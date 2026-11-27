ศุภจีต่อรองลดภาษีสหรัฐฯ ลงต่ำกว่า 18% ป้องกันเสียเปรียบอาเซียน
ศุภจี สุพชัยบูรณ์ เร่งเจรจาต่อรองอัตราภาษีสหรัฐฯ ให้ต่ำกว่า 18% พร้อมยื่นขอขยกเว้นสินค้า 15 หมวด หวั่นไม่ทำสัญญา ART อาจถูกเก็บภาษีสูงสุด 25% สูญเสียจุดได้เปรียบคู่แข่ง
นาง ศุภจี สุพชัยบูรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิจัยกสิกรไทย และทีมเจรจาท้องถิ่นกำลังเดินหน้ากลยุทธ์เชิงรุกในการเจรจาต่อรองเพื่อกดดันให้อัตราภาษีภายใต้มาตรการ Section 301 ของ สหรัฐอเมริกา ลดลงต่ำกว่าระดับ 18% ที่เสนอแนะเบื้องต้น โดยมุ่งเน้นการเร่งลงนามความตกลงการค้าต่างตอบแทน ( ART) เพื่อรักษาแต้มต่อทางการแข่งขันในตลาดส่งออกสำคัญแห่งนี้
เป้าหมายสูงสุดของทีมประเทศไทยคือการหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีในอัตราสูงสุด 25% ซึ่งจะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการส่งออก และทำให้ไทยเสียเปรียบประเทศคู่แข่งในอาเซียนอย่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย และกัมพูชาที่มีอัตราภาษีเท่ากันที่ 18% การเจรจาในครั้งนี้อยู่ในขั้นตอนสำคัญที่จะกำหนดทิศทางนโยบายการค้าและการลงทุนของไทยในระยะยาวAlso readรัฐบาลไทยเตรียมเจรจาภาษีสหรัฐ 18 เปอร์เซ็นต์
ยื่นโต้แย้งขอลดภาษีและยกเว้น 15 สินค้า
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) มีกำหนดส่งหนังสือโต้แย้งอย่างเป็นทางการต่อสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ภายในวันที่ 5 มกราคม 2570 เพื่อเรียกร้องให้ยกเว้นภาษีเพิ่มสำหรับสินค้าอีก 15 หมวด โดยยืนยันว่าไทยได้ดุลการค้ากับสหรัฐอย่างต่อเนื่องจนขยับอันดับจากที่ 11 เป็นที่ 5 ของโลกในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 แม้จุดยืนเดิมคือต้องการอัตรา 0% แต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากจึงขอลดหลั่นลงมา
รายการสินค้ายกเว้นภาษีเบื้องต้นมีจำนวน 2,121 รายการ เพิ่มขึ้นจากมาตรการแรงงานบังคับซึ่งมี 2,120 รายการ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตเองไม่ได้หรือผลิตไม่พอ โดยรอบนี้ไทยยื่นขอเพิ่ม 15 หมวด ได้แก่ ข้าว กุ้ง ปลา แป้งมันสำปะหลัง เครื่องดื่ม อาหารสุนัขแมว และผลิตภัณฑ์ยางพารา เช่น ถุงมือยาง ขณะที่ยังคงมีการยกเว้นกลุ่มเกษตรอาหาร เทคโนโลยีขั้นสูง และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เดิม
กระบวนการเจรจา ART และข้อกังวลจากผู้เชี่ยวชาญ
กระบวนการทำความตกลง ART กำลังอยู่ในขั้นตอนขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมาย โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และเข้าขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นสาธารณะซึ่งใช้เวลานานประมาณ 6 เดือน คาดว่าความตกลงจะมีผลบังคับใช้จริงภายในอีก 1 ปีหรือมากกว่านั้น ซึ่งหากไม่สำเร็จไทยอาจถูกเก็บภาษีในอัตรา 25% ตามกำหนดที่มีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2570
ด้าน ดร.พิพัฒน์ อัมพะเสถียร จาก KKP Research ห่วงใยว่าอัตราภาษีสุดท้ายของจีนอาจไม่แตกต่างกันมากกับไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและอาจทำให้จีนลดการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น ขณะที่ ศ.กสิกรไทย มองว่าสเต็ปแรกต้องรักษาอัตรา 18% ให้ได้ก่อนเพื่อแข่งขันกับประเทศอื่น และมีความไม่แน่นอนสูงในส่วนของอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff) ซึ่งต้องรอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ผลกระทบต่อการส่งออกและแนวโน้มการลงทุน
การรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสหรัฐมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากปี 2568 ไทยส่งออกไปสหรัฐมูลค่า 2.37 ล้านล้านบาท และปี 2569 มีโอกาสขยับขึ้นแตะ 3 ล้านล้านบาท ซึ่งเชื่อมโยงกับการจ้างงานกว่า 1.25 ล้านคน รวมถึงการส่งออกสินค้าเกษตรมูลค่ากว่า 1.7 แสนล้านบาท และสินค้ายางพารากว่า 1.6 แสนล้านบาทต่อปี การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ว่า หากอัตราภาษีสุดท้ายอยู่ที่ 18% ความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลักในอาเซียนอาจไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่การส่งออกไทยในปี 2570 มีความเสี่ยงชะลอตัวมากขึ้นจากภาระภาษีและผลของการเร่งส่งออกก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้ (Front-loading) โดยอาจเผชิญแรงกดดันให้ทบทวนนโยบายส่งเสริมการลงทุนบางประเภท
ทิศทาง FDI และการไหลเข้าของสินค้าจีน
ไทยยังมีโอกาสดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) จากการย้ายฐานการผลิต แต่การลงทุนที่เชื่อมโยงกับจีนจะเผชิญข้อจำกัดมากขึ้นโดยสหรัฐอาจเพิ่มการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าและแหล่งที่มาของวัตถุดิบอย่างเข้มงวด ขณะที่สินค้าจีนที่ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดสหรัฐได้อาจไหลเข้าสู่ตลาดไทยมากขึ้น ส่งผลต่อโครงสร้างการแข่งขันภายในประเทศในระยะยาว
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at prachachat
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy