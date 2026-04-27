ศึกหนีตกชั้นดุเดือด! ทีมลุ้นระทึกเก็บแต้มเพื่อความอยู่รอด

ฟุตบอลไทยไทยลีกหนีตกชั้น
📆4/27/2026 8:20 AM
📰siamsport_news
สถานการณ์การแข่งขันฟุตบอลลีกไทยกำลังเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่กำลังหนีตกชั้น หลายทีมต้องเผชิญกับความกดดันอย่างหนักในการเก็บแต้มเพื่อความอยู่รอด บทวิเคราะห์สถานการณ์ของแต่ละทีมและโปรแกรมการแข่งขันที่เหลือ

สถานการณ์การแข่งขันฟุตบอลลีกกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่กำลังหนีตกชั้น หลายทีมต้องเผชิญกับความกดดันอย่างหนักในการเก็บแต้มเพื่อความอยู่รอด ในกลุ่มทีมที่กำลังต่อสู้เพื่อหลีกเลี่ยงการตกชั้นนั้น มีทั้งทีมที่ถือไพ่เหนือกว่าและทีมที่สถานการณ์ค่อนข้างลำบาก สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด กำลังมองหาอีก 3 แต้มเพื่อแตะหลัก 30 แต้ม ซึ่งเป็นโซนปลอดภัยสูงสุด โดยเกมในบ้านกับทีมคู่แข่งเป็นนัดตัดสินที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากนัดสุดท้ายต้องบุกไปเยือนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่เตรียมฉลองแชมป์ การไปหวังแต้มจากรังของบุรีรัมย์ในวันฉลองชัยเป็นเรื่องยาก ดังนั้นการเก็บ 3 แต้มในบ้านจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง หากทำได้ภารกิจก็จะสำเร็จทันที แต่หากพลาด ความกดดันอาจทำให้ทีมตกจากที่นั่งที่ดูเหมือนจะปลอดภัยที่สุดได้ ขณะเดียวกัน สุโขทัย เอฟซี เปรียบเสมือนทีมที่ถือรีโมทควบคุมอนาคตของเพื่อนร่วมลีก เนื่องจากพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับทีมหนีตกชั้นด้วยกันเองทั้ง 2 นัดที่เหลือ ชะตากรรมของพวกเขาจึงขึ้นอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริง นัดที่ 29 ที่ต้องบุกไปเยือนนครราชสีมา เอฟซี เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ หากสุโขทัยบุกไปคว้าชัยชนะได้ พวกเขาจะเขี่ยโคราชตกชั้นทันที และตัวเองจะขึ้นไปแตะ 28 แต้ม ซึ่งแทบจะการันตีการอยู่รอด แต่ถ้าหากนัดแรกไม่มีแต้ม เกมนัดที่ 30 ที่จะเปิดบ้านพบเมืองทอง ยูไนเต็ด จะกลายเป็นสงครามเลือดที่ต้องตัดสินกันเองแบบไม่มีที่ว่างให้กับผู้แพ้ เมืองทอง ยูไนเต็ด เองก็มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงกว่าเล็กน้อย เนื่องจากความหนักหน่วงของคู่แข่งและสถิติเกมรับที่เสียประตูง่ายที่สุด นัดที่ 29 เมืองทองต้องเปิดรังดวล บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นงานระดับ 5 ดาว หากไม่มีแต้มในบ้าน พวกเขาจะเสียเปรียบทันที และอาจต้องชนะสถานเดียวในนัดสุดท้ายเพื่อความอยู่รอด ราชบุรี เอฟซี กำลังเผชิญกับสถานการณ์หลังพิงฝาที่ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องคว้าชัยชนะรวดใน 2 นัดสุดท้ายให้ได้เท่านั้น โอกาสในการอยู่รอดบนลีกสูงสุดต่อไปนั้นขึ้นอยู่กับการได้เล่นในรังเหย้าทั้ง 2 นัด ซึ่งพลังเสียงเชียร์จากแฟนบอลจะเป็นอาวุธลับที่ช่วยกระตุ้นนักเตะ ช่องว่าง 3 แต้มจากโซนรอดชีวิตนั้นใหญ่หลวง หากทำได้เพียงผลเสมอหรือแพ้แม้แต่นัดเดียว โอกาสร่วงสู่ไทยลีก 2 จะพุ่งสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์ เงื่อนไขเดียวของราชบุรีคือต้องชนะรวด และภาวนาให้เมืองทองหรือสุโขทัยพลาดท่าติดต่อกัน ส่วนนครราชสีมา เอฟซี ถือว่าสถานการณ์ลำบากที่สุดในบรรดาทั้ง 5 ทีม เนื่องจากจมอยู่อันดับสุดท้าย มีแต้มน้อยที่สุด และมีสถิติเกมรุกที่ฝืดเคืองที่สุด การรอดตกชั้นของพวกเขาต้องเริ่มจากเกมถัดไปกับสุโขทัย หากชนะจะมี 24 แต้ม และจี้ติดสุโขทัยเหลือเพียง 1 แต้ม แต่หากทำได้เพียงเสมอ โอกาสรอดจะริบหรี่ และที่ร้ายแรงที่สุดคือถ้าแพ้ นั่นหมายความว่านครราชสีมา มาสด้า เอฟซี จะต้องปิดตำนานในลีกสูงสุดและตกชั้นทันท

