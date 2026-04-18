ศึก UFC Fight Night: เบิร์นส ปะทะ มาร์ลอตต์ ระเบิดสังเวียนแคนาดา พร้อมระเบิดความมันส์ 19 เมษายนนี้

📆4/18/2026 8:33 PM
กิลเบิร์ต เบิร์นส นักสู้จากบราซิล และ ไมค์ มาร์ลอตต์ เจ้าถิ่นชาวแคนาดา พร้อมเผชิญหน้าบนสังเวียน UFC Fight Night ที่วินนิเพ็ก แคนาดา ในศึกคู่เอกพิกัดเวลเตอร์เวต การแข่งขันจะเริ่มเวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายนนี้ พร้อมด้วยคู่รองสุดเดือดในพิกัดแบนตัมเวต ระหว่าง ไคเลอร์ ฟิลลิปส์ และ ชาร์ลส ชูร์ดาน

เตรียมพบกับความตื่นเต้นเร้าใจในวงการศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน ( MMA ) เมื่อศึก UFC FIGHT NIGHT : BURNS VS MALOTT เตรียมระเบิดศึก ณ สังเวียน Canada Life Centre เมืองวินนิเพ็ก ประเทศแคนาดา ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายนนี้ โดยคู่เอกของรายการเป็นการเผชิญหน้ากันในพิกัดรุ่นเวลเตอร์เวตระหว่าง กิลเบิร์ต เบิร์นส นักสู้มากฝีมือจากประเทศบราซิล วัย 39 ปี ผู้มีสถิติการต่อสู้ที่น่าประทับใจ ชนะ 22 ครั้ง และแพ้ 9 ครั้ง โดยเขาจะพบกับ ไมค์ มาร์ลอตต์ คู่ต่อกรเจ้าถิ่นจากประเทศแคนาดา วัย 34 ปี ที่มีสถิติสวยงามไม่แพ้กัน ชนะ 13 ครั้ง และแพ้ 2 ครั้ง ทั้งสองนัก กีฬา ได้ผ่านพิธีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยทำน้ำหนักได้เท่ากันที่ 171 ปอนด์ ตรงตามพิกัดที่กำหนดไว้ ทำให้การต่อสู้ในครั้งนี้จะเป็นการปะทะกันอย่างสมศักดิ์ศรีอย่างแน่นอน

นอกจากคู่เอกที่น่าจับตามองแล้ว ศึก UFC FIGHT NIGHT นี้ยังอัดแน่นไปด้วยการต่อสู้อื่นๆ ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคู่รองซึ่งจะเป็นการแข่งขันในพิกัดรุ่นแบนตัมเวต เป็นการดวลกันระหว่าง ไคเลอร์ ฟิลลิปส์ นักสู้ฟอร์มแรงชาวอเมริกัน วัย 30 ปี ผู้มีสถิติชนะ 12 ครั้ง และแพ้ 4 ครั้ง พบกับ ชาร์ลส ชูร์ดาน คู่ต่อกรเจ้าถิ่นจากประเทศแคนาดา วัย 30 ปี ที่มีสถิติการต่อสู้ ชนะ 17 ครั้ง และแพ้ 8 ครั้ง สำหรับผลการชั่งน้ำหนักในรุ่นนี้ ไคเลอร์ ฟิลลิปส์ ทำน้ำหนักได้ 135 ปอนด์ ขณะที่ ชาร์ลส ชูร์ดาน ชั่งได้ 136 ปอนด์ การแข่งขันในรุ่นแบนตัมเวตนี้ก็คาดว่าจะดุเดือดไม่แพ้คู่เอกเช่นกัน ด้วยสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกันของทั้งสองฝ่าย จะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะเป็นผู้คว้าชัยในค่ำคืนนี้

การแข่งขันภายใต้รายการ UFC FIGHT NIGHT : BURNS VS MALOTT ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ ได้รับการจับตามองจากแฟนๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศแคนาดา ที่จะได้เชียร์นักสู้เจ้าถิ่นอย่าง ไมค์ มาร์ลอตต์ และ ชาร์ลส ชูร์ดาน ที่จะได้ลงสังเวียนต่อหน้าแฟนๆ ของตนเอง บรรยากาศในสนาม Canada Life Centre เมืองวินนิเพ็ก คาดว่าจะเต็มไปด้วยเสียงเชียร์อันกึกก้อง สร้างแรงกดดันให้กับนักสู้จากต่างแดน แต่ในขณะเดียวกัน ก็จะเป็นแรงผลักดันมหาศาลให้กับนักสู้เจ้าถิ่นที่จะต้องแสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่ เพื่อคว้าชัยชนะกลับบ้าน

การต่อสู้ในรุ่นเฮฟวีเวตก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แฟนๆ รอคอย แม้จะไม่มีการระบุรายละเอียดของนักสู้ในรุ่นนี้อย่างชัดเจนในข้อมูลต้นฉบับ แต่โดยทั่วไปแล้ว การต่อสู้ในรุ่นเฮฟวีเวตมักจะเต็มไปด้วยพละกำลัง และการจบเกมที่รวดเร็ว ซึ่งเพิ่มความน่าตื่นเต้นให้กับการแข่งขันโดยรวม การแข่งขันคู่หลักของรายการจะเริ่มขึ้นในเวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ทำให้แฟนๆ มวยกรงชาวไทยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสด และร่วมลุ้นระทึกไปกับการต่อสู้สุดมันส์ครั้งนี้ได้อย่างสะดวกสบาย ศึกครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์ฝีมือของนักสู้ทุกคน และจะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของ UFC ที่จะถูกจารึกไว้

