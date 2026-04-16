ศึกศาสนาการเมือง: ทรัมป์วิจารณ์พระสันตะปาปาผ่านภาพ AI ปมสงครามอเมริกา-อิหร่าน ขณะโป๊ปเน้นสันติภาพในแอฟริกา

ความขัดแย้งระหว่างผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อทรัมป์ใช้ภาพ AI ที่มีนัยยะทางศาสนาในการตอบโต้ท่าทีคัดค้านสงครามอเมริกา-อิหร่านของพระสันตะปาปา ขณะที่พระองค์ทรงเน้นย้ำสารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันระหว่างการเยือนทวีปแอฟริกา ท่ามกลางแรงกดดันทางการเมืองระหว่างประเทศที่เข้มข้น.
ศึกศาสนาการเมืองสั่นคลอนเวทีโลก เมื่อ โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ยังคงเดินหน้าวิพากษ์วิจารณ์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส อย่างไม่ลดละ โดยมีชนวนเหตุมาจากจุดยืนที่ชัดเจนของพระสันตะปาปาในการคัดค้านการทำสงครามกับอิหร่านของสหรัฐฯ
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทรัมป์ที่สร้างความฮือฮาและข้อถกเถียงอย่างหนัก คือการรีโพสต์ภาพที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) บนแพลตฟอร์ม Truth Social ภาพดังกล่าวถูกออกแบบให้คล้ายกับพระเยซูทรงยืนเคียงข้างทรัมป์ โดยมีธงชาติอเมริกันโบกสะบัดอยู่เบื้องหลัง ทรัมป์ได้แนบข้อความประกอบภาพว่า “พวกหัวรุนแรงฝ่ายซ้ายอาจไม่ชอบ แต่ผมว่า ภาพนี้สวยดีทีเดียว” ส่วนผู้โพสต์ต้นฉบับของภาพ AI ได้ใส่คำบรรยายที่ชวนให้ตีความไปต่างๆ นานา โดยกล่าวถึงการเปิดโปง “ปีศาจบูชายัญเด็กที่ฝักใฝ่ซาตาน” และเปรยว่า “พระเจ้าอาจกำลังหงายไพ่ทรัมป์ออกมาแล้วก็ได้”
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ทรัมป์เคยโพสต์ภาพ AI ที่ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการเปรียบเทียบตนเองกับพระเยซู เป็นการตอกย้ำถึงความไม่พอใจของทรัมป์ต่อท่าทีของพระสันตะปาปา ซึ่งเขามองว่าเป็นการแทรกแซงกิจการของสหรัฐฯ.
ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้น กรณีพิพาทระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงเป็นประเด็นร้อนแรง ทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่าน Truth Social อีกครั้ง แสดงความไม่พอใจต่อพระสันตะปาปา โดยระบุว่า ควรมีผู้ไปทูลเตือนพระองค์ถึงสถานการณ์เลวร้ายในอิหร่าน โดยเฉพาะการสังหารผู้ประท้วงที่ไม่มีอาวุธไปแล้วกว่า 42,000 คนในช่วงเวลาเพียง 2 เดือน นอกจากนี้ ทรัมป์ยังเน้นย้ำถึงการที่อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ และเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของโลก
ยิ่งไปกว่านั้น ทรัมป์ยังได้แสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนต่อนายกรัฐมนตรีจอร์เจีย เมโลนี ของอิตาลี โดยกล่าวว่า เธอได้แสดงท่าทีที่เป็นลบ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำทั้งสองคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โดยเฉพาะกับบุคคลที่ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือแก่สหรัฐฯ ในประเด็นอิหร่าน การโจมตีของทรัมป์ต่อเมโลนี มาจากการที่เธอแสดงจุดยืนสนับสนุนพระสันตะปาปาฟรานซิส และมองว่าการวิจารณ์ของผู้นำสหรัฐฯ นั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ เป็นการบ่งชี้ถึงความแตกแยกที่ลึกซึ้งในท่าทีของผู้นำชาติตะวันตกต่อประเด็นความขัดแย้งกับอิหร่าน และการตีความบทบาทของศาสนจักรในการเมืองระหว่างประเทศ.
ขณะเดียวกัน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเยือนทวีปแอฟริกา ได้ทรงเลือกที่จะไม่ตอบโต้การโจมตีของทรัมป์โดยตรง แต่ทรงเลือกที่จะสื่อสารสารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันผ่านการกระทำและการปราศรัยของพระองค์ ระหว่างการเดินทางจากแอลจีเรียไปยังแคเมอรูน พระองค์ได้ทรงกล่าวถึงประสบการณ์การเสด็จเยือนมัสยิดใหญ่แห่งแอลจีเรีย ซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา และเป็นสถานที่เกิดของนักบุญออกัสตินแห่งฮิปโป บุคคลสำคัญที่ทรงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับศีลบวชของพระองค์ ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แม้จะมีความแตกต่างทางความเชื่อ ศาสนา และวิถีชีวิต พระองค์ทรงชี้ว่า การส่งเสริมภาพลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันเช่นนี้ เป็นสิ่งที่โลกต้องการได้ยินในสถานการณ์ปัจจุบัน
พระองค์ทรงเริ่มต้นการเยือนทวีปแอฟริกาจากแอลจีเรีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างศาสนา ในขณะเดียวกัน รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจ.ดี. แวนซ์ ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก ได้กล่าวในงาน Turning Point USA เตือนให้พระสันตะปาปาระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นด้านเทววิทยา และตั้งคำถามถึงความเข้าใจของพระองค์ในทฤษฎีสงครามที่ชอบธรรม ซึ่งเป็นหลักการทางปรัชญาที่ได้รับการพัฒนาโดยนักคิดคาทอลิกมาอย่างยาวนาน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา การเมือง และอุดมการณ์ ที่กำลังเผชิญหน้ากันในระดับโลก.
ประเด็นเรื่องการใช้ภาพ AI ที่มีนัยยะทางศาสนาโดยโดนัลด์ ทรัมป์ นั้น ถือเป็นพัฒนาการที่น่าจับตาในยุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีสามารถถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองและศาสนาได้อย่างทรงพลัง การที่ทรัมป์เลือกใช้ภาพที่คล้ายพระเยซู เพื่อสื่อสารกับผู้ติดตามบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อน ซึ่งอาจถูกตีความได้หลากหลาย ทั้งเป็นการดึงฐานเสียงที่นิยมศาสนา หรือเป็นการพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้ศรัทธา ข้อความประกอบที่กล่าวถึง “ปีศาจบูชายัญเด็ก” และ “พระเจ้ากำลังหงายไพ่ทรัมป์” บ่งชี้ถึงความพยายามในการสร้าง narrative ที่เชื่อมโยงตัวเขาเข้ากับความเชื่อทางศาสนาในระดับที่ลึกซึ้ง โดยเฉพาะในบริบทของการต่อสู้กับสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็น “พวกหัวรุนแรงฝ่ายซ้าย” และ “ปีศาจ” ที่กำลังคุกคามสังคม การกระทำนี้อาจถูกมองว่าเป็นการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือทางการเมือง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะสร้างความแตกแยกทางสังคมและศาสนาให้รุนแรงยิ่งขึ้น.
ในทางกลับกัน ท่าทีของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างสันติภาพและความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและศาสนา ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่พระองค์พยายามสื่อสารมาโดยตลอด การเยือนทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะการเริ่มต้นจากแอลจีเรีย ประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการทูตเชิงวัฒนธรรมและศาสนา เพื่อลดความขัดแย้งและสร้างความร่วมมือ การกล่าวถึงการเสด็จเยือนมัสยิดใหญ่แห่งแอลจีเรีย และการรำลึกถึงนักบุญออกัสติน เป็นการตอกย้ำว่า แม้จะมีความแตกต่างทางความเชื่อ แต่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นสิ่งที่สามารถทำได้และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโลกปัจจุบัน การเน้นย้ำถึง “สารแห่งสันติภาพ” นี้ เป็นการตอบโต้โดยอ้อมต่อกระแสแห่งความขัดแย้งและความแตกแยกที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งรวมถึงความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน.
สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำทางการเมืองและผู้นำทางศาสนาในยุคปัจจุบัน การใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียได้เปิดมิติใหม่ให้กับการสื่อสารสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ละเอียดอ่อนอย่างศาสนาและการเมือง การโจมตีของทรัมป์ต่อพระสันตะปาปาและผู้นำทางการเมืองอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของวิธีการทำสงครามทางการเมือง ที่ปัจจุบันมักอาศัยการสื่อสารที่รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนจำนวนมาก ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ในขณะที่ท่าทีของพระสันตะปาปาเน้นย้ำถึงคุณค่าของการเจรจา การทำความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นบทพิสูจน์ว่า แม้ในยุคแห่งความขัดแย้ง การส่งเสริมสันติภาพยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญที่ต้องได้รับการผลักดันอย่างต่อเนื่อง
โดนัลด์ ทรัมป์ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส สงครามอเมริกา-อิหร่าน ปัญญาประดิษฐ์ สันติภาพ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ฝันลมๆ แล้งๆ ของ AI Skeptics/Pessimistsในยุคที่ Generative AI ยังก้าวไม่พ้นภาวะประมวลข้อมูลผิดพลาดให้แก่ผู้ใช้งาน (hallucination) อีกทั้งยังถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือผลิตเนื้อหาคุณภาพต่ำ (AI Slop) ปริมาณมากเพื่อทุ่มเข้าสู่ social media
Read more »
AI ฝันร้าย Gen Z 'โกลด์แมน แซคส์' เผย AI ทำคนตกงานเดือนละ 16,000 ตำแหน่งAI พ่นพิษ Goldman Sachs เผยทำคนตกงานสุทธิเดือนละ 16,000 ตำแหน่ง ชี้ ทนาย-หมอ-ผจก.ก่อสร้างยังรุ่ง แต่เป็นฝันร้าย Gen Z ใช้ AI เก่งที่สุด กลับถูก AI แย่งงานมากที่สุดในตลาด เตือนต้องรีบปรับตัว
Read more »
รองเท้า Allbirds รีแบรนด์สู่ NewBird ทำโครงสร้างพื้นฐาน AI ดันหุ้นพุ่ง 582% ในวันเดียวหุ้น BIRD ของบริษัท Allbirds รองเท้าผ้าใบยอดฮิตในซิลิคอนวัลเลย์ พุ่งทะยานขึ้นกว่า 582% ในวันเดียว หลังประกาศรีแบรนด์ มีแผนเปลี่ยนชื่อเป็น NewBird AI รุกทำโครงสร้างพื้นฐาน AI
Read more »
Alibaba เปิดตัว Qwen3.6-Plus: Agentic AI สุดแกร่ง จัดการงานซับซ้อนได้เองAlibaba เปิดตัว Qwen3.6-Plus โมเดล Agentic AI รุ่นล่าสุด ที่มีความสามารถเหนือกว่า AI ผู้ช่วยทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน และลงมือทำด้วยตนเองได้ครบวงจร จัดการงานโค้ดดิ้งซับซ้อน วิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายรูปแบบ และแปลงดีไซน์เป็นโค้ดได้
Read more »
Alibaba เปิดตัว Qwen3.6-Plus: AI อัตโนมัติเต็มขั้น จัดการทุกอย่างได้ยันคลังข้อมูลAlibaba ประกาศเปิดตัว Qwen3.6-Plus โมเดล AI อัจฉริยะที่ก้าวข้ามการเป็นเพียงผู้ช่วย มาเป็น 'Agentic AI' ที่สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และลงมือทำได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจร สามารถจัดการงานโค้ดดิ้งซับซ้อน วิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายรูปแบบ และแปลงดีไซน์เป็นโค้ดที่ใช้งานได้จริง
Read more »
Alibaba เปิดตัว Qwen3.6-Plus โมเดล AI อัจฉริยะขับเคลื่อน Agentic AI เขียนโค้ด-วิเคราะห์ข้อมูลครบวงจรAlibaba เปิดตัว Qwen3.6-Plus โมเดล AI ภาษาขนาดใหญ่รุ่นใหม่ เน้นความสามารถ Agentic AI สามารถวางแผน ตัดสินใจ และลงมือทำงานอัตโนมัติ ทั้งการเขียนโค้ดระดับคลังข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลหลายรูปแบบ (ข้อความ ภาพ วิดีโอ) และรองรับ Context Window สูงถึง 1 ล้านโทเค็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระดับองค์กรและแอปพลิเคชันยุคใหม่
Read more »