ศึกชิงความเป็นใหญ่! ซาอุฯ VS ยูเออี ดราม่าขัดแย้งยาวนาน สู่การแยกทางจากโอเปก

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างซาอุดีอาระเบียและยูเออี ตั้งแต่ความขัดแย้งในเยเมน การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ไปจนถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญของยูเออีในการถอนตัวจากกลุ่มโอเปกและผลกระทบต่อตลาดน้ำมันโลก
ความสัมพันธ์ระหว่าง ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ( ยูเออี ) ซึ่งเคยเป็นพันธมิตรในสงครามต่อต้านกลุ่มฮูตีใน เยเมน ตั้งแต่ปี 2015 ได้เผชิญกับความตึงเครียดและความขัดแย้งที่ซับซ้อนมาอย่างต่อเนื่อง ซาอุดีอาระเบีย ให้การสนับสนุนรัฐบาล เยเมน เพื่อรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนของตนเอง ในขณะที่ ยูเออี สนับสนุนสภาเปลี่ยนผ่านภาคใต้ (STC) ซึ่งเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางตอนใต้ของ เยเมน โดยมีเป้าหมายในการควบคุมท่าเรือยุทธศาสตร์และเส้นทางเดินเรือที่สำคัญ ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อปี 2025 เมื่อ ซาอุดีอาระเบีย โจมตีทางอากาศใส่กองกำลังที่ ยูเออี สนับสนุนใน เยเมน สถานการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของทั้งสองประเทศในการปฏิรูป เศรษฐกิจ ลดการพึ่งพา น้ำมัน และแข่งขันกันเพื่อเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภูมิภาค ซาอุดีอาระเบีย ได้ออกกฎหมายกดดันให้บริษัทข้ามชาติย้ายสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคจากดูไบไปยังกรุงริยาด ในขณะที่ ยูเออี ดำเนินนโยบายที่เป็นอิสระมากขึ้นและขยายอิทธิพลไปยังแถบแอฟริกาตะวันออก เช่น โซมาเลีย เอธิโอเปีย เอริเทรีย และจิบูตี ความเคลื่อนไหวของ ยูเออี นี้สร้างความไม่พอใจให้กับ ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมองว่าเป็นการท้าทายบทบาทความเป็นผู้นำของตน ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศมีรากฐานมาจากข้อพิพาทเรื่องพรมแดนที่ยาวนาน โดยเฉพาะในพื้นที่โอเอซิสอัล–บูไรมี และแหล่ง น้ำมัน ชายบะฮ์ แม้ว่าทั้งสองประเทศจะลงนามในสนธิสัญญาเจดดาห์ในปี 1974 เพื่อยุติข้อพิพาท แต่ยูเอียียังคงรู้สึกว่าเสียเปรียบในเรื่องกรรมสิทธิ์แหล่ง น้ำมัน และพยายามเจรจากับ ซาอุดีอาระเบีย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ซาอุดีอาระเบีย กลับไม่ตอบสนองต่อข้อเสนอของ ยูเออี ยูเออี จึงตัดสินใจที่จะถอนตัวออกจากกลุ่ม โอเปก และ โอเปก พลัสในวันที่ 1 พฤษภาคม 2026 เพื่อให้มีอิสระในการกำหนดนโยบายการผลิต น้ำมัน ของตนเอง การตัดสินใจนี้ส่งผลให้สมาชิก โอเปก รายอื่นๆ ตกใจ เนื่องจากอาจนำไปสู่การลดลงของอิทธิพลในการควบคุมตลาด น้ำมัน โลก ยูเออี ยังแสดงความสนใจในการใช้เงินหยวนในการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐ.
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
อภิพญามหายุทธ์ระดับโลก: เปแอสเช vs บาเยิร์น มิวนิค บนเวทีปาร์ก เดส์ แพร้งส์การแข่งขันระดับอภิพญามหายุทธ์ที่อุดมด้วยคุณภาพและความบันเทิงแบบเต็ม 80,000 ตีนถีบขนานแท้ เมื่อผู้เล่นศักยภาพคับตูดของทั้ง 2 ทีมเผชิญหน้ากันด้วยกลยุทธ์และเหลี่ยมเล่ห์ที่ยิ่งใหญ่ แถมเปิดเกมรุกเข้าใส่กันแบบเอาให้เดธหงส์เดธห่านกันไปข้างจนเกมพลิกไปพลิกมาประหนึ่งนั่งอยู่บนรถไฟเหาะตีลังกาที่ดิสนี่ย์แลนด์ในกรุงปารีส
Read more »
ศึก ONE Championship: ทาเครุ vs ยูยะ วากามัตสึ ชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาลONE Championship จัดการแข่งขันคิกบ็อกซิงและมวยไทยที่สร้างความตื่นเต้น โดยมีคู่เอกเป็นการชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล ระหว่าง “ทาเครุ” กับ “ยูยะ วากามัตสึ” พร้อมคู่สำคัญอื่นๆ เช่น “นาดากะ” vs “ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์” ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต และ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” vs “ยูกิ โยซะ” ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นแบนตัมเวต
Read more »
โซล่าเซลล์ vs DeFi vs เครื่องขุด Bitcoin อะไรคุ้มที่สุดสำหรับเงินลงทุนหลักแสนสำหรับคนมีเงินก้อนหลักแสนที่กำลังหาที่ลงทุนระยะยาว ถ้าเน้นชัวร์และมั่นคง โซล่าเซลล์ตอบโจทย์สุด คืนทุนใน 5-7 ปีแถมลดหย่อนภาษีได้ หลังจากนั้นคือกำไรค่าไฟฟรีเกือบ 20 ปี แต่ถ้าชอบสภาพคล่องสูง DeFi ก็ให้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 5-15% ต่อปีแบบถอนได้ทุกวัน ทว่าอาจต้องแลกมากับความเสี่ยงบนโลกคริปโต ส่วนใครที่เล็งเครื่องขุด Bitcoin แม้จะคืนทุนไวสุดในหลักเดือน แต่มีข้อแม้บังคับว่าต้องส่งไปฝากฟาร์มต่างประเทศที่ค่าไฟถูกเท่านั้น เพราะถ้าขืนเสียบปลั๊กขุดด้วยเรทค่าไฟบ้านเรา รับรองว่ามีแต่ขาดทุนยับเยิน
Read more »
เดือดกลางแถลง! 'บุญมี vs สไนล์' หวิดวางมวยนอกรอบ 'เสี่ยโบ๊ท' เบรกตัวโก่ง ก่อนขึ้นสังเวียนเคลียร์ใจ 19 พฤษภาคมนี้เดือดกลางแถลง! 'บุญมี vs สไนล์' หวิดวางมวยนอกรอบ 'เสี่ยโบ๊ท' เบรกตัวโก่ง ก่อนขึ้นสังเวียนเคลียร์ใจ 19 พฤษภาคมนี้
Read more »
วิเคราะห์บอล บราก้า vs ไฟรบวร์ก 30 เม.ย. 69 : ดวลเดือดแย่งตั๋วชิงยูโรปาลีกวิเคราะห์บอล ยูโรปา ลีก รอบรองชนะเลิศ นัดแรก บราก้า เปิดรังรับมือ ไฟรบวร์ก วันที่ 30 เม.ย. 69 เกมชี้ทางสู่รอบชิงที่อิสตันบูล โดยผู้ชนะสองนัดจะผ่านไปดวล ฟอเรสต์ หรือ แอสตัน วิลล่า ต่อไป
Read more »
วิเคราะห์บอล ชัคตาร์ โดเนตส์ค vs คริสตัล พาเลซ 30 เม.ย. 69 : อีเกิลส์ลุ้นสร้างประวัติศาสตร์วิเคราะห์บอล ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบรองฯ นัดแรก ชัคตาร์ โดเนตส์ค พบ คริสตัล พาเลซ วันที่ 30 เม.ย. 69 ที่สนามกลางในคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ โดยผู้ชนะสองนัดจะผ่านเข้าชิงและรอพบ ราโย บาเยกาโน่ หรือ สตราส์บูร์ก ที่ไลป์ซิก
Read more »