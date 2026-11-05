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Economy

ศุภชัย ชี้ไทยต้องเป็นศูนย์กลาง New Economy 5 มิติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

thestandardth#16 in ประเทศไทย
ศุภชัย ชี้ไทยต้องเป็นศูนย์กลาง New Economy 5 มิติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
ศุภชัย · New Economy Hub · เซมิคอนดักเตอร์
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ศุภชัยเสนอแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 5 ด้าน شامل ฮับเซมิคอนดักเตอร์ นวัตกรรม และโลจิสติกส์ ดึงดูดเงินลงทุนระดับโลกและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย

ศุภชัย ระบุว่าการแข่งขันระดับโลกขณะนี้มุ่งเน้นการเป็นผู้ทรงอิทธิพลและศูนย์กลางของเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยประเทศไทยมีศักยภาพสูงที่จะผลักดันบทบาทของตนผ่าน 5 มิติหลัก เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว

5 มิติหลักไทยสู่ New Economy Hub

มิติแรกคือ ฮับเศรษฐกิจใหม่ โดยต่อยอดจากการลงทุนศูนย์ข้อมูลสู่การดึงห่วงโซ่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การผลิตชิป และระบบอัตโนมัติ รวมถึงการรักษาฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าให้อยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ของโลก

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มิติด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้องเร่งขยายงบวิจัยจาก 0.9% ของจีดีพี พร้อมเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการใหม่จาก 2,000 รายเป็นแสนราย ส่วนมิติทุนมนุษย์ต้องการระบบนิเวศมหาวิทยาลัยสตาร์ทอัพและห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 2 ล้านคนใช้งานปัญญาประดิษฐ์

ความมั่นคงอาหารและสุขภาพสู่ตลาดโลก

นอกจากนี้ ไทยยังต้องยกระดับด้านความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพโดยต่อยอดจากศักยภาพการเกษตรและบริการสุขภาพสู่การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพซึ่งมีมูลค่าตลาดโลกมหาศาล และมิติการค้าโลจิสติกส์การเงินเพื่อใช้ทำเลทางภูมิศาสตร์เชื่อมโยงภูมิภาค

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กลยุทธ์ภาษีและกองทุนจับคู่ตามแบบสิงคโปร์

ศุภชัยยกตัวอย่างความสำเร็จของสิงคโปร์ที่มีสตาร์ทอัพจดทะเบียนกว่า 50,000 ราย โดยเสนอใช้มาตรการภาษีและนโยบายกองทุนจับคู่ที่รัฐบาลร่วมลงทุนเท่าสัดส่วนนักลงทุนทุนเสี่ยง พร้อมเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยและจ้างงานบุคลากรในประเทศ

สร้างระบบนิเวศสตาร์ทอัพจากเงินลงทุนเริ่มต้น

หากไทยสร้างเงื่อนไขเอื้ออำนวยและสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นในมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง จะช่วยขยายฐานสตาร์ทอัพและดึงดูดผู้มีทักษะสูงจากภูมิภาคมาเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

thestandardth#16 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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ศุภชัย New Economy Hub เซมิคอนดักเตอร์ สตาร์ทอัพ Robotics เงินลงทุน โลจิสติกส์

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