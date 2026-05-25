Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

ศิลปิน 2PM กลับมาพบแฟนคลับไทยใน KDay Bangkok 2026 พร้อมอัปเดตคอนเสิร์ตโตเกียวและแผนการแสดงเกาหลี

Entertainment News

ศิลปิน 2PM กลับมาพบแฟนคลับไทยใน KDay Bangkok 2026 พร้อมอัปเดตคอนเสิร์ตโตเกียวและแผนการแสดงเกาหลี
Kday Bangkok 20262PMคอนเสิร์ตโตเกียวโดม
📆5/25/2026 3:13 AM
📰Thairath_Ent
100 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 60% · Publisher: 63%

ศิลปิน 2PM กลับสู่ไทยในงาน KDay Bangkok 2026 จัด Meet & Greet แอบอุ่น เปิดใจอัปเดตคอนเสิร์ตโตเกียวโดมที่ดึงดูด 40,000 ผู้ชม และเผยแผนคอนเสิร์ตสิงหาคมที่เกาหลี พร้อมเคล็ดลับดูแลสุขภาพเพื่อคงพลังการแสดง

ศิลปินเกาหลีที่เป็นที่รักของแฟนคลับไทยได้กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งในงาน KDay Bangkok 2026 ที่ศูนย์การค้า สยามพารากอน พร้อมจัดกิจกรรม Meet & Greet แสนอบอุ่นกับแฟนคลับในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา เขาเปิดใจโดยอัปเดตชีวิตส่วนตัวและบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังความตื่นเต้นหลังจากที่วง 2PM เพิ่งจัดคอนเสิร์ตอันทันใจที่โตเกียวโดม ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งดึงดูดแฟนคลับกว่า 40,000 คน การแสดงนั้นเต็มไปด้วยพลังงานตลอด 3 ชั่วโมง 30 นาที ทำให้สมาชิกทุกคนรู้สึกร้าวรานและอาจเหนื่อยที่สุดที่เคยประสบ เนื่องจากการเต้นที่ต่อเนื่องและการร้องเพลงที่ไม่หยุดยั้ง ทำให้พวกเขาต้องใช้พลังงานเต็มที่ 110% บนเวทีและไม่ลดระดับความเข้มข้นแม้แต่ช่วงพัก ในระหว่างการสัมภาษณ์ เขาได้บอกว่า การกลับมาพบกับแฟนคลับไทยหลังจากไม่ได้เจอเป็นเวลานานทำให้หัวใจพองโต มีความสุขที่เห็นแฟนคลับจำนวนมากกว่าที่คาดไว้ และย้ำว่าแฟนคลับของเขายังคงเหนียวแน่นเหมือนครอบครัวเก่า แม้สมาชิกแต่ละคนจะมีงานส่วนตัวยุ่งยากและบางคนอาจไม่ได้เจอกันเกิน 3 ปี แต่ในที่สุดก็สามารถจัดตารางให้มาพบกันในงานนี้ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 6 คนของวงยังคงเป็นมิตรและเป็นศูนย์รวมของพลังงานเชิงบวก พวกเขาแสดงความยินดีที่ได้กลับมารวมตัวกัน แสดงบนเวทีเป็น 6 คนพร้อมกันอีกครั้ง และแสดงความตั้งใจว่าต้องการจัดคอนเสิร์ตต่อเนื่องในอนาคต ทั้งในเกาหลีในวันที่ 8‑9 สิงหาคมนี้และแผนอื่นๆ ที่อาจมาในอนาคต นอกจากนี้ เขายังพูดถึงการดูแลสุขภาพของตัวเองเพื่อให้พลังงานยาวนานต่อการแสดง โดยใส่ใจในการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และเสริมวิตามิน รวมถึงตรวจสุขภาพตามวัย การที่อายุเพิ่มขึ้นทำให้พลังงานตกลงเร็วขึ้น จึงต้องพยายามทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการแสดงเสมอ เขายังชี้ให้เห็นว่า สมาชิกวง 2PM ที่อายุเกือบ 20 ปีแล้วยังคงรักษาแอคชั่นและการเต้นอย่างต่อเนื่องเป็นแรงบันดาลใจให้ตนเองและคนอื่น พูดถึงโอกาสการทำอัลบั้มใหม่ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนพูดคุย แต่ยังไม่ได้ลงนามสัญญาอย่างเป็นทางการ ในช่วงเวลานี้เขายังคงทำงานบางส่วน พักผ่อนให้สมดุล และให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมสำหรับการแสดงและกิจกรรมครั้งต่อไปในเดือนสิงหาคมที่เกาหลี การแสดงความขอบคุณต่อแฟนคลับอย่างลึกซึ้งเป็นเรื่องสุดท้ายที่เขาย้ำว่าอยากให้แฟนคลับมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขเสม.

ศิลปินเกาหลีที่เป็นที่รักของแฟนคลับไทยได้กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งในงาน KDay Bangkok 2026 ที่ศูนย์การค้า สยามพารากอน พร้อมจัดกิจกรรม Meet & Greet แสนอบอุ่นกับแฟนคลับในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา เขาเปิดใจโดยอัปเดตชีวิตส่วนตัวและบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังความตื่นเต้นหลังจากที่วง 2PM เพิ่งจัดคอนเสิร์ตอันทันใจที่โตเกียวโดม ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งดึงดูดแฟนคลับกว่า 40,000 คน การแสดงนั้นเต็มไปด้วยพลังงานตลอด 3 ชั่วโมง 30 นาที ทำให้สมาชิกทุกคนรู้สึกร้าวรานและอาจเหนื่อยที่สุดที่เคยประสบ เนื่องจากการเต้นที่ต่อเนื่องและการร้องเพลงที่ไม่หยุดยั้ง ทำให้พวกเขาต้องใช้พลังงานเต็มที่ 110% บนเวทีและไม่ลดระดับความเข้มข้นแม้แต่ช่วงพัก ในระหว่างการสัมภาษณ์ เขาได้บอกว่า การกลับมาพบกับแฟนคลับไทยหลังจากไม่ได้เจอเป็นเวลานานทำให้หัวใจพองโต มีความสุขที่เห็นแฟนคลับจำนวนมากกว่าที่คาดไว้ และย้ำว่าแฟนคลับของเขายังคงเหนียวแน่นเหมือนครอบครัวเก่า แม้สมาชิกแต่ละคนจะมีงานส่วนตัวยุ่งยากและบางคนอาจไม่ได้เจอกันเกิน 3 ปี แต่ในที่สุดก็สามารถจัดตารางให้มาพบกันในงานนี้ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 6 คนของวงยังคงเป็นมิตรและเป็นศูนย์รวมของพลังงานเชิงบวก พวกเขาแสดงความยินดีที่ได้กลับมารวมตัวกัน แสดงบนเวทีเป็น 6 คนพร้อมกันอีกครั้ง และแสดงความตั้งใจว่าต้องการจัดคอนเสิร์ตต่อเนื่องในอนาคต ทั้งในเกาหลีในวันที่ 8‑9 สิงหาคมนี้และแผนอื่นๆ ที่อาจมาในอนาคต นอกจากนี้ เขายังพูดถึงการดูแลสุขภาพของตัวเองเพื่อให้พลังงานยาวนานต่อการแสดง โดยใส่ใจในการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และเสริมวิตามิน รวมถึงตรวจสุขภาพตามวัย การที่อายุเพิ่มขึ้นทำให้พลังงานตกลงเร็วขึ้น จึงต้องพยายามทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการแสดงเสมอ เขายังชี้ให้เห็นว่า สมาชิกวง 2PM ที่อายุเกือบ 20 ปีแล้วยังคงรักษาแอคชั่นและการเต้นอย่างต่อเนื่องเป็นแรงบันดาลใจให้ตนเองและคนอื่น พูดถึงโอกาสการทำอัลบั้มใหม่ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนพูดคุย แต่ยังไม่ได้ลงนามสัญญาอย่างเป็นทางการ ในช่วงเวลานี้เขายังคงทำงานบางส่วน พักผ่อนให้สมดุล และให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมสำหรับการแสดงและกิจกรรมครั้งต่อไปในเดือนสิงหาคมที่เกาหลี การแสดงความขอบคุณต่อแฟนคลับอย่างลึกซึ้งเป็นเรื่องสุดท้ายที่เขาย้ำว่าอยากให้แฟนคลับมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขเสม

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thairath_Ent /  🏆 9. in TH

Kday Bangkok 2026 2PM คอนเสิร์ตโตเกียวโดม คอนเสิร์ตเกาหลี สุขภาพศิลปิน

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alo Voyage บุกเมืองคานส์ เปิดตัวเวลเนสคลับบนเรือซูเปอร์ยอร์ชAlo Voyage บุกเมืองคานส์ เปิดตัวเวลเนสคลับบนเรือซูเปอร์ยอร์ชในช่วงสัปดาห์ที่เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส กำลังคึกคักไปด้วยผู้คนในงาน Cannes Film Festival 2026 แบรนด์เสื้อผ้าออกกำลังกายอย่าง Alo ...
Read more »

ข่าวไทย U19 'ช้างศึก U19' เตรียมสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026ข่าวไทย U19 'ช้างศึก U19' เตรียมสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026ข่าวทีมฟุตบอลชาย U19 ทีมชาติไทยที่เตรียมสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026 ติวเข้ม เตรียมสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026
Read more »

WOODZ IN BANGKOK การกลับมาโชว์ที่ไทยในรอบ 2 ปีของร็อกสตาร์ ‘โชซึงยอน’WOODZ IN BANGKOK การกลับมาโชว์ที่ไทยในรอบ 2 ปีของร็อกสตาร์ ‘โชซึงยอน’สรุปคอนเสิร์ต 2026 WOODZ WORLD TOUR ‘Archive.1’ IN BANGKOK ที่จัดขึ้นเมื่อ 16-17 พฤษภาคม 2569 ณ One Bangkok Forum พร้อมบรรยากาศ
Read more »

วิเคราะห์ Bitcoin 5 สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหลัง Bitcoin ฟื้นกลับมา $76,000วิเคราะห์ Bitcoin 5 สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหลัง Bitcoin ฟื้นกลับมา $76,000สรุปข่าว Bitcoin กำลังวิ่งในกรอบ $76,000-$78,000 ณ เดือนพฤษภาคม 2026 โดยมีแรงต้านสำคัญที่ $78,500, $80,000 และ $82,000 ขณะที่แรงรับหลักอยู่ที่
Read more »

สหรัฐฯและอิหร่านใกล้สันนิษฐานข้อตกลงที่ครอบคลุม 6 ประเด็นสหรัฐฯและอิหร่านใกล้สันนิษฐานข้อตกลงที่ครอบคลุม 6 ประเด็นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2026 Axios รายงานว่าสหรัฐฯและอิหร่านกำลังใกล้จะลงนามดีลที่ครอบคลุมสาระสำคัญ 6 ประเด็น ได้แก่ การหยุดยิงขยายเพิ่ม 60 วัน งานเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่เก็บค่าผ่านทาง และอิหร่านต้องเก็บกวาดทุ่นระเบิดที่วางไว้ อิหร่านได้รับอนุญาตขายน้ำมันได้อย่างเสรีในช่วง 60 วัน การปลดอายัดเงินสำรองอิหร่านบางส่วน และการออกยกเลิกคว่ำบาตรบางส่วนด้านน้ำมัน และจะมีการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ที่จะเกิดขึ้นในช่วง 60 วัน ร่างข้อตกลงนี้ได้รับการอนุมัติเบื้องต้นจากผู้เจรจาระดับสูงสุดของทั้งสองฝ่ายแล้ว และได้ส่งต่อให้ประธานาธิบดี Trump และผู้นำอิหร่านพิจารณาเพื่ออนุมัติขั้นสุดท้าย
Read more »

ไทยตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันชิงแชมป์โลก 2026 เนื่องจากปัญหาผู้ตัดสินมากขึ้นไทยตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันชิงแชมป์โลก 2026 เนื่องจากปัญหาผู้ตัดสินมากขึ้นหลังจากการแข่งขันชิงแชมป์โลก 2026 ที่เรียกว่าเป็นประเด็นใหญ่และสร้างความไม่พอใจอย่างสูง ทีมชาติไทยตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขัน หลังจากที่พบปัญหาผู้ตัดสินมากขึ้นในการแข่งขัน.
Read more »



Render Time: 2026-05-25 06:13:24