ศิริกัญญาจวกเกณฑ์บัตรคนจนใหม่ ทำโทษลูกกตัญญู

ศิริกัญญา ตันสกุล สส.พรรคประชาชน โจมตีรัฐบาลกรณีเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ตัดสิทธิพ่อแม่เพียงเพราะบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษี ชี้ตรรกะย้อนแย้งและไม่เป็นธรรม
ศิริกัญญา ตันสกุล สส.
บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียน โดยเฉพาะเกณฑ์การตัดสิทธิพ่อแม่ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดู ศิริกัญญามองว่าเกณฑ์ดังกล่าวมีตรรกะย้อนแย้งและไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง เพราะเป็นการลงโทษลูกที่ดูแลพ่อแม่ โดยรัฐกลับสนับสนุนให้บุตรเลี้ยงดูบุพการีผ่านสิทธิลดหย่อนภาษี แต่กลับตัดสิทธิสวัสดิการของพ่อแม่ทันทีหากบุตรใช้สิทธิ์นั้น การวิเคราะห์ของศิริกัญญาชี้ให้เห็นว่า เกณฑ์รายได้ของผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ขณะที่บุตรสามารถนำชื่อพ่อแม่ที่อายุเกิน 60 ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีไปลดหย่อนภาษีได้ปีละ 30,000 บาท ซึ่งเท่ากับว่าพ่อแม่ได้รับเงินจากบุตรเดือนละไม่ถึง 3,000 บาท เมื่อรวมกับรายได้ของพ่อแม่เองแล้วยังต่ำกว่าเกณฑ์ 100,000 บาทต่อปี ดังนั้นการตัดสิทธิจึงไม่มีเหตุผลรองรับ และกลายเป็นการซ้ำเติมครอบครัวที่ยากจนอยู่แล้ว ศิริกัญญายังตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาลควรหันมาตรวจสอบเกณฑ์รายได้และคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ให้รัดกุมกว่าที่เป็นอยู่ แทนที่จะสร้างเงื่อนไขที่ซับซ้อนและไม่เป็นธรรมเช่นนี้ การตัดสิทธิพ่อแม่ที่บุตรกตัญญูเป็นตัวอย่างของนโยบายที่ขาดความเข้าใจในปัญหาความยากจน และอาจทำให้ประชาชนไม่กล้าใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอย่างถูกต้อง เพราะกลัวว่าพ่อแม่จะเสียสวัสดิการ สุดท้ายแล้วรัฐบาลควรทบทวนนโยบายนี้โดยด่วน เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่แล้
ศิริกัญญา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดหย่อนภาษี ลูกกตัญญู นโยบายไม่เป็นธรรม