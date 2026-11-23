ศิลปะด้านใน ภูมิคุ้มกันเด็กปฐมวัย ลดความเสี่ยงหมดไฟ
ครูมอสและโครงการศิลปะด้านในนำเสนอเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเด็กปฐมวัย ผ่านการเชื่อมโยงสติ ใจ กาย เพื่อลดภาวะหมดไฟและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมรุนแรง
นาย อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี หรือ ครูมอส ผู้อำนวยการ โครงการศิลปะด้านใน ชี้ว่าระบบการศึกษาไทยที่เน้นการแข่งขันและเร่งเรียนอ่านเขียนใน เด็กปฐมวัย ส่งผลให้เด็กใช้ฐานคิดหนักเกินไปจนเสี่ยงต่อภาวะหมดไฟตั้งแต่อายุยังน้อย จึงได้พัฒนาศิลปะเป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเพื่อสร้างความสมดุลภายใน
ปรับฐานคิดแข่งขันเป็นการแบ่งปันผ่านศิลปะ
ครูมอสอธิบายว่าโครงการนี้ให้ความสำคัญกับกระบวนการภายในจิตใจเพื่อให้ผู้ดูแลและเด็กได้สัมผัสความงาม ความสงบ และความจิดจ่ออยู่กับตัวเองโดยไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่น โดยสร้างความหมายใหม่จากการแข่งขันเป็นการแบ่งปันผ่านแนวคิดเด็กโตได้และผู้ใหญ่โตดี เพื่อให้ผู้ปกครองและครูเติบโตไปพร้อมกับเด็กAlso readNothing จัด Run Club เชียงใหม่ พร้อม CMF Watch 3 Pro
เชื่อมโยงสติ ใจ กาย สร้างสมดุลจิต
ศิลปะด้านในไม่ได้สอนให้เด็กใช้ความคิดเพียงอย่างเดียวแต่ใช้ศิลปะเป็นกระบวนการเชื่อมโยงสติที่เกี่ยวกับการคิด ใจที่เกี่ยวกับความรู้สึก และกายที่เกี่ยวกับการลงมือทำเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความสมดุลและเป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เด็กอย่างครอบคลุมในทุกมิติ
ครูโทนี่ขยายผลเครือข่ายสุขภาวะ 5 บุรี
ครูโทนี่ซึ่งร่วมโครงการรุ่นที่ 3 และขับเคลื่อนงานมากว่า 5 ปี เล่าว่าประสบการณ์จากสายวิชาการที่ใช้ความคิดนำทำให้ใจผ่อนคลายขึ้น จึงจัดค่ายพัฒนาพลังชีวิตด้วยศิลปะด้านในร่วมกับสถานศึกษา โรงพยาบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และห้างสรรพสินค้า โดยเริ่มที่ลพบุรีและขยายผลสู่เครือข่าย 5 บุรี ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และนนทบุรี รวมถึงชัยนาท เพชรบุรี และแพร่
ผลสัมฤทธิ์เด็กปฐมวัยสื่อสารความรู้สึกได้
ครูโทนี่ระบุว่าหลังผ่านการอบรมหลักสูตรศิลปะด้านในระยะเวลา 3 เดือนซึ่งครอบคลุมกิจกรรมเคลื่อนไหว บทเพลง และดนตรี ได้ค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงสามารถสร้างขึ้นได้จากภายในตนเอง จึงนำความรู้ไปใช้กับเด็ก 9 คนในห้องเรียนปฐมวัยซึ่งเด็กมีการตอบสนองดีและบอกเล่าความสัมพันธ์ในครอบครัวออกมาได้อย่างธรรมชาติ
ผู้ปกครองชื่นชมผลบวกลดปัญหาบูลลี่ในโรงเรียน
ผู้ปกครองลูก 2 ที่พาลูกเข้าร่วมกิจกรรมอยู่บ่อยครั้งเผยว่าลูกชอบลานเล่นอิสระที่เป็นของเล่นไม้ มุมระบายสี และงานครัว โดยเห็นการเปลี่ยนแปลงคือช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกแก้ปัญหาพฤติกรรมและการบูลลี่ในโรงเรียนของเด็กยุคนี้ได้อย่างมีสติและหยุดคิดทบทวนแทนการตอบโต้
โครงการขยายเครือข่ายสู่ 62 จังหวัดทั่วประเทศ
โครงการศิลปะด้านในเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการศิลปะสร้างเสริมสุขภาวะทั่วประเทศ ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมขั้นต้น 392 คน ขยายเครือข่ายครอบคลุม 62 จังหวัด ต่อยอดเป็นวิทยากรต้นแบบ 182 คน จาก 54 จังหวัด และจัดตั้งพื้นที่การเรียนรู้ 30 แห่ง จาก 18 จังหวัด เพื่อสร้างรากฐานเครือข่ายสุขภาวะที่ยั่งยืนในทุกภูมิภาค
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