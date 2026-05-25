ศิลปิน 2PM กลับมาพบแฟนคลับไทยใน KDay Bangkok 2026 พร้อมอัปเดตคอนเสิร์ตโตเกียวและแผนการแสดงเกาหลี

ศิลปิน 2PM กลับสู่ไทยในงาน KDay Bangkok 2026 จัด Meet & Greet แอบอุ่น เปิดใจอัปเดตคอนเสิร์ตโตเกียวโดมที่ดึงดูด 40,000 ผู้ชม และเผยแผนคอนเสิร์ตสิงหาคมที่เกาหลี พร้อมเคล็ดลับดูแลสุขภาพเพื่อคงพลังการแสดง
ศิลปินเกาหลีที่เป็นที่รักของแฟนคลับไทยได้กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งในงาน KDay Bangkok 2026 ที่ศูนย์การค้า สยามพารากอน พร้อมจัดกิจกรรม Meet & Greet แสนอบอุ่นกับแฟนคลับในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา เขาเปิดใจโดยอัปเดตชีวิตส่วนตัวและบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังความตื่นเต้นหลังจากที่วง 2PM เพิ่งจัดคอนเสิร์ตอันทันใจที่โตเกียวโดม ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งดึงดูดแฟนคลับกว่า 40,000 คน การแสดงนั้นเต็มไปด้วยพลังงานตลอด 3 ชั่วโมง 30 นาที ทำให้สมาชิกทุกคนรู้สึกร้าวรานและอาจเหนื่อยที่สุดที่เคยประสบ เนื่องจากการเต้นที่ต่อเนื่องและการร้องเพลงที่ไม่หยุดยั้ง ทำให้พวกเขาต้องใช้พลังงานเต็มที่ 110% บนเวทีและไม่ลดระดับความเข้มข้นแม้แต่ช่วงพัก ในระหว่างการสัมภาษณ์ เขาได้บอกว่า การกลับมาพบกับแฟนคลับไทยหลังจากไม่ได้เจอเป็นเวลานานทำให้หัวใจพองโต มีความสุขที่เห็นแฟนคลับจำนวนมากกว่าที่คาดไว้ และย้ำว่าแฟนคลับของเขายังคงเหนียวแน่นเหมือนครอบครัวเก่า แม้สมาชิกแต่ละคนจะมีงานส่วนตัวยุ่งยากและบางคนอาจไม่ได้เจอกันเกิน 3 ปี แต่ในที่สุดก็สามารถจัดตารางให้มาพบกันในงานนี้ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 6 คนของวงยังคงเป็นมิตรและเป็นศูนย์รวมของพลังงานเชิงบวก พวกเขาแสดงความยินดีที่ได้กลับมารวมตัวกัน แสดงบนเวทีเป็น 6 คนพร้อมกันอีกครั้ง และแสดงความตั้งใจว่าต้องการจัดคอนเสิร์ตต่อเนื่องในอนาคต ทั้งในเกาหลีในวันที่ 8‑9 สิงหาคมนี้และแผนอื่นๆ ที่อาจมาในอนาคต นอกจากนี้ เขายังพูดถึงการดูแลสุขภาพของตัวเองเพื่อให้พลังงานยาวนานต่อการแสดง โดยใส่ใจในการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และเสริมวิตามิน รวมถึงตรวจสุขภาพตามวัย การที่อายุเพิ่มขึ้นทำให้พลังงานตกลงเร็วขึ้น จึงต้องพยายามทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการแสดงเสมอ เขายังชี้ให้เห็นว่า สมาชิกวง 2PM ที่อายุเกือบ 20 ปีแล้วยังคงรักษาแอคชั่นและการเต้นอย่างต่อเนื่องเป็นแรงบันดาลใจให้ตนเองและคนอื่น พูดถึงโอกาสการทำอัลบั้มใหม่ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนพูดคุย แต่ยังไม่ได้ลงนามสัญญาอย่างเป็นทางการ ในช่วงเวลานี้เขายังคงทำงานบางส่วน พักผ่อนให้สมดุล และให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมสำหรับการแสดงและกิจกรรมครั้งต่อไปในเดือนสิงหาคมที่เกาหลี การแสดงความขอบคุณต่อแฟนคลับอย่างลึกซึ้งเป็นเรื่องสุดท้ายที่เขาย้ำว่าอยากให้แฟนคลับมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขเสม.
