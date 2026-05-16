ศึกชิงที่ดินเขากระโดง: การปะทะทางจริยธรรมและเกมการเมืองของตระกูลชิดชอบ

เจาะลึกปมพิพาทที่ดินเขากระโดงกว่า 5,000 ไร่ ที่กลายเป็นชนวนเหตุทางการเมืองครั้งสำคัญ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและตระกูลชิดชอบ พร้อมติดตามการเคลื่อนไหวของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ในการยื่นตรวจสอบจริยธรรมร้ายแรงต่ออนุทินและไชยชนก
ปมความขัดแย้งเรื่อง ที่ดินเขากระโดง ในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลายเป็นมหากาพย์การต่อสู้ทางกฎหมายและการเมืองที่ยืดเยื้อยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ โดยจุดเริ่มต้นของปัญหาเกิดจากการที่กลุ่มบุคคลและนิติบุคคลบางกลุ่มได้เข้าครอบครองที่ดินและมีการออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนในพื้นที่ซึ่ง การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท.
ได้ใช้เป็นพื้นที่สัมปทานการทำเหมืองหินแร่มาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2496 ทั้งยังมีการรังวัดปักหลักเขตที่ดินไว้อย่างชัดเจนในปี พ. ศ. 2503 แต่ในเวลาต่อมากลับมีการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว นำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีที่กินเวลานานจนกระทั่งในปี พ.
ศ. 2560 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าที่ดินบริเวณเขากระโดงเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้จะมีคำพิพากษาที่ชัดเจน แต่กระบวนการเพิกถอนโฉนดที่ดินจำนวนกว่า 5,000 ไร่ จากทั้งหมด 995 แปลง กลับไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร จนนำไปสู่การร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป. ป.
ช. เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ประเด็นที่ดินเขากระโดงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่ได้กลายเป็นอาวุธทางการเมืองที่รุนแรง โดยเฉพาะในช่วงปี พ.
ศ. 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนั้น นายภูมิธรรม เวชยชัย ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้มีการเพิกถอนโฉนดที่ดินในพื้นที่พิพาทเพื่อคืนให้แก่การรถไฟฯ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้สร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากที่ดินบางส่วนเป็นที่ตั้งของธุรกิจยักษ์ใหญ่ในตระกูลชิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลช้างอารีนา สนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต รวมถึงโรงโม่หิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและเศรษฐกิจของพรรคภูมิใจไทย เหตุการณ์ในครั้งนั้นนำไปสู่รอยร้าวระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย จนเกิดการพลิกขั้วทางการเมืองครั้งสำคัญ แต่เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับการดึงเอาพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชาติที่มีแกนนำอย่างนายภูมิธรรม และ พ.
ต. อ. ทวี สอดส่อง มาร่วมรัฐบาล ทำให้กระแสการขับเคลื่อนคดีเขากระโดงดูเหมือนจะเงียบหายไป ราวกับมีการตกลงผลประโยชน์เพื่อปิดปากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบ ทว่าล่าสุด สถานการณ์ได้กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง เมื่อ พล. ต.
อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส. บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้ประกาศเดินหน้าขุดคุ้ยกรณีนี้ขึ้นมาใหม่ โดยเตรียมรวบรวมรายชื่อ สส.
เพื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยคุณสมบัติของนายอนุทิน ชาญวีรกูล และนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในข้อหาประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง ขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ตามรัฐธรรมนูญ พ.
ศ. 2560 มาตรา 160 เนื่องจากการครอบครองที่ดินเขากระโดงและการจัดสรรงบประมาณจำนวนกว่า 4 พันล้านบาท เพื่อสนับสนุนการแข่งรถซึ่งถูกมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง นอกจากนี้ พล. ต. อ. เสรีพิศุทธ์ ยังเตรียมยื่นเรื่องต่อ ป.
ป. ช. เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายอนุทิน นายไชยชนก รวมถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมที่ดิน ในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา 157 และกฎหมาย ป. ป.
ช.
มาตรา 172 พร้อมทั้งจะดำเนินคดีข้อหาบุกรุกที่ดินรัฐกับสมาชิกตระกูลชิดชอบทั้งหมดที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในอีกด้านหนึ่ง ผลกระทบจากคดีนี้ไม่ได้ตกอยู่กับเพียงนักการเมืองระดับสูง แต่ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนและเจ้าของธุรกิจรายย่อยกว่า 1,000 ราย ที่ถือครองโฉนดในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งต่างยืนยันว่าตนเองได้มาซึ่งที่ดินโดยสุจริต จนนำไปสู่การรวมตัวฟ้องร้องกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทย ในขณะที่การรถไฟฯ พยายามเปิดช่องทางให้เจรจาเช่าที่ดินเพื่อลดความขัดแย้ง แต่หากตกลงกันไม่ได้ก็จำเป็นต้องใช้มาตรการฟ้องขับไล่ตามกฎหมาย ส่วนทางด้าน DSI ก็ยังคงพยายามขยายผลการสืบสวนในประเด็นการฟอกเงินของนิติบุคคลที่ครอบครองที่ดิน ซึ่งยังคงไม่มีความชัดเจน ข้อพิพาทเรื่องเขากระโดงจึงเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของอำนาจรัฐในประเทศไทย ที่ซึ่งกฎหมายและความยุติธรรมมักถูกแทรกแซงด้วยปัจจัยทางการเมือง ทำให้การบังคับใช้กฎหมายขาดความเสมอภาคและขาดความโปร่งใส ซึ่งหากกรณีนี้ยังคงไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ก็จะเป็นบาดแผลในระบบยุติธรรมที่ตอกย้ำว่า ผู้มีอำนาจสามารถอยู่เหนือกฎหมายได
