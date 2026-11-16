ศิริโชคจี้ บช.ก. สืบสวนคู่เว็บพนัน_shuffle_.com จี้ DSI แก้ปัญหาล่าช้า
ศิรिโชค ประชุมสื่อเปิดประเด็นขาดความไว้วางใจ DSI และตำรวจไซเบอร์ในการสืบสวนเว็บพนัน_shuffle_.com ยื่นเรื่องให้ บช.ก. สืบสวนคู่ขนาน ชี้การโอนเงินกว่า 100 ล้านบาทยังไม่ถูกนับรวม
คุณ ศิริโชค โอสถสถาพร หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในวันนี้ (16 พฤศจิกายน) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล ( บช.ก.) โดยระบุชัดเจนว่าจะยื่นเรื่องให้ดำเนินคดีสืบสวนเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อ shuffle.com ไปด้วยกันอย่างคู่ขนาน
การตัดสินใจครั้งนี้เกิดจากความไม่มั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ตำรวจไซเบอร์) ที่คุณศิริโชคมองว่าล่าช้าและไม่ตรงไปตรงมา จึงต้องการให้หน่วยที่มีความรวดเร็วกว่าเข้ามาดำเนินการแทนเพื่อประโยชน์สูงสุดในการจับกุมผู้กระทำความผิดAlso readDSI อัปเดตคดีเว็บพนัน Shuffle เร่งประสานข้อมูลข้ามชาติล่าตัว ‘เจ้าของตัวจริง’ ขยายผลเส้นทางคริปโทฯ โยงคนไทย
เหตุผลความไม่ไว้วางใจ DSI และกระบวนการทางการเมือง
เหตุผลสำคัญที่ทำให้คุณศิริโชคขาดความเชื่อมั่นใน DSI คือการพบความผิดปกติหลายประการในระหว่างการดำเนินคดี โดยเฉพาะกรณีของเจ้าของสำนวนคดีเว็บพนัน.shuffle.com ที่มีโอกาสได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี DSI ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลอย่างยิ่งต่อการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง
นอกจากเรื่องตำแหน่งแล้ว คุณศิริโชคมองเห็นความพยายามในการใช้เกณฑ์มูลค่าความเสียหาย 300 ล้านบาทเป็นเหตุผลในการไม่รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ ทั้งที่จากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินพบว่ามีการโอนเงินระหว่างบริษัทในประเทศไทยกับคณะกรรมการของเว็บไซต์.shuffle.com มีมูลค่าสูงถึงกว่า 100 ล้านบาทแล้ว
ข้อบกพร่องในการสืบสวนของตำรวจไซเบอร์
ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ตำรวจไซเบอร์) คุณศิริโชคชี้ให้เห็นถึงความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ โดยระบุว่าคดีนี้มีผู้ต้องหาประมาณ 90 คน แต่ในปัจจุบันสามารถจับกุมได้เพียง 1 คน และกำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมอีก 3 คน ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
คุณศิริโชคมั่นใจว่าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนเส้นทางทางการเงินจากบัญชีม้าหรือกระเป๋าเงินดิจิทัลเพิ่มเติม มูลค่าความเสียหายจะเกิน 300 ล้านบาทอย่างแน่นอน การที่ DSI ไม่ดำเนินการสืบสวนในส่วนนี้จึงถูกมองว่าเป็นความพยายามที่จะปัดตกคดีนี้ออกจากการเป็นคดีพิเศษอย่างมีนัยสำคัญ
การเตรียมพร้อมส่งข้อมูลสู่พรรคฝ่ายค้าน
นอกจากการเตรียมยื่นเรื่องต่อ บช.ก. แล้ว คุณศิริโชคยังระบุด้วยว่ายินดีที่จะส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันดังกล่าวให้กับพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคประชาชน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของพรรคกล้าธรรม คุณศิริโชกระบุว่าอาจจะขอคิดทบทวนก่อนในตอนท้ายของการดำเนินการ เนื่องจากต้องการพิจารณาถึงความเหมาะสมและแนวทางทางการเมืองที่มีต่อกรณีนี้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องตรวจสอบความละเอียดอ่อนอีกครั้งหนึ่งก่อนจะส่งมอบข้อมูลอย่างเป็นทางการ
มุมมองต่อคดีทุจริตการเลือกวุฒิสภาและอำนาจศาล
คุณศิริโชคยังได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมต่อกรณีการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่ปัจจุบันอยู่ในชั้นพิจารณาของศาลฎีกา โดยชี้ให้เห็นว่าหากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความอำนาจของศาลฎีกา อาจถือเป็นการสกัดกั้นอำนาจของศาลฎีกาซึ่ง是不สมควรทำอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องติดตามพัฒนาการต่อไปว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องดังกล่าวหรือไม่ หรือจะมีคำวินิจฉัยออกมาในรูปแบบใด เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อระบบตุลาการและเกิดปัญหาขัดแย้งภายในระบบยุติธรรมได้ในอนาคตอันใกล้
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