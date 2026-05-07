ศิริกัญญาโจมตี พ.ร.ก.กู้ 4 แสนล้าน ยัดไส้โครงการไม่เร่งด่วน ภราดรยันจำเป็นเร่งด่วน

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลเกี่ยวกับการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท โดยตั้งข้อสังเกตว่าแผนใช้เงินเยียวยาประชาชนยังไม่ชัดเจน และมีลักษณะเทหมดหน้าตักภายใน 4 เดือนแรก รวมถึงการยัดไส้โครงการไม่เร่งด่วนเข้ามาใน พ.ร.ก.กู้เงิน ขณะที่นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อสกัดภาวะข้าวยากหมากแพง
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเร็วๆ นี้ น. ส. ศิริกัญญา ตันสกุล สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลเกี่ยวกับการออกพระราชกำหนด (พ.
ร. ก. ) กู้เงินจำนวน 4 แสนล้านบาท โดยระบุว่าการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวมีลักษณะไม่ชัดเจนและอาจเกิดการยัดไส้โครงการที่ไม่เร่งด่วนเข้ามา น. ส.
ศิริกัญญา ได้ตั้งข้อสังเกตว่า วงเงินกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 2 แสนล้านบาท โดยก้อนแรกใช้สำหรับเยียวยาประชาชนและเกษตรกรผ่านโครงการคนละครึ่งพลัส วงเงิน 1.2 แสนล้านบาท ครอบคลุม 30 ล้านสิทธิ์ และเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 5.2 หมื่นล้านบาท รวมใช้งบประมาณ 1.72 แสนล้านบาท ภายใน 4 เดือนแรก ซึ่งน. ส.
ศิริกัญญา ได้ตั้งคำถามว่า การแจกเงินลักษณะนี้ตรงกลุ่มเป้าหมายจริงหรือไม่ เพราะอาจเกิดปัญหาคนเดือดร้อนไม่ได้รับ แต่คนไม่เดือดร้อนได้สิทธิแทน นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตว่ารัฐบาลอาจยัดไส้โครงการไม่เร่งด่วน โดยเฉพาะแผนปรับโครงสร้างพลังงานวงเงิน 2 แสนล้านบาท เข้ามาใน พ. ร.
ก. กู้เงิน ทั้งที่ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจน และควรดำเนินการผ่าน พ. ร. บ.
งบประมาณปกติมากกว่า พร้อมเตือนว่า การออก พ. ร. ก. ไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อ เพราะเป็นการใช้อำนาจฝ่ายบริหารข้ามกระบวนการสภา ด้านนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายให้ชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า การออก พ.
ร. ก.
กู้เงินครั้งนี้ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 และมีความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางที่ทำให้ต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพพุ่งสูง นายภราดร ชี้แจงว่า งบประมาณปกติและงบกลางที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการเยียวยาประชาชนทั่วประเทศ จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วน โดยรัฐบาลประเมินว่าสงครามอาจยืดเยื้อถึงช่วงปลายปี หากไม่เร่งอัดฉีดกำลังซื้อ อาจเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงและประชาชนขาดสภาพคล่อง ส่วนแผนเปลี่ยนผ่านพลังงาน 2 แสนล้านบาทนั้น รัฐบาลมองว่าเป็นเรื่องจำเป็น เพราะค่าไฟฟ้าที่สูงในปัจจุบันมาจากต้นทุนพลังงานฟอสซิล จึงต้องเร่งลงทุนพลังงานสะอาด โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายระยะยาวของประชาชน อย่างไรก็ตาม น.
ส. ศิริกัญญา ทิ้งท้ายว่า รัฐบาลไม่ควรนำการเยียวยาประชาชนมาเป็นตัวประกันเพื่อผลักดันโครงการที่ไม่เร่งด่วน และหากมีปัญหาทางกฎหมายจากการยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญ รัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง ไม่ควรใช้ประชาชนเป็นข้ออ้างในการดำเนินนโยบายดังกล่า
ศิริกัญญา ตันสกุล พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท โครงการไม่เร่งด่วน ภราดร ปริศนานันทกุล ภาวะข้าวยากหมากแพง