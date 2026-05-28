ศึกไตรภาคสุดท้าย ONE ลุมพินี 160 น้องโอ๋ vs ก้องธรณี ตัดสินชี้ขาด

น้องโอ๋ แชมป์โลก ONE รุ่นแบนตัมเวต อายุ 39 ปี พร้อมต่อสู้กับก้องธรณี ส.สมหมาย นักมวยซ้ายฟอร์มดุ ในศึก ONE ลุมพินี 160 วันที่ 26 มิถุนายน 2569 ภายใต้กฎมวยไทยรุ่นฟลายเวต ถ่ายทอดสด 195 ประเทศ
แฟนมวยทั่วโลกกำลังรอคอยการปิดฉากของ ศึกไตรภาค ที่คาดว่าจะเป็นการตัดสินความเหนือกว่าอย่างชัดเจนระหว่างสองกำปั้นลีลาศที่ได้ทำให้สนาม ONE ลุมพินี เต็มไปด้วยความตึงเครียด น้องโอ๋ ฮาม่า มวยไทย อดีตแชมป์โลก ONE รุ่นแบนตัมเวต (135‑145 ปอนด์) อายุ 39 ปี จากสกลนคร จะต้องออกมาพิสูจน์ความยังคงของตำนานในศึก ONE ลุมพินี 160 ที่จะจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569 เวลา 20:30‑23:30 น.
การต่อสู้ครั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎมวยไทยรุ่นฟลายเวต (125‑135 ปอนด์) และจะถ่ายทอดสดทั่วโลก 195 ประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์และเคเบิลหลายช่อง ผู้ชมที่ต้องการร่วมอิ่มอรรถกับการปะทะในสนามก็สามารถจองบัตรได้ที่ Thai Ticket Major เพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น การเดินทางของน้องโอ๋มาถึงจุดนี้ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญ หลังจากอายุ 39 ปีแล้วเขายังคงเคลื่อนไหวบนเวที ONE อย่างต่อเนื่องโดยมีผลงานสะสม 17 ไฟต์ ชนะ 12 ครั้ง และเคยครองแชมป์โลก ONE รุ่นแบนตัมเวตเป็นเวลา 4 ปี แม้จะต้องเสียเข็มขัดกับอัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ นักสู้ไร้พ่ายวัย 22 ปีจากรัสเซีย ในศึก ONE ลุมพินี 147 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่การพ่ายแพ้ในยกที่ 2 ทำให้น้องโอ๋ต้องกลับมาซ้อมฝีมืออย่างเข้มข้น เพื่อให้พร้อมต่อสู้กับก้องธรณี ส.
สมหมาย นักมวยซ้ายฟอร์มดุวัย 29 ปีจากเพชรบูรณ์ ที่กำลังมองหาโอกาสคืนตำแหน่งสู่จุดสูงสุดของตนเอง หลังจากที่สองคนได้พบกันก่อนหน้าใน ONE Fight Night 28 (ก.
พ. 2568) ซึ่งก้องธรณีชนะด้วยคะแนนที่ไม่เอกฉันท์และมีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสิน ทำให้ทั้งสองต้องกลับมาทบทวนและเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งที่สามในศึก ONE Fight Night 31 (เมษายน 2568) ที่น้องโอ๋ก็ได้กลับมาชนะคะแนนเอกฉันท์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองและทำให้ทั้งคู่เห็นว่าการเผชิญหน้าครั้งที่สามนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความชัดเจนของผลลัพธ์สุดท้าย ส่วนของก้องธรณีนั้น แสดงให้เห็นถึงการก้าวหน้าอย่างรวดเร็วบนเวที ONE ด้วยผลงานชนะ 11 ครั้งจาก 16 ไฟต์ภายในระยะเวลา 3 ปี ทำให้เขากลายเป็นนักกีฬา ONE ลุมพินีคนที่ 14 ที่ทำสัญญา ONE ได้สำเร็จและเคยอยู่ในอันดับท็อปของแรงกิงมวยไทยรุ่นฟลายเวต อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จดังกล่าวก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคในช่วงหลังที่เขาประสบการพ่ายแพ้ต่อเนื่อง 3 ไฟต์ รวมถึงการพ่ายน็อกต่ออัสซาดูลาห์ใน ONE Fight Night 39 (มกราคม 2569) ซึ่งทำให้เขาต้องการชนะศึกไตรภาคนี้เพื่อหยุดสถิติการแพ้และต่อสู้เพื่อเป้าหมายใหม่ของตน การต่อสู้ระหว่างสองนักมวยจะเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่าย ทั้งในด้านเทคนิค ความอดทนและความมุ่งมั่นในการกลับมาครองตำแหน่งสูงสุดบนเวที ONE ลุมพินี 160 นี
