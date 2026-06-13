ศึกเขากระโดง "ศุภชัย VS ทนายอั๋น" กลายเป็นมวยคู่เอกคดีมหากาพย์ที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับความสนใจอีกครั้งหลัง"พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวช" สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ก้าวออกเป็นแถวหน้าในการทวงคืน
ศึก เขากระโดง " ศุภชัย VS ทนายอั๋น " กลายเป็นมวยคู่เอก คดีมหากาพย์ ที่ดิน เขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับความสนใจอีกครั้งหลัง"พล.
ต. อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวช" สส.
บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ก้าวออกเป็นแถวหน้าในการทวงคืน โดยเริ่มจากพยายามยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เอาผิดจริยธรรมร้ายแรง"อนุทิน ชาญวีรกุล และ ไชยชนก ชิดชอบ" ก่อนบุกไปถึงบุรีรัมย์ ร้องทุกกล่าวโทษคนในตระกูล"ชิดชอบ" ไปทำเนียบรัฐบาล จี้ นายกฯ และรัฐมนตรีมหาดไทย สั่งให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนด คำพิพากษาของศาล และดำเนินการเอาผิดอธิบดีกรมที่ดิน ม.157 ปฏิบัติหน้าที่มิชอบก่อนหน้านี้ "ภูมิธรรม เวชยชัย" รองนายกฯ และรัฐมนตรีมหาดไทย กับ "พ.
ต. อ.
ทวี สอดส่อง" รัฐมนตรียุติธรรม เคยเป็นหัวหอกหลัก ในการทวงคืนที่ดินเขากระโดงให้กับการรถไฟ ในสมัยรัฐบาลที่แล้ว แต่ทำไม่สำเร็จ เปลี่ยนรัฐบาลเสียก่อน และหลายรัฐบาลก่อนหน้าก็ทวงคืนเขากระโดงไม่ได้ แม้จะมีนักกฏหมาย อดีตอธิบดีกรมที่ดิน หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ที่ดินพิพาท เป็นของการรถไฟ แต่ก็มีหลายคนเห็นต่าง และบอกว่าให้รอกระบวนการ "ดร. ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม" อดีต สว.
และประธานสถาบันประชาธิปไตยสุจริต กล่าวว่า เมื่อมีข้อกล่าวหา"นายกฯอนุทิน"พัวพันกับที่ดินเขากระโดง ทั้งประเด็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ และประเด็นมาตรฐานจริยธรรม สิ่งที่นายกฯหนู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทำ ไม่ใช่เพียงปฏิเสธ หรือปล่อยให้เรื่องเงียบไป แต่ต้องอธิบายข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และขั้นตอนดำเนินการทุกประเด็น ให้ประชาชนเข้าใจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพราะเรื่องนี้จะเป็นบททดสอบ ว่าผู้มีอำนาจรัฐต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกับประชาชนหรือไม่ "ศุภชัย ใจสมุทร" สส.
บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าทีมกฏหมายของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งสวมบทเป็นองครักษ์พิทักษ์เขากระโดง และครอบครัว"ชิดชอบ" ตอบโต้ "เสรีพิศุทธ์" บิดเบือน พร้อมชี้แจงข้อสงสัย และข้อกล่าวหา ของคนที่เห็นต่างในประเด็นเขากระโดง อย่างต่อเนื่อง โดยระบุ สิ่งที่สังคมต้องรอฟัง คือผลการตัดสินในคดีแพ่งที่การรถไฟ ได้ทยอยฟ้องผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 5,083 ไร่ แต่จะนำคำพิพากษาศาลฎีกาของ 35 รายเดิม มาบังคับใช้กับ 995 รายไม่ได้ อย่ามั่ว ก่อนที่จะประกาศ จะฟ้องทุกคน รวมทั้งสื่อ ที่มีเจตนาทำให้พรรคเสียหายทำให้"ทนายอั๋น บุรีรัมย์" หรือ "ภัทรพงศ์ ศุภักษร" ทนายความชื่อดัง ที่ ตรวจสอบเรื่องเขากระโดง และฮั้ว สว.
มาอย่างต่อเนื่อง ถึงกับท้าทาย "ศุภชัย" มาดีเบตออกทีวีกัน ในประเด็นข้อเท็จจริง และข้อกฏหมาย กรณีเข้ากระโดง แต่ไม่มีเสียงตอบรับ ก่อนประกาศจุดยืนให้ประชาชน และสื่อมวลชนสามารถติชมด้วยความเป็นธรรม และหากใครถูก"ศุภชัย" ฟ้องร้องเพื่อหวังปิดปาก "ทนายอั๋น" พร้อมจะเป็นทนายความ ว่าความให้ทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และเตรียมพิจารณาดำเนินคดีกลับเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมี ทนายเชาว์ มีขวด อดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ประกาศพร้อมเป็นทนายให้ฟรีด้วยอีกคนดังนั้น การตอบโต้กัน ในแง่ของข้อกฎหมาย ข้อมูลที่ดินเขากระโดง ระหว่าง"ทนายอั๋น" และ "สส.
ศุภชัย" จึงกลายเป็นมวยถูกคู่ หรือมวยคู่เอก เพราะต่างเป็นนักการเมือง ที่สังกัดสีชัดเจน และมีอาชีพเป็นนักกฏหมาย เป็นทนายความเหมือนกัน และยังเคยมีประวัติว่าความสู้กันในศาลมาแล้
เขากระโดง ศุภชัย ทนายอั๋น คดีมหากาพย์ ที่ดิน
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