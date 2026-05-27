ศึกเศรษฐกิจอาเซียน ไทยปะทะเวียดนาม การแข่งขันชิงความเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานโลก

วิเคราะห์เจาะลึกการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเวียดนาม เมื่อเวียดนามเร่งสปีดการเติบโตผ่านฐานการผลิตไฮเทค แรงงานวัยหนุ่มสาว และนโยบายปราบคอร์รัปชัน ในขณะที่ไทยต้องเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและยกระดับขีดความสามารถเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในภูมิภาค
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนกำลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ เมื่อการแข่งขันระหว่างประเทศ ไทย และ เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพสูง ได้เปลี่ยนผ่านจากความสัมพันธ์ในฐานะคู่ค้าไปสู่การเป็นคู่แข่งโดยตรงบนเวทีเศรษฐกิจโลกอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากการปรับเปลี่ยน ห่วงโซ่อุปทาน โลกและการย้ายฐานการผลิตของบริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบัน เวียดนาม สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นจนมีมูลค่าการส่งออกแซงหน้าประเทศ ไทย ไปแล้ว และมีแนวโน้มการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพีที่สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ไหลเข้าสู่ เวียดนาม อย่างมหาศาล โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทคและอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อพิจารณาถึงขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านรายงาน IMD World Competitiveness Ranking 2025 จะพบว่าประเทศ ไทย ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างหนัก โดยอันดับร่วงลงมาอยู่ที่ 30 ของโลก ลดลงถึง 5 อันดับ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากปัญหาด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐ ความล่าช้าของระบบราชการที่ขาดเอกภาพในการบริหารจัดการ รวมถึงข้อจำกัดด้านผลิตภาพของแรงงานและการลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ไทย ยังคงมีจุดแข็งที่สำคัญคือระบบนิเวศด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค โดยมีต้นทุนโลจิสติกส์ต่อจีดีพีอยู่ที่ร้อยละ 13.
5 และมีความได้เปรียบในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางถนน การส่งเสริมการลงทุนแบบ PPP และการเป็นศูนย์กลางสำนักงานใหญ่ของบริษัทข้ามชาติในภูมิภาค ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน เวียดนามกำลังเร่งสปีดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยยุทธศาสตร์การสร้างแต้มต่อใหม่ผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยมีการขยายโครงข่ายทางด่วนอย่างรวดเร็วจากเพียง 89 กิโลเมตรในปี 2553 พุ่งสูงขึ้นเป็นกว่า 3,000 กิโลเมตรในปี 2568 และตั้งเป้าหมายจะให้ถึง 5,000 กิโลเมตรภายในปี 2573 นอกจากนี้ยังมีโครงการรถไฟความเร็วสูงเหนือ-ใต้ มูลค่ามหาศาลกว่า 67.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเชื่อมต่อฮานอยและโฮจิมินห์ ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานจากจีนตอนใต้เข้าสู่ฐานการผลิตของเวียดนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เวียดนามกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนจากบริษัทระดับโลก เช่น Samsung ที่ลงทุนศูนย์วิจัยและพัฒนาในฮานอย และ LG Electronics ที่ย้ายฐานการผลิตบางส่วนจากไทยไปเวียดนาม รวมถึง Apple ที่ขยายฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ Dual-Market ที่บริษัทเหล่านี้ใช้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบริหารและวิจัย แต่ใช้เวียดนามเป็นฐานผลิตขนาดใหญ่ที่มีต้นทุนต่ำกว่า ปัจจัยด้านประชากรและสังคมเป็นอีกหนึ่งจุดชี้ขาดที่ทำให้เวียดนามได้เปรียบอย่างมาก โดยเวียดนามมีประชากรกว่า 100 ล้านคน และมีอายุเฉลี่ยเพียง 30 ปี ซึ่งเป็นวัยแรงงานที่เต็มไปด้วยพลังและมีความพร้อมในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อีกทั้งยังมีค่าแรงขั้นต่ำที่ต่ำกว่าประเทศไทย ทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลง ในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบและเผชิญกับภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง นอกจากนี้ ดัชนีคอร์รัปชัน CPI 2025 ยังแสดงให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน โดยเวียดนามมีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 41 คะแนน จากนโยบายปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้นภายใต้ชื่อ Blazing Furnace ในขณะที่ไทยมีคะแนนลดลงเหลือ 33 คะแนน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยภาคธุรกิจไทยส่วนใหญ่ยอมรับว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการเติบโตของการลงทุนในประเทศ สำหรับกลยุทธ์ในอนาคต ทั้งสองประเทศเริ่มมีความพยายามในการหาจุดร่วมเพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อมกันผ่านยุทธศาสตร์ Three Connects เพื่อเชื่อมโยงซัพพลายเชนและเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยตั้งเป้ามูลค่าการค้าระหว่างกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2569 อย่างไรก็ตาม ในเชิงการแข่งขัน ไทยยังคงต้องเร่งผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมชุมพรและระนองเพื่อยกระดับเป็นประตูเชื่อมมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อดึงดูดการลงทุนในกลุ่ม Data Center และ EV Supply Chain ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ในขณะที่เวียดนามใช้ความได้เปรียบจากการเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีหลายฉบับ เช่น CPTPP และ EVFTA เพื่อเปิดประตูสู่ตลาดในยุโรปและอเมริกาเหนือ ทำให้เวียดนามขยับจากการเป็นเพียงฐานผลิตสินค้าต้นทุนต่ำไปสู่การเป็นฐานผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก หากประเทศไทยไม่สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างได้ทันท่วงที มีความเสี่ยงสูงที่จีดีพีของเวียดนามจะแซงหน้าประเทศไทยในอนาคตอันใกล
