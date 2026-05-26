ศิลปะและความศรัทธาในงานสร้างพระพุทธลีลาปางประทานพรของหงส์ไทย

หงส์ไทยจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธลีลาปางประทานพรองค์ที่ 5 และ 6 พร้อมฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง และเพลงศิลปกรรมล้านนาเพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยและการดูแลสังคม
บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ประกาศจัดพิธีเททองหล่อ พระพุทธลีลาปางประทานพร องค์ที่ 5 และ 6 พร้อม พิธีบวงสรวง เทพไท้เทวา และการแสดงสมโภชน์แบบล้านนาโบราณ เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรม และความศรัทธาในองค์กร งานจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 ณ โรงหล่อแหลมสิงห์ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.
กิมพ์ฟองเคราะห์พุทธรูปพร้อมกับพระมหาปริญญาแบบพระราชพิธี พิธีบวงสรวงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ตามแบบโบราณเพื่อให้เหมาะสมกับความศรัทธาและมีความสุขเป็นอย่างยิ่ง ในระหว่างนี้มีการจัดแสดงศิลปะสมโภชน์ล้านนา ซึ่งรวมถึงการฟ้อนดาบ และฟ้อนเจิง ที่สื่อถึงความรอด การปกป้องข้างในใจ เทคนิคการฟ้อนดาบแสดงถึงการขจัดอุปสรรคและอำนาจที่ไม่ดี ส่วนฟ้อนเจิงแสดงถึงความกล้าหาญและศิลปะการต่อสู้แบบล้านนา นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงเพลงหงส์ไทยเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองและสืบสานความครั่งคร่ายของศิลปกรรมไทยได้โดยทั่วถึง บุคคลสำคัญคือคุณธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของบริษัทสมุนไพรไทยหงส์ไทย แสดงความภาคภูมิใจในเรื่องศิลปศาสนา พร้อมกล่าวว่า บริษัทจะทำงานเพื่อสร้างและกระจายพระพุทธลีลาปางประทานพรทั้ง 9 องค์ให้ครอบคลุมสาขาทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์รวมของความสงบและสัญญาณแห่งความสำเร็จขององค์กรและประโยชน์สังคมที่ยั่งยืน การจัดสร้างพระพุทธรูปครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเชื่อมโยงความเป็นไทยกับธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคง โดยมุ่งเน้นคุณค่าทางจิตใจและการทำประโยชน์ต่อสังค
พิธีบวงสรวง ศิลปะล้านนา พระพุทธลีลาปางประทานพร หงส์ไทย ธุรกิจท่องเที่ยว