และ อย. เพื่อให้สามารถจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าทั่วประเทศได้\เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงสินค้าและบริการสำหรับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล นางศุภจีได้เปิดเผยถึงโครงการ “ธงฟ้าโมบายล์” หรือรถธงฟ้าเคลื่อนที่ และ “รถพุ่มพวง” ที่จะนำสินค้าไปจำหน่ายยังชุมชนต่างๆ โดยจะมีทั้งสินค้าราคาพิเศษที่ลดราคาสูงสุดถึง 58% และบัตรเติมน้ำมัน โดยรายละเอียดของโครงการจะประกาศหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 11 เมษายนนี้ นอกจากนี้ นางศุภจียังได้กล่าวถึงสถานการณ์สินค้าควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ว่า สินค้าบางรายการมีการควบคุมอย่างเข้มงวด ในขณะที่สินค้าบางประเภทใช้วิธีเจรจาเพื่อควบคุมราคา การดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคต้องคำนึงถึงกลไกตลาด ความสมเหตุสมผล และความเป็นธรรมต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ในส่วนของน้ำมันปาล์ม รัฐบาลไม่ได้ห้ามการส่งออก แต่ต้องมีการขออนุญาต และส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มเพื่อป้องกันการขาดแคลน สำหรับสถานการณ์ราคาผลปาล์มปัจจุบันอยู่ที่ 8.10 บาท ซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้น\นางศุภจียังได้กล่าวถึงสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศ โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่อาจเผชิญปัญหาการขาดแคลน เนื่องจากต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากแหล่งที่มีปัญหาในการขนส่ง อย่างไรก็ตาม ปุ๋ยชนิดอื่นๆ ยังสามารถบริหารจัดการได้ โดยมีปุ๋ยที่ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติถึง 64% นางศุภจีได้เปิดเผยว่า จากการหารือกับนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย พบว่าประเทศไทยจะมีปุ๋ยยูเรียเพียงพอใช้ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งตนมองว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวล ทั้งในด้านราคาและการขาดแคลน พร้อมทั้งยืนยันว่ายังไม่มีผู้ประกอบการรายใดยื่นเรื่องขอปรับขึ้นราคา\นอกจากนี้ นางศุภจียังได้กล่าวถึงกรณีเรือขนส่งปุ๋ย 5 ลำ ที่ติดค้างอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซ โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กำลังเจรจากับอิหร่านเพื่อแก้ไขปัญหา หากเรือทั้ง 5 ลำสามารถผ่านช่องแคบได้ สถานการณ์จะดีขึ้นอย่างมาก ในส่วนของเม็ดพลาสติก ภายหลังเกิดวิกฤติการณ์ในตะวันออกกลาง รัฐบาลได้นำเม็ดพลาสติกมาเป็นสินค้าควบคุม โดยจะมีการบูรณาการหลายกระทรวงในการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการขาดแคลนเม็ดพลาสติกและพิจารณาหาแหล่งวัตถุดิบทดแทน\ในตอนท้าย นางศุภจีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกัน โดยขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านร่วมมือกันสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน อย่าสร้างความตระหนก แต่ขอให้ช่วยกันสร้างความตระหนักว่าประเทศไทยต้องมีการเปลี่ยนแปล
