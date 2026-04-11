ศึก ONE Fight Night 42 สุดมันส์! จาบีร์, สามเอ และนักสู้ไทย คว้าชัยชนะสุดเร้าใจ

สรุปผลการแข่งขันศึก ONE Fight Night 42 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา พร้อมไฮไลท์การแข่งขันคู่เอกสุดมันส์ และผลงานของนักสู้ชาวไทย
รายงานผลการแข่งขันศึก ONE Fight Night 42 สุดมันส์ประจำวันเสาร์ที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา จัดเต็มความมันส์ตั้งแต่คู่เปิดสนามจนถึงคู่เอก โดยมีนักสู้ชื่อดังเข้าร่วมประชันฝีมือกันมากมายหลายคู่ ผลการแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้น เร้าใจผู้ชมตลอดรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันในคู่เอกที่ ' จาบีร์ จาเบรลอฟ ' นักสู้จากตุรกี โชว์ฟอร์มดุดัน ปิดเกม 'เชส แมนน์' นักสู้ไร้พ่ายจากสหรัฐอเมริกา ด้วยอาวุธที่เฉียบคมในยกแรก คว้าชัยชนะไปได้อย่างรวดเร็ว สร้างความฮือฮาให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก การแข่งขันในรุ่นเวลเตอร์เวต
(170-185 ป.) ครั้งนี้ถือเป็นการพิสูจน์ฝีมือของ 'จาบีร์' ที่ต้องการขึ้นไปท้าชิงตำแหน่งแชมป์ในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันในคู่รองที่น่าสนใจไม่แพ้กัน 'สามเอ ไก่ย่างห้าดาว' ตำนานมวยไทยชื่อดัง ยังคงรักษามาตรฐานการชกได้อย่างยอดเยี่ยม โดยใช้แข้งซ้ายอันเป็นเอกลักษณ์ ปิดเกม 'เอลเมห์ดี เอล จามารี' นักสู้จากโมร็อกโก ได้อย่างเด็ดขาดในยกที่สอง 'สามเอ' ยังได้รับโบนัสจากรายการเป็นจำนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวงการมวยไทย\การแข่งขันในรายการนี้ ยังมีการแข่งขันของนักสู้ชาวไทยอีก 2 ราย ที่สามารถคว้าชัยชนะมาครองได้สำเร็จ ได้แก่ 'เสือคิม ป๋องสุพรรณ พีเค.' และ 'แบล็คแพนเธอร์' โดย 'เสือคิม' ขึ้นสังเวียนในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) พบกับ 'วลาดิเมียร์ คุซมิน' นักสู้จากรัสเซีย การแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือด ทั้งคู่แลกอาวุธกันอย่างสูสีตลอด 3 ยก แต่ 'เสือคิม' อาศัยความแข็งแกร่งและชั้นเชิงที่เหนือกว่า เอาชนะคะแนนไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ เก็บชัยชนะไฟต์ที่ 7 ติดต่อกัน และสร้างสถิติเอาชนะนักชกรัสเซียได้สำเร็จ ด้าน 'แบล็คแพนเธอร์' นักสู้จากสงขลา ลงแข่งขันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) พบกับ 'ดิเอโก ปาเอซ' นักสู้มากประสบการณ์จากสหรัฐอเมริกา/โคลอมเบีย การแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้น 'แบล็คแพนเธอร์' ออกอาวุธได้อย่างแม่นยำและหลากหลาย จนสามารถเอาชนะคะแนนไปได้อย่างหวุดหวิด คว้าชัยชนะ 5 ไฟต์ติดต่อกัน การแข่งขันในรายการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของนักสู้ชาวไทยที่ไม่เป็นรองใครในเวทีระดับโลก และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ๆ อีกด้วย \สรุปผลการแข่งขันทั้งหมดในศึก ONE Fight Night 42: จาบีร์ จาเบรลอฟ (ตุรกี) ชนะน็อก เชส แมนน์ (สหรัฐอเมริกา) ในยกแรก (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต) สามเอ ไก่ย่างห้าดาว ชนะน็อก เอลเมห์ดี เอล จามารี (โมร็อกโก) ในยกที่สอง (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต) เสือคิม ป๋องสุพรรณ พีเค. ชนะคะแนนเอกฉันท์ วลาดิเมียร์ คุซมิน (รัสเซีย) (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต) ฮิโรบา มิโนวา (ญี่ปุ่น) ชนะซับมิชชัน กาเรน กาซาเรียน (อาร์เมเนีย) ในยกแรก (MMA รุ่นสตรอว์เวต) แบล็คแพนเธอร์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ดิเอโก ปาเอซ (สหรัฐอเมริกา/โคลอมเบีย) (มวยไทย รุ่นฟลายเวต) แดนเต ลีออน (แคนาดา) ชนะคะแนนเอกฉันท์ เคนตะ อิวาโมโตะ (ญี่ปุ่น) (ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต) โจชัว เพอร์เรรา (สหรัฐอเมริกา) ชนะน็อก จิลเบิร์ต นาคาทานี (สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น) ในยกแรก (MMA รุ่นฟลายเวต) ดีมิทรี คอฟตุน (ทาจิกิสถาน/รัสเซีย) ชนะคะแนนเอกฉันท์ โมฮานาด บาตบูตติ (อิรัก) (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต) รายการนี้เต็มไปด้วยความมันส์และความเข้มข้นของเกมการแข่งขัน ทำให้ผู้ชมได้รับชมการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นและประทับใ
ONE Fight Night มวยไทย MMA จาบีร์ จาเบรลอฟ สามเอ ไก่ย่างห้าดาว เสือคิม ป๋องสุพรรณ แบล็คแพนเธอร์
