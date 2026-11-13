ศิษยานุศิษย์พระเทพภาวนาฯ แถลงข่าวปกป้องชื่อเสียง หลัง อพช. จ.ฉะเชิงเทรา ผลตรวจไม่พบความผิด
ศิษยานุศิษย์พระเทพภาวนาฯ จัดแถลงข่าวทั่วประเทศเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นพุทธศาสนา หลังคณะกรรมการ อพช. จังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสอบข้อกล่าวหาไม่พบหลักฐานผิดจริง และรายงานผลต่อคณะกรรมการกลางทราบเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569
ศิษยานุศิษย์ของ พระเทพภาวนาวิหารคุณ เจ้าอาวาส วัดโสธรวราราม วรวิหาร และเจ้าคณะจังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกันจัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและปกป้องชื่อเสียงของหลวงพ่อวัดโบสถ์ ต่อสาธารณะชนทั่วประเทศ โดยมี ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ประธานกิตติมศักดิ์ชมรมพระเครื่องจังหวัด ฉะเชิงเทรา นายฐิติโอตติ เปี่ยมถาวรพร ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องบูชาไทย จังหวัด ฉะเชิงเทรา และนายกวินเวทย์ วัฒนะสินเสถียร รองประธานชมรมพระเครื่อง จังหวัด ฉะเชิงเทรา ร่วมกล่าวในงานในวันนี้ 13 พฤศจิกายน 2569 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและฟื้นฟูความศรัทธาที่อาจได้รับความเสียหายจากข่าวลือในอดีต
ประวัติการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการ
กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระเทพภาวนาวิหารคุณ เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการนำเสนอผ่านสื่อโซเชียลและสื่อหลัก จนสร้างผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อชื่อเสียงของวัดและพุทธศาสนา ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อความศรัทธา จึงมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้น โดยเริ่มกระบวนการเมื่อวันที 12 กันยายน 2568 และเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าและข้อเท็จจริง ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราAlso readรองรับกว่า 2,670 คัน! ศรีสะเกษพร้อมรับแฟนบอลช้างศึก เปิดจุดจอดรถ 14 แห่ง
การตรวจสอบในครั้งนั้นมีการประชุมร่วมโดยมีนายสันติ รังษิรุจิ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวรินทร์ฤดี สุวรรณมงคล ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสรายุทธ แก้วกมลพิชชา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในสมัยนั้น ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้กระบวนการมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้สูงสุด
ผลการสอบสวนไม่พบหลักฐานความผิด
หลังจากการดำเนินการตรวจสอบล่วงเลยมาเวลานานกว่า 1 ปี คณะอนุกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับจังหวัด (อพช. จังหวัด) ได้แถลงการณ์หลังดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนด โดยได้ทำการแสวงหาและตรวจสอบหลักฐาน รวมทั้งสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องตามประเด็นข้อกล่าวหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งครอบคลุมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์กับสีกาและเรื่องการทำผิดเกี่ยวกับการเงินวัด
ผลการตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาแต่อย่างใด จึงได้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 โดยคณะกรรมการมีมติรับทราบผลการตรวจสอบโดยไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับจังหวัด (อพช. จังหวัด) จึงได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 เพื่อสรุปผลอย่างเป็นทางการ
เหตุผลในการแถลงข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน
เหตุผลสำคัญที่ศิษยานุศิษย์จำเป็นต้องจัดตั้งโต๊ะแถลงข่าวในวันนี้เพราะตระหนักว่าข่าวอื้อฉาวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 ได้กลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางและสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของพระเทพภาวนาวิหารคุณ แม้ว่าจะมีแถลงการณ์ของ อพช. จังหวัดออกมาแล้ว แต่ข้อมูลดังกล่าวดูเหมือนจะได้รับการรับรู้เพียงในส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเท่านั้น
ดังนั้น การจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อสร้างความรับรู้ของประชาชนทั้งประเทศและสร้างแรงจูงใจในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาให้กลับมาดีดังเดิม อย่างไรก็ตาม บรรยากาศภายในวัดโสธรหลังมีแถลงการณ์ของ อพช. จังหวัด ยังคงมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรกันตามปกติ แต่มีจำนวนบางตาเนื่องจากระดับวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดหรือช่วงเทศกาล
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