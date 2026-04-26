ศิลปินชี้แจงปมจองบัตร ย้ำทุกคนได้ชม ยินดีปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ

ศิลปินชื่อดังออกมาชี้แจงกรณีปัญหาการจองบัตรชมการแสดงที่เกิดขึ้น ยืนยันจะจัดสรรที่นั่งให้ผู้ชมที่รอคอยอยู่ที่โรงละครและผู้ที่จองออนไลน์ทุกคนได้ชม พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณต่อความรักและความศรัทธาที่แฟนๆ มีให้ และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการแสดงให้ดียิ่งขึ้น
สถานการณ์ การจองบัตร ชม การแสดง ล่าสุดได้สร้างความเข้าใจผิดและความไม่พอใจให้กับผู้ที่รอคอย การแสดง เป็นจำนวนมาก จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมในฐานะผู้จัดและตัว ศิลปิน เอง ขออนุญาตชี้แจงและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทุกท่านที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังคงรอคอยอยู่ที่โรงละครฯ ซึ่งมีจำนวนประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยท่าน ผมเข้าใจถึงความผิดหวังและความรู้สึกคับข้องใจของทุกท่านเป็นอย่างดี และขอยืนยันว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนที่ต้องการชม การแสดง ได้มีโอกาสได้รับชมอย่างแน่นอน ผมขอเรียนแจ้งว่า สำหรับท่านที่ยังคงรออยู่ที่โรงละครฯ จะได้รับการจัดสรรที่นั่งสำหรับ การแสดง ในวันที่ 16 และ 17 พฤษภาคมนี้ หลังจากนั้น จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมที่ได้ทำการจองผ่านช่องทางออนไลน์ได้เข้าชม การแสดง เช่นกัน ผมขอย้ำว่าเป้าหมายสูงสุดของเราคือการทำให้ทุกคนที่อยากดู การแสดง ได้ดูจริงๆ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม ผมตระหนักดีว่าการจัดแสดงแต่ละครั้ง โดยเฉพาะการจัดแสดงฟรีเช่นนี้ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาล แต่ผมยินดีที่จะแบกรับภาระนี้ด้วยความเต็มใจ เพราะไม่มีสิ่งใดสามารถวัดค่าความรักและความผูกพันที่ท่านมีต่อ ศิลปิน หรือต่อตัวผมได้ สิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขที่สุดคือการได้เห็นแฟนละครที่น่ารัก เข้ามากอดและขอบคุณ ซึ่งเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งระหว่างผมกับท่าน และผมเชื่อว่าความรู้สึกนี้จะคงอยู่ตลอดไป ดังนั้น ผมขอวิงวอนให้ทุกท่าน หากมีความไม่สบายใจ หรือมีความโกรธขึ้งใดๆ ขอให้ระบายความรู้สึกนั้นมาที่ตัวผมเอง แต่ขอให้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเต็มความสามารถ ผมขอยืนยันอีกครั้งว่า ในวันที่ 16 และ 17 พฤษภาคมนี้ จะมี การแสดง วันละสองรอบ รอบละหนึ่งพันที่นั่ง รวมเป็นสี่พันที่นั่ง ซึ่งจะเพียงพอให้ท่านผู้ชมได้เข้าชมอย่างทั่วถึง และหากหลังจากที่ การแสดง ครั้งนี้ผ่านพ้นไป ท่านได้กรอกแบบสอบถามและมีข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นที่ต้องการให้ปรับปรุง ผมยินดีที่จะนำข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาพิจารณาและปรับปรุง การแสดง ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก สิ่งที่ผมได้รับจากวันนี้คือความรักและความศรัทธาที่ท่านมีต่อ ศิลปิน ต่อ กรมศิลปากร และต่อตัวผมเอง ซึ่งเป็นพลังสำคัญที่ทำให้ผมและ กรมศิลปากร มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดเพื่อตอบแทนความรักของท่าน ผมขอให้คำมั่นสัญญาว่า ผมและ กรมศิลปากร จะไม่มีวันทรยศต่อความรักและความไว้วางใจที่ท่านมีให้ ขอบคุณทุกท่านจากใจจริง และหวังว่าจะได้พบกับทุกท่านด้วยรอยยิ้มและความสุข ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม และ 16-17 พฤษภาคมนี้ ผมขอแสดงความกราบขอโทษอย่างยิ่ง และกราบขอบพระคุณจากใจจริ.
การแสดง ศิลปิน การจองบัตร กรมศิลปากร แฟนคลับ