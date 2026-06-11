ศึกตัดสินสัญญา ONE ลุมพินี 160 ก้องชัย ปะทะ อายัด วัดพลังความแกร่งของสองจอมระเบิดฟอร์ม

การปะทะกันครั้งสำคัญในรุ่นสตรอว์เวตระหว่าง ก้องชัย ไฉนดอนเมือง และ อายัด อัลบัด สองนักชกที่ฟอร์มแรงชนะรวด 4 ไฟต์ เพื่อชิงตั๋วสัญญาเข้าสู่ ONE Championship ในศึก ONE ลุมพินี 160
ความตื่นเต้นของวงการ มวยไทย ระดับโลกกลับมาอีกครั้งในศึก ONE ลุมพินี 160 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรายการที่แฟนหมัดมวยทั่วโลกต่างเฝ้ารอคอย โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การพบกันระหว่าง ก้องชัย ไฉนดอนเมือง นักชกหนุ่มไฟแรงวัย 23 ปี จากจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ที่มีจุดเด่นอยู่ที่แข้งซ้ายอันทรงพลังที่ถูกขนานนามว่าเป็นเพชฌฆาต และ อายัด อัลบัด จอมระเบิดหมัดวัย 24 ปี จากประเทศอิรัก ซึ่งเป็นการปะทะกันในกติกา มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต ที่มีพิกัดน้ำหนักระหว่าง 115 ถึง 125 ปอนด์ โดยการชกครั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.
ศ. 2569 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี รามอินทรา และจะมีการถ่ายทอดสดส่งตรงไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้แฟนกีฬาได้ร่วมลุ้นผลการแข่งขันในช่วงเวลา 20.30 น. ถึง 23.30 น.
ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ความแกร่งของทั้งสองนักสู้ หากย้อนกลับไปดูเบื้องหลังของคู่นี้ จะพบว่ามีความน่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากเดิมทีทั้งคู่ถูกกำหนดให้เผชิญหน้ากันในรายการ The Inner Circle 17 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา แต่ในครั้งนั้น อายัด ประสบปัญหาด้านสุขภาพทำให้ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันอย่างน่าเสียดาย ส่งผลให้ก้องชัยต้องปรับเปลี่ยนคู่ชกในนาทีสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ในครั้งนี้ อายัด ได้กลับมาพร้อมกับสภาพร่างกายที่สมบูรณ์เต็มร้อยและมีความกระหายในการเอาชนะอย่างมาก การกลับมาเจอกันอีกครั้งจึงเปรียบเสมือนการชำระแค้นและความค้างคาใจที่เกิดขึ้นจากไฟต์ที่ถูกยกเลิกไป โดยทั้งก้องชัยและอายัดต่างอยู่ในช่วงที่ฟอร์มการชกขึ้นถึงขีดสุด โดยสามารถกวาดชัยชนะมาได้ 4 ไฟต์ติดต่อกันทั้งคู่ ทำให้ไฟต์นี้ถูกจับตามองว่าจะเป็นการปะทะกันของสองนักชกตัวตึงในรุ่นสตรอว์เวตที่ไม่มีใครยอมใคร และทั้งคู่ต่างมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าสัญญาเข้าสู่ ONE Championship เพื่อยกระดับอาชีพนักมวยของตนเองสู่ระดับโลก ในส่วนของ ก้องชัย ไฉนดอนเมือง นั้นถือเป็นนักสู้ที่มีประสบการณ์สูงในเวที ONE ลุมพินี โดยเริ่มเปิดตัวครั้งแรกในปี 2566 และเป็นหนึ่งในนักมวยที่ได้รับโอกาสขึ้นชกบ่อยที่สุดถึง 18 ไฟต์ เส้นทางของเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะแม้จะเริ่มต้นได้อย่างสวยหรูด้วยการชนะ 4 ไฟต์รวด แต่หลังจากนั้นเขาก็ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ฟอร์มตกและสะดุดลงอย่างน่าใจหาย ทว่าด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งและระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม ก้องชัยสามารถเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้อีกครั้ง โดยใน 3 ไฟต์ล่าสุดเขาโชว์ฟอร์มดุดันเอาชนะนักชกต่างชาติมาได้อย่างต่อเนื่อง และล่าสุดในรายการ The Inner Circle 17 เขาเพิ่งให้โชว์ความเหนือชั้นด้วยการเอาชนะน็อก วาเลรี สตรุนการี นักชกจากทีมเมห์ดีซาทูตไปได้อย่างเด็ดขาด หากในไฟต์นี้เขาสามารถเอาชนะอายัดได้ จะเป็นการสร้างสถิติชนะรวดเป็นไฟต์ที่ 5 และเป็นการตอกย้ำว่าเขาสามารถสยบนักชกจากทีมเมห์ดีซาทูตได้ถึงสองคนติดต่อกัน ขณะที่ฝั่งของ อายัด อัลบัด นักชกจากอิรักคนนี้ก็มีเรื่องราวการต่อสู้ที่น่าประทับใจไม่แพ้กัน เขาเริ่มก้าวเข้าสู่สังเวียน ONE ลุมพินี ในปี 2566 เช่นเดียวกัน แต่การเริ่มต้นของเขากลับเต็มไปด้วยอุปสรรค โดยเขาปราชัยถึง 2 ไฟต์ติดต่อกันในช่วงแรก ซึ่งทำให้เขาต้องหายหน้าไปจากรายการเพื่อกลับไปทบทวนข้อผิดพลาดและฝึกซ้อมอย่างหนัก จนกระทั่งเขากลับมาปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมกับร่างทองที่น่าสะพรึงกลัว โดยสามารถเอาชนะ 3 ไฟต์รวด ซึ่งในจำนวนนั้นมีการเอาชนะน็อกนักชกไทยชื่อดังอย่าง เหนือเพชร ทอฝันฟาร์ม และ เพชรลำพูน หมวดดับลำปาง ได้เพียงแค่ในยกแรกเท่านั้น แสดงให้เห็นถึงพลังหมัดที่รุนแรงและแม่นยำ และความสำเร็จสูงสุดในช่วงที่ผ่านมาคือการเอาชนะ ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล ในศึก ONE ลุมพินี 138 เมื่อเดือนมกราคม 2569 ซึ่งชาติพยัคฆ์ถูกยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักชกที่อันตรายที่สุดในรุ่น ทำให้ชื่อของอายัดกลายเป็นที่พูดถึงและถูกยกให้เป็นผู้ท้าชิงที่น่ากลัวที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบัน การปะทะกันระหว่าง ก้องชัย และ อายัด ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การหาผู้ชนะในหนึ่งไฟต์ แต่เป็นการวัดพลังระหว่างแข้งซ้ายเพชฌฆาตกับหมัดหนักระดับทำลายล้าง ซึ่งทั้งสองคนต่างต้องการใช้ชัยชนะครั้งนี้เป็นใบเบิกทางไปสู่สัญญาอาชีพที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ใครที่พลาดท่าในไฟต์นี้อาจจะต้องกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ในขณะที่ผู้ชนะจะก้าวเข้าใกล้ความฝันในการเป็นนักชกระดับโลกมากขึ้น สำหรับแฟนหมวยชาวไทยและทั่วโลกสามารถติดตามความมันส์นี้ได้ผ่านการจองบัตรเข้าชมในสนามทาง THAI TICKET MAJOR หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์และโทรทัศน์ตั้งแต่เวลา 20.30 น.
เป็นต้นไป เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในค่ำคืนที่จะตัดสินว่าใครกันแน่คือตัวจริงของรุ่นสตรอว์เว
ONE ลุมพินี ก้องชัย ไฉนดอนเมือง อายัด อัลบัด มวยไทย สัญญา ONE
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