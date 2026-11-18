ศิริกัญญา จี้รัฐบาลเผยดีลไทย-สหรัฐฯ เหตุศาลสูงสหรัฐฯ จำกัดอำนาจทรัมป์
นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล จี้รัฐบาลเปิดเผยรายละเอียดความตกลงการค้าไทย-สหรัฐฯ หลังศาลสูงสหรัฐฯ มีคำวินิจฉัยจำกัดอำนาจประธานาธิบดี ทำไทยมีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้น และกังวลมาตรการเยียวยา
นางสาว ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และรองหัวหน้าพรรคฯ ได้ออกมาเรียกร้องให้ รัฐบาล เปิดเผยรายละเอียดอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับความตกลง การค้า ต่างตอบแทนระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา โดยระบุว่า การลงนามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความตกลง การค้า ต่างตอบแทนระหว่าง ไทย- สหรัฐฯ (Joint Statement on ART) ที่เกิดขึ้นระหว่าง นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กับ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นั้นขาดความโปร่งใสอย่างมาก
ความผิดปกติของการลงนามและขาดรายละเอียด
การที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในเอกสารดังกล่าว กลับไม่มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดการเจรจาต่อสาธารณะ ทั้งเว็บไซต์ทำเนียบขาวของสหรัฐอเมริกา และเว็บไซต์รัฐบาลไทยก็ไม่ได้แจ้งข้อมูลใด ๆ ซึ่งขัดแย้งกับมาตรฐานการลงนามร่วมกับประเทศอื่น ๆ เช่น มาเลเซีย หรือบังคลาเทศ ที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน หากย้อนกลับไปดูรายละเอียดที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ไปลงนามเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว จะเห็นได้ว่ามีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงกว่านี้ ทั้งปริมาณเม็ดเงินที่ไทยจะซื้อสินค้าการเกษตรหรือสินค้าอื่น ๆ จากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น แต่在此次การลงนามครั้งนี้กลับไม่พบข้อมูลเหล่านี้เลยAlso readแฮกเกอร์เจาะระบบ- ฝังโค้ดขโมยบัตรเครดิต-คริปโต กระทบบริษัท 178 แห่งทั่วโลก
อำนาจต่อรองเพิ่มขึ้นจากคำวินิจฉัยศาลสูง
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสถานการณ์การเจรจาครั้งนี้คือ คำวินิจฉัยของศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกา ที่ระบุว่า กฎหมาย IEEPA ไม่ได้ให้อำนาจประธานาธิบดีในการประกาศจัดเก็บภาษีศุลกากรฝ่ายเดียว ซึ่งก่อนหน้านี้ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ใช้อ้างอิงกฎหมายดังกล่าวเพื่อบังคับเก็บภาษีกับหลายประเทศทั่วโลก การที่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวทำให้อำนาจต่อรองของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล จึงมองว่า ประเทศไทยควรมีอำนาจต่อรองมากขึ้นในการเจรจา และจำเป็นต้องรู้รายละเอียดว่า รัฐบาลมีการเพิ่มหรือลดรายการอะไรบ้างจากการเจรจาเมื่อปีก่อน
ประเด็นเนื้อหมูและอุตสาหกรรมดิจิทัล
ประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและต้องการคำตอบชัดเจนคือ เรื่องการนำเข้าเนื้อหมู และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่ง นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ได้ตั้งคำถามว่า ประเทศไทยจะใช้ระเบียบข้อบังคับใดในการควบคุมการนำเข้าเนื้อหมู และจะอนุญาตให้นำเข้าเนื้อหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างหรือไม่ ในขณะที่การนำเข้าสัตว์ปีกจะมีระเบียบสุขอนามัยกำกับอยู่ นอกจากนี้ เรื่องอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ประเทศไทยไม่เคยจัดเก็บภาษีการให้บริการดิจิทัล ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าหลังการลงนามจะมีผลกระทบอย่างไรต่อภาคส่วนนี้
ความกังวลเรื่องผลกระทบและมาตรการเยียวยา
นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ยังแสดงความกังวลว่า เมื่อความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่าง ไทย-สหรัฐฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว สามารถบังคับใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านการประชาพิจารณ์ ทำให้รัฐสภามีหน้าที่เพียงให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในภายหลังเท่านั้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบางสินค้าและทำให้ไทยเสียข้อได้เปรียบทางการค้า โดยเฉพาะกรณีที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อ้างว่าไทยยกเลิกภาษีทั้งหมด ซึ่งรัฐบาลไทยต้องออกมาปฏิเสธ ทำให้ไม่รู้ว่าข้อมูลใดสามารถเชื่อถือได้ และภาครัฐต้องเตรียมมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม
เรียกร้องความโปร่งใสและตรวจสอบได้
การที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ขณะที่รัฐบาลไทยยังกระมิดกระเมี้ยน ไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดเท่าที่อดีตรัฐมนตรีอย่าง นายพิชัย ชุณหวชิร เคยทำไว้ในอดีต ทำให้เกิดข้อสงสัยว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมอะไรไว้ล่วงหน้าหรือไม่ นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล มองว่า การกรวดน้ำให้กับกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลของสภาผู้แทนราษฎรนั้น เป็นเรื่องจำเป็น และรัฐบาลเองก็ไม่มีทุนทางการเมืองมากพอที่จะทำอะไรโดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูล ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้โปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยไม่ได้เสียเปรียบสหรัฐอเมริกาในการเจรจาการค้าครั้งนี้
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