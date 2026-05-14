ศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. ระอุ ชัชชาติปะทะชัยวัฒน์ครั้งแรกกลางงานมักม่วน

การพบกันครั้งแรกระหว่าง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ในงานมักม่วน หน้าฮ้าน กลางเมือง ส่งสัญญาณการแข่งขันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เข้มข้นขึ้น พร้อมจับตาการลาออกของชัชชาติเพื่อลงเลือกตั้งสมัยที่ 2
บรรยากาศความคึกคักกลาง กรุงเทพมหานคร พุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุด เมื่อพื้นที่ลานแอโรบิกภายในสวนจตุจักรถูกพลิกโฉมให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและความบันเทิงในกิจกรรมที่ชื่อว่า มักม่วน หน้าฮ้าน กลางเมือง ซึ่งเป็นโปรเจกต์ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างไทยรัฐและ กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ออกกำลังกายแบบเดิมให้กลายเป็นลานกิจกรรมสไตล์หน้าฮ้านหมอลำที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน ไฮไลต์ที่ดึงดูดผู้คนจำนวนมากคือการนำทัพเต้นแอโรบิกโดย ฮาย-อาภาพร นครสวรรค์ ตัวแม่แห่งวงการลูกทุ่งที่นำจังหวะดนตรีที่เร้าใจมาผสมผสานกับการออกกำลังกาย ทำให้ประชาชนที่มาร่วมงานต่างมีความสุขและเกิดความผ่อนคลายจากการทำงานในเมืองหลวงที่วุ่นวาย ซึ่งกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมสุขภาพทางกายแต่ยังเป็นการสร้างชุมชนและรอยยิ้มให้กับชาวเมืองในรูปแบบที่แปลกใหม่และเข้าถึงง่าย ท่ามกลางเสียงดนตรีและความสนุกสนานของงานมักม่วนครั้งนี้ ได้เกิดเหตุการณ์ที่กลายเป็นจุดสนใจของสื่อมวลชนและประชาชนเป็นอย่างมาก เมื่อ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร คนปัจจุบัน และ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ โจ แคนดิเดตผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร จาก พรรคประชาชน ได้โคจรมาพบกันและมีการ ชนหมัด กันเป็นครั้งแรก ซึ่งการพบกันในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการทักทายตามปกติ แต่ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการแข่งขันในสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ที่กำลังจะมาถึง การแสดงออกถึงมิตรภาพผ่านการชนหมัดกลางงานรื่นเริงสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศการแข่งขันที่แม้จะเข้มข้นแต่ยังคงไว้ซึ่งสปิริตของการเป็นคู่แข่งทาง การเมือง ที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งการปรากฏตัวพร้อมกันของทั้งคู่ในพื้นที่สาธารณะเช่นนี้ ยิ่งทำให้ประชาชนเริ่มตื่นตัวและจับตามองทิศทาง การเมือง ท้องถิ่นของเมืองหลวงอย่างใกล้ชิด เมื่อวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทาง การเมือง ในปัจจุบัน สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส. ก.
ถูกมองว่าจะมีการแข่งขันที่ดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในฝั่งของชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่มีกระแสข่าวหนาหูว่าอาจจะตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าฯ ก่อนครบวาระในช่วงกลางเดือนนี้ เพื่อที่จะสามารถลงสนามชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ สมัยที่สองได้อย่างเต็มตัวโดยไม่มีพันธะในหน้าที่บริหาร ซึ่งจะเป็นการเปิดเกมรุกในการหาเสียงอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรักษาฐานเสียงเดิมและนำเสนอผลงานที่ได้ทำมาตลอดวาระแรก ในขณะที่ทางด้านของชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร จากพรรคประชาชน ก็ถือเป็นตัวเต็งที่น่ากลัวอย่างยิ่ง เนื่องจากพรรคประชาชนมีฐานเสียงที่แข็งแกร่งมากในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพิสูจน์ได้จากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่พรรคสามารถกวาดที่นั่ง สส.
ได้ครบทั้ง 33 เขตทั่วกรุงเทพฯ ทำให้ชัยวัฒน์มีความได้เปรียบในด้านโครงสร้างพรรคและเครือข่ายอาสาสมัครที่พร้อมสนับสนุน การเผชิญหน้ากันครั้งแรกที่สวนจตุจักรจึงเป็นมากกว่าแค่การพบปะ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามทางความคิดและการนำเสนอนโยบายเพื่อพัฒนาเมืองหลวง การที่พรรคประชาชนส่งผู้สมัครที่เข้มแข็งเข้ามาท้าชิงกับผู้ว่าฯ ที่ได้รับความนิยมสูงอย่างชัชชาติ จะทำให้เกิดการถกเถียงในประเด็นการแก้ไขปัญหาเมืองอย่างลุ่มลึกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจราจร การจัดการน้ำท่วม หรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งผลลัพธ์ของการแข่งขันครั้งนี้จะไม่เพียงแต่กำหนดว่าใครจะได้เป็นผู้นำของกรุงเทพมหานคร แต่จะเป็นการทดสอบว่าแนวทางการบริหารแบบเน้นการลงพื้นที่จริงของชัชชาติ กับแนวทางการเมืองเชิงโครงสร้างของพรรคประชาชน สิ่งใดจะตอบโจทย์ความต้องการของคนกรุงเทพฯ ในยุคปัจจุบันได้มากกว่ากัน ความตื่นเต้นนี้กำลังก่อตัวขึ้น และงานมักม่วนหน้าฮ้านกลางเมืองได้กลายเป็นฉากหลังที่บันทึกประวัติศาสตร์การเริ่มต้นของศึกครั้งสำคัญนี้ไว้ได้อย่างน่าสนใ
