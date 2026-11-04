ศิริโชคประณามมท.1 มอบเป้าหารายได้ให้ผู้ใหญ่บ้าน-กำนันแทนงานสวัสดิการ
ศิริโชค โจมตี มท.1 มอบเป้าหารายได้ที่ไม่สมเหตุผลให้ผู้นำท้องถิ่น สร้างภาระหนักแทนงานดูแลสวัสดิการประชาชน ข่าวนี้อาจกระทบความเชื่อมั่นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศิริโชค เปิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อระบบการทำงานของการบริหารงานปกครองท้องถิ่น โดยชี้ว่าเป้าหมายของงานบริการสังคมอาจมีการเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสม ล่าสุดมีการระบุว่ามีองค์ประกอบสำคัญเพิ่มเติม คือการบังคับให้ทำยอดเงินให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แทนที่จะมุ่งเน้นเพียงผลงานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนเท่านั้น
ภาระหารายได้จากผู้นำท้องถิ่น
ข้อมูลจากศิริโชค ระบุว่าภาระดังกล่าวถูกผลักลงไปจนถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และคนในพื้นที่ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานกาชาด งานเลี้ยง และกิจกรรมอื่น ๆ พร้อมเรียกเก็บเงินสนับสนุนจากคนในพื้นที่ บางอำเภอจัดกิจกรรมหลายครั้ง บางแห่งมีงานเลี้ยงต่อเนื่อง ทำให้ผู้ที่ต้องช่วยกันหานั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้Also readชาวหมู่บ้านจัดสรรย่านบางปู ร้องผบช.ภ.1 แฉถูกคุกคาม จ่อขอ ป.ป.ช. คุ้มครองพยาน
บทบาทนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
เรื่องนี้ต้องไม่ลืมว่าวันนี้ อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือเรียกสั้น ๆ ว่า มท.1 ซึ่งเป็นกระทรวงที่กำกับดูแลกลไกฝ่ายปกครองทั่วประเทศ การที่มีข่าวออกมานี้ทำให้ประชาชนควรต้องรีบไปตรวจสอบว่าถ้ามีระบบกำหนดเป้าหมายเรียกเงินจริง ใครเป็นคนกำหนด ใครเป็นคนรับ ใครเป็นคนตรวจสอบ และทำไมจึงปล่อยให้ภาระตกอยู่กับการระดับล่าง
ความกังวลต่อระบบโยกย้ายข้าราชการ
กระทรวงมหาดไทยจะต้องมีมาตรการอย่างไรไม่ให้การโยกย้ายข้าราชการ กลายเป็นเครื่องมือกดดันให้คนต้องหาเงินมาส่งตามเป้า โดยมองในแง่ดีว่าตอนนี้ทุกอำเภอคงไม่ได้เป็นแบบที่กล่าวไว้ และคำกล่าวของ ศิริโชค ก็ยังมีหลักฐานมาพิสูจน์ แต่เมื่อมีการเปิดประเด็นในรายการสาธารณะขนาดนี้ กระทรวงมหาดไทยก็ควรออกมาชี้แจงให้ประชาชนหายสงสัยจากเดิมที่คนขับรถยนต์กลัวเจอด่าน วันนี้คนในท้องถิ่นอาจต้องกังวลว่าเดือนนี้ เดือนหน้า จะถูกเรียกเก็บเงินไปจัดกิจกรรมอีกหรือไม่
หน้าที่หลักของกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข ไม่ใช่ทำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องกลายเป็นฝ่ายวิ่งหาเงินมาส่งให้ใคร เรื่องนี้จึงควรเริ่มจากการตรวจสอบให้ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาร่องรอยการเรียกเก็บเงินมีมูลแค่ไหน ใครเกี่ยวข้อง และเงินที่ถูกเรียกเก็บนั้นไปอยู่ที่ไหน อยู่ในกระเป๋าใคร อย่าปล่อยให้คำว่า "บำบัดทุกข์บำรุงสุข" กลายเป็นเพียงป้ายหน้าที่ว่ามีการดำเนินการ แต่คนที่อยู่ข้างใน กลับต้องวิ่งหาเงินตามเป้า
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