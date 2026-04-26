กลุ่มศิลปินไทยสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพบนหลุมหลบภัย รพ.พนมดงรัก เปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นแหล่งเยียวยาจิตใจและบันทึกประวัติศาสตร์ความจริง ตอบโต้การบิดเบือนข้อมูลจากกัมพูชา
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 ณ โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ เกิดปรากฏการณ์ทาง ศิลปะ ที่สร้างสรรค์และมีความหมายอย่างลึกซึ้ง เมื่อกลุ่มศิลปินไทยภายใต้ชื่อ ‘ชุดปฏิบัติการตอบโต้ทาง ศิลปะ ( THAILAND ART ACTIVISM )’ นำโดย จินต์ จิรากุลสวัสดิ์ ศิลปินผู้มีชื่อเสียง ได้ร่วมกันเปลี่ยนโฉม หลุมหลบภัย ภายในโรงพยาบาล ซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวาดกลัวและความไม่มั่นคง ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การเยียวยาจิตใจ และการยืนยันความจริง หลุมหลบภัย เหล่านี้ ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันภัยจากการโจมตีทางทหาร ได้รับการตกแต่งด้วยภาพวาดที่หลากหลายและน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นภาพอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาล ยุคไดโนเสาร์ที่เต็มไปด้วยจินตนาการ โลกใต้ทะเลที่สวยงามและลึกลับ หรือวัฒนธรรมช้างอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ การเปลี่ยนแปลงนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาความตื่นตระหนกและความเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เด็กเล็กที่อาจต้องเข้ามาหลบภัยในสถานการณ์การสู้รบ ภาพวาดเหล่านี้จึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ช่วยให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น ความสำคัญของโครงการนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การเยียวยาจิตใจ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบันทึกประวัติศาสตร์ความจริงที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 เมื่อมีการยิงปืนใหญ่จากฝั่ง กัมพูชา เข้ามายัง โรงพยาบาลพนมดงรัก ทำให้ต้องมีการอพยพผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนและอลหม่าน ภาพวาดที่สะท้อนเหตุการณ์นี้จึงเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และเป็นการเตือนใจชาวโลกถึงความโหดร้ายของการสงครามที่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนและสถานพยาบาล กลุ่มศิลปินไทยได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อต้าน การบิดเบือนข้อมูล และชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง ศิลปะ ไทยที่มุ่งเน้นการสะท้อนความจริงและการปลอบประโลม กับ ศิลปะ ของ กัมพูชา ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกใช้เพื่อใส่ร้ายป้ายสีและบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและกล่าวหาว่าไทยเป็นผู้รุกราน การกระทำนี้จึงเป็นการใช้ ศิลปะ เป็นเครื่องมือในการต่อสู้เพื่อความถูกต้องและความยุติธรรม โครงการวาดภาพบน หลุมหลบภัย นี้ดำเนินมาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายน 2569 โรงพยาบาลพนมดงรัก มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณ หลุมหลบภัย ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ แหล่งเรียนรู้ ที่สำคัญของอำเภอพนมดงรัก โดยจะมีการสร้างร้านกาแฟไว้ด้านบน หลุมหลบภัย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ที่มาเยือนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของพื้นที่แห่งนี้มากยิ่งขึ้น จินต์ จิรากุลสวัสดิ์ ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการทำงานครั้งนี้ว่า พวกเขามาที่นี่เพราะโรงพยาบาลถูกโจมตีจาก กัมพูชา และเชื่อว่า ศิลปะ สามารถช่วยลดความตื่นตระหนก ปลอบประโลมเด็กๆ ให้หยุดร้องไห้ และลดความเครียดให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่งาน ศิลปะ ของอีกฝ่ายเน้นการโกหกและใส่ร้าย ซึ่งเขาไม่ถือว่าเป็นงาน ศิลปะ ที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริง โครงการนี้จึงเป็นการแสดงออกถึงพลังของ ศิลปะ ในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้น และเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและความมุ่งมั่นในการต่อสู้เพื่อความถูกต้อ.
โรงพยาบาลพนมดงรัก ศิลปะ หลุมหลบภัย กัมพูชา จินต์ จิรากุลสวัสดิ์ THAILAND ART ACTIVISM การบิดเบือนข้อมูล การเยียวยาจิตใจ แหล่งเรียนรู้