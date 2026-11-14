ศึกคิงส์คัพ ไทยถล่มบรูไน 6-0 ยศกรแฮตทริกผ่านเข้าชิง พบทาจิกิสถาน
ทีมชายนต์ไทยสร้างผลงานร้อนแรง ชนะบรูไนขาดลอย 6-0 ในศึกฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งที่ 52 รอบรองชนะเลิศ โดยยศกร บูรพา ทำแฮตทริกพาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ พบทาจิกิสถาน
ทีมชาติไทยสร้างผลงานโดดเด่นและเด็ดขาดในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ คัพ ครั้งที่ 52 รอบรองชนะเลิศ โดยสามารถฉีกหน้า บรูไน ไปด้วยสกอร์ขาดลอย 6-0 เกมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2569 ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ (เกาะกลางน้ำ) การแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยซึ่งครองอันดับ 93 ของโลก ลงสนามพบกับ บรูไน ที่ครองอันดับ 196 ของโลก เพื่อชิงตั๋วเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ชัยชนะขาดลอยและแฮตทริกของยศกร
ชัยชนะครั้งนี้มีขึ้นจากการขับเคลื่อนเกมรุกที่เฉียบขาดของทีมชาติไทย โดยมียศกร บูรพา เป็นตัวแปรสำคัญที่สุด เมื่อเขาระเบิดฟอร์มเก่งทำแฮตทริกหรือทำประตูถึง 3 ประตูในนัดเดียว ประตูดวงแรกเกิดขึ้นในเวลาเพียง 3 นาทีของเกม เมื่อสันติภาพ จันทร์หง่อม เปิดบอลเข้าเขตโทษให้ธรีภทร ปรือทอง วิ่งโฉบมายิงส่่งบอลตุงตาข่ายทำให้ทีมชาติไทยนำ早早 1-0 ครึ่งแรกทีมชาติไทยครองเกมได้ค่อนข้างเหนือกว่า มีโอกาสลุ้นประตูเพิ่มหลายครั้งแต่ไม่อาจเปลี่ยนเป็นสกอร์จนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ 1-0Also readรำลึก 14 ตุลา วุ่น! ผู้จัดโวยป้าย 'ทะลุฟ้า' ไม่เหมาะ ขอปลดด่วน ญาติวีรชนสวน ผู้จัดไม่เหลียวแล (มีคลิป)
บทวิเคราะห์กลยุทธ์และบทบาทผู้เล่น
แอนโธนีย์ ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ตั้งทีมด้วยแผนการเล่นที่เน้นความเร็วและจังหวะจ่ายเข้าเขตโทษ โดยส่งยศกร บูรพา ยืนเป็นกองหน้าตัวเป้า และมีสุภโชค สารชาติ รับหน้าที่กัปตันทีมคอยสนับสนุนเกมรุก ในครึ่งหลังมีการปรับเปลี่ยนไลน์อัพโดยส่งอนันต์ ยอดสังวาลย์ และสุพรรณ ทองสงค์ ลงสนามเพื่อเสริมเกมรุก นาฬิกาขยับเข้าสู่นาทีที่ 50 ทีมชาติไทยนำห่างเป็น 2-0 จากจังหวะเตะมุมเมื่อวิระเทพ ป้อมพันธ์ เปิดบอลให้วิลเลียม เวเดอเรอ ขึ้นโหม่งส่่งบอลเข้าประตูไปอย่างเด็ดขาด
การเปิดกว้างของกองรับฝ่ายตรงข้าม
หลังจากนำนำห่าง บรูไนพยายามกลับมาเล่นเกมรับแต่ต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนัก ทีมชาติไทยเปิดเกมรุกต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในนาทีที่ 60 เมื่อณัฐพงศ์ สายริยา โหม่งตั้งให้ยศกร บูรพา ขึ้นโขกส่่งบอลเข้าประตูไปทำให้ทีมชาติไทยนำห่าง 3-0 จากจังหวะนั้นทีมชาติไทยยังครองเกมได้อย่างต่อเนื่องและมีโอกาสทำประตูเพิ่มขึ้นอีกจนทำให้บรูไนต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องความผิดพลาดในเกมรับและเปิดช่องว่างให้ทีมชาติไทยฉกฉวยโอกาส
เป้าหมายและการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ในนาทีที่ 67 อนันต์ ยอดสังวาลย์ โขกบอลหลุดแนวรับบรูไนให้ทะลุเข้าเขตโทษก่อนยิงด้วยขวาส่่งบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงามทำให้ทีมชาติไทยนำห่าง 4-0 และประตูดวงที่ 5 และ 6 เกิดขึ้นจากจังหวะการเล่นที่ต่อเนื่องของยศกร บูรพา ในนาทีที่ 74 ที่เขาหลุดเข้ามายิงผ่านผู้รักษาประตูปิดท้ายด้วยลูกยิงจากหน้าประตูในนาทีที่ 80 ปิดท้ายเกมด้วยชัยชนะ 6-0 อย่างขาดลอยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะพบกับทาจิกิสถานทีมอันดับ 100 ของโลกที่เอาชนะโอมานมา 1-0 ในรอบรองชนะเลิศเช่นกัน
กำหนดการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศ
โปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบทาจิกิสถานในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ คัพ ครั้งที่ 52 รอบชิงชนะเลิศ มีกำหนดการลงสนามในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19.30 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ (เกาะกลางน้ำ) แฟนบอลสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทางช่องไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เว็บไซต์ www.thairath.co.th/tv/live Facebook: ไทยรัฐทีวี ThairathTV Facebook: Thairath Sport - ไทยรัฐสปอร์ต YouTube: Thairath Sport และแอปพลิเคชัน TrueVisions Now เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมชายนต์ไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการแข่งขันครั้งนี้
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports