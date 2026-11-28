ศิริวรรณ จินดามณี ชาวสงขลาได้บัตรประชาชน หลังรอ 44 ปี พร้อมทำ DNA ยืนยันตัวตน
ศิริวรรณ จินดามณี ชาว อ.สิงหนคร จ.สงขลา ได้บัตรประชาชนใบแรกอายุ 44 ปี หลังไร้สถานะ 44 ปี ใช้ DNA ยืนยันความสัมพันธ์กับญาติ แม่สาบสูญ พ่อแยกทาง
กรณีของนาง ศิริวรรณ จินดามณี อายุ 44 ปี ชาวตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งต้องใช้ชีวิตหลบซ่อนและไร้สถานะทางทะเบียนราษฎรมาอย่างยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นพลเมืองไทยอย่างเป็นทางการหลังจากกระบวนการพิสูจน์ทางพันธุกรรมสำเร็จ โดยเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2569 ที่ศาลาว่าการ เทศบาลเมืองสิงหนคร
พิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกเป็นไปอย่างตราตรึงจิตใจ เมื่อศิริวรรณ จินดามณี หลั่งน้ำตาด้วยความดีใจและกอดขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยเหลือ ทำให้เธอสามารถพูดประโยคที่รอคอยมานาน 44 ปีว่า วันนี้เธอได้เป็นคนไทยอย่างเป็นทางการและครบถ้วนตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว หลังจากรอคอยและต่อสู้กับการไม่มีตัวตนมานานหลายทศวรรษAlso readกกล.ผาเมือง สกัดจับ 3 ราย ขนเฮโรอีน 44 กก. อีก 2 รายทิ้งรถหนี ที่ อ.ฝาง
กระบวนการพิสูจน์ทางพันธุกรรม DNA แก้ปัญหาสถานะบุคคล
การแก้ไขสถานะทางทะเบียนของศิริวรรณ จินดามณี ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนทางวิชาการและการประสานงานระหว่างหน่วยงานหลายภาคส่วน โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินโครงการตรวจสารพันธุกรรมหรือ DNA เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางเครือญาติและคืนสิทธิทางทะเบียนราษฎรให้คนไทยที่ตกหล่น โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้สามารถเพิ่มชื่อลงในทะเบียนราษฎรได้
ก่อนหน้าที่จะมีการตรวจ DNA นายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร ได้สั่งการให้ทีมงานตรวจสอบรายชื่อญาติพี่น้องของศิริวรรณ จินดามณี ในพื้นที่ตำบลสทิงหม้อและอำเภอสิงหนคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการค้นหาและยืนยันว่ามีญาติฝ่ายแม่เหลืออยู่เพียงคนเดียวที่อาศัยอยู่ในเขตปกครอง แต่ปัญหาใหญ่คือญาติผู้นั้นไม่รู้จักและไม่เคยพบปะพูดคุยกับศิริวรรณ จินดามณี มาก่อน จึงยังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นพี่น้องกันตามหลักฐานที่ปรากฏ
อุปสรรคในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดและข้อจำกัดทางกฎหมาย
อุปสรรคหลักในการพิสูจน์สถานะบุคคลของศิริวรรณ จินดามณี คือความยากลำบากในการเชื่อมโยงหลักฐานทางสายเลือด เนื่องจากแม่ของเธอได้พามาฝากไว้กับญาติในเขตเทศบาลเมืองสิงหนครและจากไปโดยไม่ทราบ踪迹 ขณะที่พ่อของเธอก็แยกทางไปตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ส่งผลให้ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนตั้งแต่กำเนิด ระเบียบสำนักทะเบียนกลางกำหนดให้ต้องมีการยืนยันความสัมพันธ์ทางเครือญาติอย่างชัดเจนเพื่อเพิ่มชื่อบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
นายกอง จันทร์สว่าง เปิดเผยว่า ทีมงานต้องพาศิริวรรณ จินดามณี และญาติฝ่ายแม่เพียงคนเดียวไปตรวจ DNA ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหาความเชื่อมโยงทางพันธุกรรม ผลการตรวจเมื่อวันที่กลางเดือนพฤศจิกายน 2569 ปรากฏว่าผลการทดสอบตรงกันและพิสูจน์ได้ว่าทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ทางสายเลือด ทำให้ญาติฝ่ายแม่เซ็นรับรองความเป็นพี่น้องในที่สุด
ผลกระทบจากสถานะบุคคลไร้สิทธิ์และการเข้าถึงบริการสาธารณะที่จำกัด
ก่อนหน้าที่จะได้รับการแก้ไขสถานะ ศิริวรรณ จินดามณี ต้องใช้ชีวิตอย่างหลบๆ ซ่อนๆ บนแผ่นดินเกิดของเธอเอง เนื่องจากแม่ของเธอไม่ได้แจ้งเกิดกับหน่วยงานท้องถิ่นทันทีหลังคลอด ทำให้เธอไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนเป็นบุคคลสัญชาติไทย สถานการณ์นี้ทำให้เธอไม่สามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลรัฐได้
นอกจากปัญหาสุขภาพแล้ว การไร้สถานะทางทะเบียนยังทำให้เธอไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินหรือกฎหมายอื่นๆ ได้เหมือนประชาชนทั่วไป เมื่อเธอพยายามหางานทำในสวนยางและสวนปาล์มที่จังหวัดพัทลุง เธอมักถูกเลิกจ้างเนื่องจากเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบบุคคลต่างด้าวที่เข้าทำงานโดยไม่มียังเอกสารถูกต้อง ทำให้เธอต้องเร่ร่อนหางานทำแบบหลบซ่อนและขาดความมั่นคงในชีวิตตลอด 44 ปีที่ผ่านมา
หลังจากผลการตรวจ DNA ออกมาและได้รับการรับรองจากญาติ นายกอง จันทร์สว่าง พร้อมด้วยนายณัฐภัทร จิตนะมงคล ปลัดเทศบาลเมืองสิงหนคร และน.ส.พิมพ์ชนา ธัญญรัตน์เรืองเดช หัวหน้าสำนักปลัด ได้ดำเนินการเพิ่มชื่อศิริวรรณ จินดามณี ลงในทะเบียนราษฎรและออกบัตรประจำตัวประชาชนให้ตามกฎหมาย พร้อมกับการจัดพิธีแสดงความยินดีเพื่อให้เธอรู้สึกเป็นเจ้าของรัฐและประเทศชาติอย่างแท้จริง
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