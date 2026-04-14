ศิริกัญญา ติงมาตรการเยียวยาของรัฐบาลไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชน ชี้ต้องเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สส. บัญชีรายชื่อ วิจารณ์มาตรการเยียวยาของรัฐบาลว่ายังไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะค่าครองชีพสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างครอบคลุม
14 เม.ย.2569 - นางสาว ศิริกัญญา ตันสกุล สส. บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึง มาตรการเยียวยา และการช่วยเหลือประชาชน โดยระบุว่ามาตรการที่ ครม. ชุดปัจจุบันอนุมัติในการประชุมนัดพิเศษนั้นจำกัดจำเขี่ย ไม่ได้สัดส่วนกับความเดือดร้อนของประชาชนที่กำลังประสบอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับการเพิ่มเงินเข้าบัตรเพียง 100 บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก ราคาน้ำมัน ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และราคาสินค้าที่ปรับตัวขึ้นตามไปด้วยแล้ว มาตรการดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
นางสาวศิริกัญญากล่าวถึงมาตรการที่ดูเหมือนมีความหวังในการช่วยเหลือภาคขนส่ง เช่น การอุดหนุนราคาน้ำมันสำหรับรถบรรทุก รถโดยสารขนาดเล็ก วินมอเตอร์ไซค์ และไรเดอร์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยชะลอการขึ้นค่าโดยสารได้ในระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ความน่าผิดหวังอยู่ที่การที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณกลางถึง 7,700 ล้านบาท แต่มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพระยะสั้นมีเพียง 3,000 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนที่เหลือถูกนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาภายในรัฐบาล เช่น การจัดสรรงบประมาณสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงิน 300 บาทตามปกติ หรือแม้แต่การอุดหนุนค่าโดยสารตามปกติด้วยซ้ำไป ดังนั้น การอนุมัติงบประมาณเพียง 3,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น จึงไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความเป็นไปได้ของโครงการคนละครึ่งพลัสในการกระตุ้นเศรษฐกิจ นางสาวศิริกัญญาแสดงความคิดเห็นว่า ประสิทธิผลของโครงการดังกล่าวขึ้นอยู่กับวิธีการและวงเงินที่ใช้ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน การกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่สิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก แต่เป็นการเยียวยาค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยยกตัวอย่างประเทศอื่นๆ ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยตรงด้วยการแจกเงิน เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้ประชาชนมีภาระทางการเงินมากขึ้น โครงการคนละครึ่งอาจเหมาะสมกว่าสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนต้องควักเงินอีกครึ่งหนึ่งอาจเป็นเรื่องยาก นางสาวศิริกัญญาจึงเสนอแนะให้รัฐบาลทบทวนมาตรการช่วยเหลือ โดยพิจารณาเพิ่มเงินช่วยเหลือให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ครอบคลุมกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง รวมถึงกลุ่มผู้ปกครองเด็กและเยาวชนที่กำลังจะเปิดเทอม และกลุ่มเกษตรกรและชาวประมงที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องราคาน้ำมัน พร้อมเน้นย้ำให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเยียวยาประชาชนก่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ นางสาวศิริกัญญายังแสดงความกังวลเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมที่อาจมีการพิจารณาในการประชุม ครม. นัดต่อไป เนื่องจากเห็นสัญญาณว่ารัฐบาลอาจไม่มีงบประมาณเพียงพอในการเยียวยาประชาชนในระยะยาว และการดำเนินการตามกระบวนการออก พ.ร.บ. โอนงบประมาณอาจใช้เวลานาน ซึ่งอาจส่งผลให้สถานการณ์ทางการคลังอยู่ในภาวะที่ยากลำบาก
ในส่วนของสถานการณ์เศรษฐกิจหลังเทศกาลสงกรานต์ นางสาวศิริกัญญาประเมินว่าวิกฤตเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนในสถานการณ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในตะวันออกกลางที่ยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลาย และราคาน้ำมันที่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอื่นๆ ที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
